Ράτκο Μλάντιτς: Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του εγκληματία πολέμου στο Βελιγράδι

Με στρατιωτικές τιμές και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε σήμερα (07/09) στο Βελιγράδι η κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς, του πρώην διοικητή του στρατού των Βόσνιων Σέρβων, ο οποίος πέθανε ενώ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Τοπτσίντερ, στον οικογενειακό τάφο όπου έχει ταφεί και η κόρη του, Άνα. Προηγήθηκε η εξόδιος ακολουθία στο ναό των Αγίων Αποστόλων και Ευαγγελιστών Λουκά, στην περιοχή Κοσούτνιακ του Βελιγραδίου, υπό την ηγεσία του Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριου.

Την εκφορά της σορού στο νεκροταφείο το οποίο απέχει 4,5 χιλιόμετρα από τον ναό ακολούθησαν, πεζή, χιλιάδες πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της ταφής αποδόθηκαν στρατιωτικές τιμές και ακούστηκε τριπλός πυροβολισμός τιμητικού αποσπάσματος.

Την ώρα που το φέρετρο κατέβαινε στον τάφο, συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα υπέρ του Μλάντιτς, μεταξύ άλλων «Ζήτω ο Ράτκο Μλάντιτς» και «Δόξα στον ήρωα!».

Κόσμος σχηματίζει ουρά για να αποτίσει φόρο τιμής, ενώ Σέρβοι βετεράνοι πολέμου στέκονται γύρω από το φέρετρο του πρώην διοικητή του στρατού των Σερβοβόσνιων, Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα ενώ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία και άλλες θηριωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία, στην εκκλησία του Αγίου Λουκά, στο Βελιγράδι. AP.

Νεαρός άνδρας κρατά τον σταυρό του πρώην διοικητή του στρατού των Σερβοβόσνιων, Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα ενώ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία και άλλες θηριωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία, στο κοιμητήριο Τοπτσίντερ, στο Βελιγράδι. AP.

Βετεράνοι μεταφέρουν το φέρετρο του Ράτκο Μλάντιτς. AP.

Μία γυναίκα κλαίει κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ράτκο Μλάντιτς. AP.

Σέρβοι στρατιώτες μεταφέρουν το φέρετρο του Ράτκο Μλάντιτς. AP.

Κόσμος σχηματίζει ουρά για να αποτίσει φόρο τιμής στον Ράτκο Μλάντιτς, η μορφή του οποίου απεικονίζεται στις σημαίες. AP.

Στην πομπή προς το κοιμητήριο συμμετείχαν μέλη της οικογένειάς του. Ο γιος του, Ντάρκο, κρατούσε σπάθη, ενώ, συγγενείς μετέφεραν τα στρατιωτικά παράσημα του Μλάντιτς και φωτογραφία του. Η γυναίκα του, Μποσίλκα, ακολουθούσε το φέρετρο. Στρατιωτική μπάντα συνόδευσε την πομπή.

Παρουσία αξιωματούχων της Σερβίας και της Republika Srpska

Στην κηδεία παρέστησαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Σερβία, όπως υπουργοί της σερβικής κυβέρνησης και η πολιτική ηγεσία της Republika Srpska, σερβική οντότητα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Μίλοραντ Ντόντικ, καθώς και η Σέρβα εκπρόσωπος στη συλλογική προεδρία της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, Ζέλκα Τσβιγιάνοβιτς, ο πρόεδρος της Republika Srpska, Σίνισα Κάραν και ο υπουργός Εσωτερικών, Ζέλικο Μπούντιμιρ. Παρόντες ήταν κι ο υπουργός Ενέργειας της Republika Srpska, Πέταρ Τζόκιτς και ο επικεφαλής του γραφείου εκπροσώπησης της οντότητας στο Βελιγράδι, Μλάντεν Τσίτσοβιτς.

Στην εκκλησία είχαν επίσης προσέλθει ο υπουργός Άμυνας της Σερβίας, Μπρατισλάβ Γκάσιτς, ο υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο, Νέναντ Πόποβιτς και ο Δήμαρχος της Μπάνια Λούκα, Ντράσκο Στανιβούκοβιτς.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω από την εκκλησία και το κοιμητήριο, ενώ, αρκετοί ταξίδεψαν από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και άλλες περιοχές για να παραστούν στην κηδεία.

Για τη μετακίνηση υποστηρικτών του Μλάντιτς προσφέρθηκαν δωρεάν μεταφορές από τη Βοσνία και από πολλές πόλεις της Σερβίας. Μεταξύ άλλων οργανώθηκαν λεωφορεία από ενώσεις βετεράνων της Republika Srpska, ενώ, δωρεάν ταξί προσφέρθηκαν από το Βάλιεβο. Οργανωμένες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης από το Μαυροβούνιο.

