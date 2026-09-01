Jerusalem Post: Σε ετοιμότητα το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό για επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας

Snapshot Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα για να αποτρέψει πιθανές επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας σε θάλασσα, ξηρά και αέρα γύρω από Ελλάδα, Κύπρο και Συρία.

Το Ισραήλ θεωρεί την τουρκική ναυτική δύναμη σημαντική απειλή, ειδικά μετά από πρόσφατη επίθεση σε συριακή αεροπορική βάση για να αποτραπεί η εγκατάσταση νέου ραντάρ.

Το Ισραήλ αντιτίθεται στη συμμετοχή της Τουρκίας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας, λόγω των δεσμεύσεων της Τουρκίας προς το συριακό καθεστώς.

Η επαναπροσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου ανησυχεί το Ισραήλ, ενώ οι στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου δείχνουν αυξημένο συντονισμό.

Το Ισραήλ ενισχύει τη συνεργασία του με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο για να αντισταθμίσει την επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) για τυχόν επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας σε θάλασσα, ξηρά και αέρα σε περιοχές κοντά στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Συρία, σύμφωνα με πληροφορίες της ισραηλινής εφημερίδας, Jerusalem Post.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ αναλαμβάνει δράση για να αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα στη θάλασσα και σε απάντηση στις κινήσεις του τουρκικού ναυτικού σε νέα σημεία ενδιαφέροντος στο Ισραήλ, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ, ουσιαστικά, θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην Τουρκία: αν πιστεύει ότι μπορεί να κινεί ελεύθερα το ναυτικό της, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί, ανέφερε η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα σημείωσε ότι οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για οποιαδήποτε τουρκική κίνηση, σε θάλασσα, ξηρά και αέρα και αυτό περιλαμβάνει περιοχές κοντά στην Ελλάδα και την Κύπρο ή, στη χειρότερη περίπτωση, τη Συρία και τη Γάζα.

Οι IDF αναγνωρίζουν ότι το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας είναι ισχυρό και δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Τουρκία βρίσκεται στη Συρία, δεδομένης της επίθεσης των IDF εναντίον μιας συριακής αεροπορικής βάσης πριν μερικές ημέρες, με σκοπό να εμποδίσουν την Τουρκία να εγκαταστήσει ένα νέο ραντάρ ή άλλα μέσα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ελευθερία δράσης του Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει επίσης αντιταχθεί σθεναρά στη συμμετοχή της Τουρκίας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), έναν ειρηνευτικό μηχανισμό για τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Post», οι IDF θεωρούν ότι η Τουρκία έχει μια σοβαρή δέσμευση προς το συριακό καθεστώς, η οποία στηρίζεται στη θρησκεία.

Αντίθετα, η δέσμευση της Τουρκίας προς τη Γάζα έχει πιο γενικό χαρακτήρα και αφορά την περιφερειακή επιρροή της Άγκυρας και όχι τη θρησκεία. Στις 26 Ιουλίου, η Jerusalem Post ανέφερε ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος επανασυνδέονται σε ορισμένους τομείς αλλά ταυτόχρονα ανώτερες πηγές του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας διαβλέπουν ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ του Τελ Αβίβ του Καΐρου, με στόχο να αντισταθμιστούν τα ναυτικά συμφέροντα της Άγκυρας.

Η κοινή ναυτική άσκηση Αιγύπτου - Τουρκίας «Friendship Sea-2025» ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, μετά από αρκετές ημέρες ασκήσεων εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Τα κοινά συμφέροντα Αιγύπτου - Ισραήλ

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Αίγυπτος παρακολουθούν το Ιράν να ενισχύει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό και οι δύο χώρες ενδέχεται τελικά να συμφωνήσουν ως προς το κοινό συμφέρον που έχουν να αποτρέψουν το ενδεχόμενη η Τουρκία να αναδειχθεί σε ανερχόμενη δύναμη στην περιοχή και να αποτελέσει παρόμοια απειλή με το Ιράν.

