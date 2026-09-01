Νεπάλ: «Η Κίνα δεν μας προειδοποίησε» για τις φονικές πλημμύρες

Snapshot Ο πρώην υπουργός του Νεπάλ Μαντάβ Πρασάντ Τσαουλαγκάιν κατήγγειλε ότι η Κίνα δεν προειδοποίησε εγκαίρως για τις φονικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

Ένα πρωτόκολλο έγκαιρης προειδοποίησης που είχε συμφωνηθεί μετά από παρόμοιο περιστατικό το 2025 δεν ενεργοποιήθηκε στην παρούσα περίπτωση.

Η καταστροφή ξεκίνησε από το Θιβέτ και όχι από το Νεπάλ, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν ασαφή και απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τα υπάρχοντα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και οι περιβαλλοντικές μελέτες δεν είχαν προβλέψει το συγκεκριμένο φαινόμενο κατάρρευσης ποτάμιου συστήματος με πάγο και βράχους.

Υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία κοινού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ Νεπάλ, Κίνας και Ινδίας για άμεση ανταλλαγή κρίσιμων δεδομένων και πρόληψη μελλοντικών καταστροφών. Snapshot powered by AI

Ο πρώην υπουργός Δασών και Περιβάλλοντος του Νεπάλ, Μαντάβ Πρασάντ Τσαουλαγκάιν, καταγγέλλει ότι η Κίνα δεν προειδοποίησε εγκαίρως τις αρχές της χώρας πριν από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και το Θιβέτ την Τετάρτη, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Μιλώντας στο NDTV, ο Τσαουλαγκάιν υποστήριξε ότι δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση από την κινεζική πλευρά, πριν ένας τεράστιος όγκος πάγου, βράχων και λάσπης σαρώσει την περιοχή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

«Δεν αξιοποιήθηκε το πρωτόκολλο που είχε συμφωνηθεί»

Ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι ο απολογισμός της τραγωδίας επιβαρύνθηκε από την έλλειψη ενημέρωσης και ανταλλαγής κρίσιμων πληροφοριών μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Όπως ανέφερε, ένα μικρότερο περιστατικό που είχε σημειωθεί το 2025 είχε οδηγήσει τις δύο πλευρές στην κατάρτιση ενός πρωτοκόλλου έγκαιρης προειδοποίησης. Ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός δεν ενεργοποιήθηκε αυτή τη φορά. «Χάσαμε αυτή την ευκαιρία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το φαινόμενο ξεκίνησε από το Θιβέτ»

Ο Τσαουλαγκάιν απέρριψε παράλληλα τον ισχυρισμό του Πεκίνου ότι η κατάρρευση ξεκίνησε από το έδαφος του Νεπάλ. Όπως υποστήριξε, το φαινόμενο ξεκίνησε από το Θιβέτ, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια και η προέλευση της καταστροφής δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

«Τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα», είπε, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες που οδήγησαν στην καταστροφή.

«Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης δεν ήταν προετοιμασμένα»

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, η τραγωδία ανέδειξε και ένα βαθύτερο πρόβλημα στον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας του Νεπάλ. Τα υφιστάμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αλλά και οι περιβαλλοντικές μελέτες για τα υδροηλεκτρικά έργα, είχαν επικεντρωθεί κυρίως στον κίνδυνο από παγετωνικές λίμνες.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο, όμως, ήταν διαφορετικό: επρόκειτο για καταπτώσεις πάγου και βράχων και κατάρρευση ενός ποτάμιου συστήματος που τροφοδοτείται από παγετώνες, ένα σενάριο που, όπως είπε, «δεν είχε προβλεφθεί ποτέ».

«Η απουσία κοινού συστήματος είναι έκκληση για δράση»

Ο Τσαουλαγκάιν υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ Νεπάλ, Κίνας και Ινδίας, ώστε κρίσιμα δεδομένα για παγετώνες, ποτάμια και ακραία φυσικά φαινόμενα να διαβιβάζονται άμεσα στις χώρες που κινδυνεύουν. «Η απόκρυψη δεδομένων είναι ενάντια στην ανθρωπότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.