Παρουσία πολιτικών που έχουν καταδικαστεί ή διωχθεί

Στην περιοχή της κηδείας εμφανίστηκε και η Βιέριτσα Ραντέτα, πολιτικός του Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος και δικηγόρος, η οποία είχε συμμετάσχει στην υπεράσπιση του ηγέτη του κόμματος Βόισλαβ Σέσελι στη δίκη του, στη Χάγη.

Η Ραντέτα έχει κατηγορηθεί από το Δικαστήριο της Χάγης για περιφρόνηση δικαστηρίου, καθώς φέρεται να απείλησε, να εκφόβισε ή επιχείρησε να επηρεάσει μάρτυρες στην υπόθεση του Σέσελι. Μετά το κλείσιμο του Δικαστηρίου, η υπόθεση μεταφέρθηκε στον Διεθνή Μηχανισμό για τα Κατάλοιπα των Ποινικών Δικαστηρίων. Η Σερβία μέχρι σήμερα έχει αρνηθεί να την παραδώσει για να δικαστεί, παρά την έκδοση ερυθράς αγγελίας της Interpol.

Αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία

Το γεγονός ότι η Σερβία αψήφησε τις προειδοποιήσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ και απέδωσε τιμές στον εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς προκαλεί αντιδράσεις.

Η ΕΕ προειδοποίησε ότι η ηρωοποίηση εγκληματιών πολέμου, η άρνηση της γενοκτονίας και ο ιστορικός αναθεωρητισμός «αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες» και δεν έχουν θέση ούτε στην Ένωση, ούτε στις χώρες που είναι υποψήφιες προς ένταξη.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης χαρακτήρισε τον Μλάντιτς ως «καταδικασμένο εγκληματία πολέμου», ο οποίος διέπραξε εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Παράλληλα, η Ένωση εξέφρασε αλληλεγγύη προς τα θύματα, τους επιζώντες και τις οικογένειές τους και επανέλαβε τη στήριξη στις προσπάθειες συμφιλίωσης και περιφερειακής σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας, Γκόρνταν Γκρλιτς – Ράντμαν, καταδίκασε επίσης τις εκδηλώσεις προς τιμήν του Μλάντιτς, σημειώνοντας ότι η ηρωοποίηση ενός εγκληματία πολέμου είναι «πραγματικά ασύμβατη με τις ευρωπαϊκές αξίες».

Ο Κροάτης υπουργός υπογράμμισε ότι οι εκδηλώσεις αυτές δεν περιορίζονται στη Σερβία αλλά έχουν παρατηρηθεί και στο Μαυροβούνιο, κάνοντας λόγο για «προσβολή προς τα θύματα, τους επιζώντες και τις οικογένειές τους». Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη μέτρων για την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών αρχών στις χώρες που επιδιώκουν την ένταξη στην Ένωση.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε αγώνα του Βελιγραδίου

Οι εκδηλώσεις προς τιμήν του Μλάντιτς είχαν αρχίσει ήδη πριν από την κηδεία. Στο ντέρμπι των δύο κορυφαίων ποδοσφαιρικών συλλόγων του Βελιγραδίου, Ερυθρού Αστέρα και Παρτίζαν, οι οπαδοί τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα ανάρτησαν πανό με τη φωτογραφία του Μλάντιτς και τη φράση «Κατεύθυνση: Ποτοτσάρι», παραπέμποντας στο Ποτοτσάρι, κοντά στη Σρεμπρένιτσα, όπου είναι θαμμένα πολλά από τα θύματα της γενοκτονίας.

Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα σχηματίζουν την εικόνα του Ράτκο Μλάντιτς κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του σερβικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παρτίζαν, στο Βελιγράδι. AP.

Η συγκεκριμένη φράση αποδίδεται στον Μλάντιτς τον Ιούλιο του 1995, λίγο πριν οι δυνάμεις του καταλάβουν τη Σρεμπρένιτσα.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ήδη τιμωρηθεί από την UEFA, καθώς οι οπαδοί του είχαν φωνάξει το όνομα του Μλάντιτς σε αγώνα του Europa League στην Τσεχία μετά τον θάνατό του. Το Κέντρο Μνήμης της Σρεμπρένιτσα κατέθεσε επίσημη καταγγελία κατά του συλλόγου τόσο στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας, όσο και την UEFA για την ανάρτηση του πανό και την αντιμετώπιση του Μλάντιτς ως ήρωα.