Αυτό που φαίνεται, όμως, ότι έχει θορυβήσει το Ισραήλ είναι το ταξίδι του Αιγύπτιου υπουργού Άμυνας Ασράφ Σαλέμ Ζαχέρ στην Άγκυρα στις 13 Ιουλίου. Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές, συνιστούσε μια βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με μία ερμηνεία η επίσκεψη αποτελεί απόδειξη ότι η Αίγυπτος και η Τουρκία έρχονται κοντά ενδεχομένως εις βάρος του Ισραήλ.

Για πάνω από μια δεκαετία, οι αντικρουόμενες ιδεολογίες μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ήταν μόνιμα ενσωματωμένες στο περιφερειακό τοπίο. Οι δύο φαινόταν να μην έχουν κανένα δρόμο προς τη συμφιλίωση.Ο Σίσι κατηγορούσε τον Ερντογάν ότι υποστήριζε την Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο το 2012-2013. Από την πλευρά του ο Ερντογάν απαντούσε ότι ο Σίσι ήταν αυτός που ανέτρεψε τους Μουσουλμάνους Αδελφούς από την εξουσία.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν κίνητρα από την επαναπροσέγγιση. Ο αλ Σίσι εξασφαλίζει πρόσβαση σε προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία από την Τουρκία χωρίς παρέμβαση της Δύσης και ο Ερντογάν έχει αποκτήσει έναν εταίρο για να νομιμοποιήσει τις θαλάσσιες φιλοδοξίες του.

Επιπλέον, η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας εξελίχθηκε γρήγορα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των δύο χωρών τους τελευταίους μήνες έδειξαν ένα επίπεδο επιχειρησιακής συντονισμένης δράσης που μοιάζεται ανησυχητικό, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα.

Στις αεροπορικές ασκήσεις «Anatolian Eagle» της Τουρκίας συμμετείχαν Αιγύπτιοι πιλότοι, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε προσομοιωμένα περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, παράλληλα με τα στρατιωτικά μέσα της Άγκυρας. Ακολούθησαν αμέσως οι ασκήσεις των αιγυπτιακών ειδικών δυνάμεων «Golden Eagle», οι οποίες εστίασαν στη διαλειτουργικότητα της διοίκησης σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές, δεν πρόκειται για συνηθισμένες διμερείς στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά περισσότερο για μια διαδικασία σύνθεσης των στρατιωτικών δόγματων των δύο στρατών που είναι από τους πιο ισχυρούς της περιοχής.

Οι ανησυχίες του Καΐρου σχετικά με την Άγκυρα ενδέχεται να συνάδουν με τα συμφέροντα του Ισραήλ

Ανώτερες πηγές του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πιστεύουν ότι, παρά την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι ανησυχίες της Αιγύπτου σχετικά με την απόκτηση θαλάσσιου πλεονεκτήματος από την Τουρκία εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ο αλ Σίσι έχει έντονες ευαισθησίες σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τη Λιβύη και άλλες περιοχές, στις οποίες ο Ταγίπ Ερντογάν ενδέχεται να έχει σαφώς διαφορετικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post, σε αυτούς τους τομείς η Αίγυπτος θα μπορούσε να συνεργαστεί όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά και με την Κύπρο και την Ελλάδα, προκειμένου να αντισταθμίσει την επιθετικότητα της Τουρκίας.

Στα τέλη Ιουνίου, ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας, Υποναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, επισκέφθηκε το Ισραήλ μαζί με τον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ, υποναύαρχο Εγιάλ Χαρέλ. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν και οι ειδικές δυνάμεις Shayetet 13 του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ οι δύο πλευρές ενίσχυσαν τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των ναυτικών τους δυνάμεων.

«Κάποιοι πιο απαισιόδοξοι ενδέχεται να θεωρήσουν αυτή τη συμμαχία ως έναν συνασπισμό του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών εναντίον της Αιγύπτου και της Τουρκίας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την έκβαση των σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας, το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει τους δικούς του συμμάχους», σχολίασε η εφημερίδα.