Snapshot Η Ρωσία κλείνει το Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στην Αγία Πετρούπολη και περιορίζει τις δραστηριότητές του έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Όλοι οι εργαζόμενοι της γερμανικής διπλωματικής αποστολής πρέπει να εγκαταλείψουν τη Ρωσία μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Τα πολιτιστικά κέντρα του Γκαίτε στη Ρωσία θα σταματήσουν τη λειτουργία τους και οι υπάλληλοι πρέπει να αποχωρήσουν έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Ρωσία θεωρεί υπεύθυνη τη γερμανική κυβέρνηση για την κλιμάκωση των διπλωματικών σχέσεων.

Η γερμανική κυβέρνηση επέβαλε νέα κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά από υποτιθέμενη εμπλοκή της σε απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία. Snapshot powered by AI

Με λουκέτο στο Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στην Αγία Πετρούπολη ανταποδίδει η Μόσχα το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Βόννη και το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο.

Ο επιτετραμμένος της Γερμανίας έλαβε επίσημα σημειώματα και ενημερώθηκε ότι ανακαλούνται οι άδειες όλων των εργαζομένων της διπλωματικής αποστολής στην Αγία Πετρούπολη.

Το ίδρυμα υποχρεούται να περιορίσει τις δραστηριότητές του έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Όλοι οι υπάλληλοί πρέπει να εγκαταλείψουν τη Ρωσική Ομοσπονδία μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Τα πολιτιστικά κέντρα του Γκαίτε παύουν επίσης να λειτουργούν. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοί τους διατάσσονται να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ρωσίας το αργότερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι οι γερμανικές αρχές ήταν αυτές που προκάλεσαν την κλιμάκωση των σχέσεων. Η γερμανική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την εξέλιξη της κατάστασης.

Νωρίτερα, οι γερμανικές αρχές εισήγαγαν ένα νέο πακέτο κυρώσεων και διπλωματικών μέτρων κατά της Ρωσίας ως απάντηση στην υποτιθέμενη εμπλοκή της Ρωσίας στην απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τις νέες γερμανικές κυρώσεις και τις κατηγορίες για το περιστατικό στη Λειψία χονδροειδές λάθος και παραποίηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Βερολίνο προσπαθεί να κατηγορήσει τη Μόσχα λόγω της εσωτερικής πολιτικής κρίσης και της πτώσης της δημοτικότητας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Διαβάστε επίσης