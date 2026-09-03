Κάρλα Τζέφρι: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών η μαζορέτα «Μπρι» του Disney Channel

Snapshot Πέθανε η ηθοποιός Κάρλα Τζέφρι σε ηλικία 33 ετών, γνωστή για τον ρόλο της ως μαζορέτα «Bree» στη σειρά «Zombies» του Disney Channel.

Ο θάνατός της έγινε γνωστός μέσω ανακοίνωσης της ατζέντης της Κάρλα Αλεξάντερ, χωρίς να αποκαλυφθούν τα αίτια.

Η Τζέφρι συνεργαζόταν με το πρακτορείο Alexanders Talent Management από τα 12 της χρόνια.

Η ατζέντης της τόνισε την εξέλιξή της σε μια ταλαντούχα γυναίκα με λαμπερό χαμόγελο και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειάς της. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 33 ετών η ηθοποιός Κάρλα Τζέφρι, γνωστή για τη συμμετοχή της στη σειρά «Zombies» του Disney Channel, ως μαζορέτα «Bree».

Την ανακοίνωση του θανάτου της έκανε γνωστή η ατζέντης της Κάρλα Αλεξάντερ, μέσω ανάρτησης στo Instagram. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Κάρλα Τζέφρι, η οποία απεβίωσε την 1η Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 33 ετών», ανέφερε η δήλωση.

https://www.instagram.com/p/DczEzqTEonR/

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το πρακτορείο της, η ηθοποιός πέθανε την περασμένη Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, για άγνωστη έως τώρα αιτία.

Στην ανάρτηση αναφερόταν ότι η Τζέφρι εντάχθηκε στην ομάδα Alexanders Talent Management όταν ήταν μόλις 12 ετών. «Για περισσότερα από 20 χρόνια, είχαμε την τιμή να την βλέπουμε να μεγαλώνει και να εξελίσσεται σε μια όμορφη, ζωντανή και απίστευτα ταλαντούχα γυναίκα, το λαμπερό χαμόγελο της οποίας μπορούσε να φωτίσει κάθε χώρο», έγραψε η Alexander στη δήλωση.

https://www.instagram.com/carlajjeffery/reel/ChNZWozJ4fF/

Στη δήλωση ζητήθηκε σεβασμός στην ιδιωτική ζωή των αγαπημένων της Τζέφρι.

Πολλοί από τους συναδέλφους της προχώρησαν σε αναρτήσεις που την αποχαιρετούν.

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