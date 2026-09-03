Τζει Ντι Βανς: Το Ιράν χάνει καθημερινά τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη χάνει με ταχείς ρυθμούς τη δυνατότητά της να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ διατύπωσε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να ανοίξει κανέναν δίαυλο διαλόγου εάν δεν τερματιστούν άμεσα οι επιθέσεις σε εμπορικά σκάφη.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των συντακτών στον Λευκό Οίκο, ο Βανς συνέδεσε ευθέως το διεθνές ράλι στα καύσιμα με τις ενέργειες της ιρανικής ηγεσίας. «Η θεμελιώδης πραγματικότητα είναι ότι οι τιμές της βενζίνης βρίσκονται τόσο ψηλά αυτή τη στιγμή επειδή οι Ιρανοί βάλλουν κατά της εμπορικής ναυτιλίας», υποστήριξε, καταγγέλλοντας ότι η Τεχεράνη συνεχίζει τα χτυπήματα παρότι είχε συμφωνήσει να σταματήσει τη στοχοποίηση εμπορικών πλοίων.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος παρουσίασε συγκεκριμένα δεδομένα κίνησης για να δείξει ότι η στρατηγική πίεσης του Ιράν στο θαλάσσιο πέρασμα αποτυγχάνει. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ μόνο την Τετάρτη, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η μοναδική δύναμη διεθνώς ικανή να εγγυηθεί τον συνεχή ανεφοδιασμό των παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

«Φθίνουσα ισχύς» και όροι για διπλωματία

«Θεωρώ ότι χάνουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες μέρα με τη μέρα», ανέφερε ο Βανς, περιγράφοντας την υποχώρηση της ιρανικής ναυτικής ισχύος. «Αντιλαμβάνονται πλέον, μεταξύ άλλων, ότι ο έλεγχός τους στα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά έχει χαθεί και αποτελεί πλέον ένα περιουσιακό στοιχείο με διαρκώς φθίνουσα αξία».

Πάντως, η κυβέρνηση Τραμπ διαμηνύει πως δεν υπάρχει περιθώριο συνομιλιών υπό τις παρούσες συνθήκες. Ο Βανς επανέλαβε τη σκληρή γραμμή του Λευκού Οίκου: «Ο πρόεδρος ήταν απόλυτα σαφής. Δεν συνομιλούμε μαζί τους και δεν πρόκειται να συνομιλήσουμε εάν δεν σταματήσουν να πυροβολούν την εμπορική ναυτιλία».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επέλεξε μια ασυνήθιστα ωμή διατύπωση προς την Τεχεράνη, καλώντας την ιρανική ηγεσία «να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν τρελή και να πάψει να χτυπά τα εμπορικά πλοία».

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