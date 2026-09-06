«Ήταν φανταστικό» – Βετεράνος οδηγός αγώνων έπιασε ξανά τιμόνι στα 95 του παρά την απώλεια όρασης

Πέντε χρόνια αφότου η απώλεια όρασης τον ανάγκασε να αφήσει το τιμόνι, ο 95άχρονος Τζιμ Άλισον ξαναβρέθηκε στη θέση του οδηγού. Αυτήν τη φορά, σε μία πίστα αγώνων, με το χαμόγελο να διαδέχεται τον φόβο και την αίσθηση ελευθερίας να επιστρέφει ισχυρότερη από ποτέ. «Ήταν απολύτως φανταστικό», είπε και απέδειξε πως κάποια όνειρα απλώς περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να ζωντανέψουν πάλι.

Ο Τζιμ Άλισον, από το Άμπεργκαβενι της Ουαλίας, βρέθηκε στην πίστα Llandow Circuit, στο Vale of Glamorgan, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης που δίνει σε ανθρώπους με αναπηρίες την ευκαιρία να βιώσουν ξανά τη χαρά της οδήγησης.

Ο Τζιμ Άλισον, από το Άμπεργκαβενι της Ουαλίας, βρέθηκε στην πίστα Llandow Circuit, στο Vale of Glamorgan, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης που δίνει σε ανθρώπους με αναπηρίες την ευκαιρία να βιώσουν ξανά τη χαρά της οδήγησης.

Πρώην επαγγελματίας οδηγός, ο 95άχρονος κάθισε πίσω από το τιμόνι ενός ειδικά διαμορφωμένου αυτοκινήτου, έχοντας δίπλα του εκπαιδευτή και διπλά χειριστήρια ασφαλείας. Κατάφερε να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 90 χιλιομέτρων / ώρα.

«Νομίζω ότι κατάφερα να φτάσω τα 90 χιλιόμετρα / ώρα», είπε με ενθουσιασμό.

Για εκείνον, η εμπειρία είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς είχε υπηρετήσει για 22 χρόνια στο Βασιλικό Σώμα Μηχανικού (Royal Engineers), προτού εργαστεί ως οδηγός στο Λονδίνο.

Ανέφερε ότι «εμπιστεύεσαι τη ζωή σου στα χέρια τους και ήταν απολύτως φανταστικό».

Λόγω της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, η δυνατότητα της όρασης επιδεινώθηκε σταδιακά και πριν από πέντε χρόνια καταγράφηκε ως τυφλός, γεγονός που τον ανάγκασε να παραδώσει την άδειά του.

«Με άφησαν να αναλάβω για λίγο στην ευθεία, επειδή, λόγω της μειωμένης μου όρασης, δεν μπορούσα να δω τις στροφές», εξήγησε.

Ο ηλικιωμένος παραδέχτηκε πως δεν πίστευε ότι θα είχε ξανά την ευκαιρία να οδηγήσει μετά την απώλεια όρασης. Η συμμετοχή στην εκδήλωση, επομένως, ήταν μία μοναδική επιστροφή σε μία δραστηριότητα που είχε αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

Ο Τζιμ συμμετείχε μαζί με ομάδα της Blind Veterans UK στην εκδήλωση Speed of Sight, στην πίστα κοντά στο Cowbridge του Vale of Glamorgan.

Η δράση προσφέρει σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και υπόβαθρου τη δυνατότητα να βιώσουν τη συγκίνηση της οδήγησης, ακόμη και όταν οι συνθήκες υγείας ή μια αναπηρία τούς έχουν στερήσει αυτή τη δυνατότητα στην καθημερινότητά τους.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο 14άχρονος Χάρλεϊ, ο οποίος έχει προβλήματα όρασης. Για εκείνον, η επίσκεψη στην πίστα δεν ήταν η πρώτη, αφού είχε οδηγήσει εκεί για πρώτη φορά σε ηλικία μόλις 10 ετών. «Νιώθεις μια έκρηξη αδρεναλίνης και απλώς αισθάνεσαι πραγματικά ενθουσιασμένος», περιέγραψε ο Χάρλεϊ.

Μία ιδέα που γεννήθηκε από προσωπική εμπειρία

Πίσω από τη Speed of Sight βρίσκεται ο Μάικ Νιούμαν, λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο οποίος γεννήθηκε τυφλός. Όταν ήταν νεότερος, του είχαν πει ότι το όνειρό του να γίνει οδηγός αγώνων ήταν αδύνατο.

Όμως, εκείνος δεν άφησε την αναπηρία του να καθορίσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. Συνέχισε την προσπάθεια και κατάφερε να κατακτήσει αρκετά παγκόσμια ρεκόρ στην οδήγηση.

Το 2012, ίδρυσε τη Speed of Sight, έχοντας ως αφετηρία τις εμπειρίες ανθρώπων που γνώρισε και οι οποίοι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την οδήγηση όταν έχασαν την άδειά τους.

«Λόγω του γεγονότος ότι αγαπώ τόσο πολύ τα αυτοκίνητα, προσπάθησα να σκεφτώ μία ιδέα πώς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε να ξαναβρεθούν πίσω από το τιμόνι και να το κάνουν διασκεδαστικό και συναρπαστικό», τόνισε.

«Η οδήγηση ανοίγει ευκαιρίες για απόλυτη απόλαυση, ξεχνώντας τις καθημερινές προκλήσεις που καλείσαι να αντιμετωπίσεις», προσέθεσε. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται στις εκδηλώσεις, είναι ειδικά τροποποιημένα Mazda MX–5, εξοπλισμένα με διπλά χειριστήρια ώστε ο εκπαιδευτής να μπορεί να παρέμβει όταν χρειάζεται.