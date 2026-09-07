Τραγωδία στον Καύκασο: Νεκροί 11 αλπινιστές από χιονοστιβάδα

Τραγωδία σημειώθηκε στον Καύκασο, όπου έντεκα αλπινιστές έχασαν την ζωή τους αφού καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η χιονοστιβάδα, η οποία σημειώθηκε στο φαράγγι Μπεζένγκι που είναι γνωστό για τα βουνά και τον παγετώνα του, αιφνιδίασε τους αλπινιστές, οι οποίοι ήταν μέρος μιας ομάδας 33 ατόμων.

Εικόνες και βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ένα σύννεφο χιονιού να κατεβαίνει ορμητικά από το φαράγγι στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια.

«Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν», ανακοίνωσε το υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, διευκρινίζοντας ότι 10 αλπινιστές κατάφεραν να καταρριχηθούν με ασφάλεια, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη έξι άλλων. Στις επιχειρήσεις έρευνας, συμμετέχουν 56 διασώστες.

Το φαράγγι Μπεζένγκι περιβάλλεται από κάποια από τα υψηλότερα βουνά του κεντρικού Καυκάσου, με τις κορυφές να φθάνουν έως και τα 4.000 με 5.200 μέτρα σε ύψος. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ο εντυπωσιακός παγετώνας Μπεζένγκι.