Samuel Monroe Jr: Νεκρός ο γνωστός ηθοποιός σε ηλικία 52 ετών έπειτα από την μάχη με την μηνιγγίτιδα

Ο ηθοποιός Samuel Monroe Jr. — γνωστός κυρίως για τον ρόλο του στην ταινία «Menace II Society» — πέθανε μετά από μάχη με τη μηνιγγίτιδα, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Η μητέρα του Σαμ, Τζόις Πάτον, δήλωσε στο TMZ ότι ο ηθοποιός απεβίωσε περίπου στις 10:24 μ.μ. (ώρα Ειρηνικού) την Τετάρτη σε νοσοκομείο. Επίσης, ανακοίνωσε τον θάνατό του στο Facebook, αναφέροντας ότι «σήμερα ο Θεός τον κάλεσε κοντά Του» και ζητώντας από όλους να προσευχηθούν για την οικογένειά του, ειδικά για τα 3 παιδιά του.

Τον Απρίλιο, ο Σαμ νοσηλεύτηκε με σοβαρή μορφή μηνιγγίτιδας και πνευμονία από MRSA —μια σοβαρή πνευμονική λοίμωξη— καθώς και με άλλα ιατρικά προβλήματα.

Το θέμα είναι όμως ότι το TMZ επικοινώνησε με το νοσοκομείο την Πέμπτη το πρωί, και ένας εκπρόσωπος είπε ότι ο Σαμ είχε πάρει εξιτήριο ζωντανός!

Ο Σαμ Μονρόε ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός το 1993 με την πιο επιτυχημένη ταινία του, το «Menace II Society». Ήταν επίσης γνωστός για τους ρόλους του σε 4 άλλες ταινίες, το «Tales From The Hood», το «Set It Off», το «Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood» και το «The Player's Club».

Επιπλέον,έπαιξε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «NYPD Blue», το «Murder One», το «Smart Guy», το «Southland» και το «The Lion's Den».

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