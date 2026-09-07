Σουρεαλιστικός διαγωνισμός - Διεθνές πρωτάθλημα σκαψίματος τάφων

19 ομάδες συνολικά 32 αγωνιζόμενοι, σηκώθηκαν , άρπαξαν φτυάρια και αξίνες για να δείξουν ότι το σκάψιμο απαιτεί όχι μόνο σωματική δύναμη, αλλά και επαγγελματικές γνώσεις

Δέσποινα Σοφιανίδου

Σουρεαλιστικός διαγωνισμός - Διεθνές πρωτάθλημα σκαψίματος τάφων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Ουγγαρία, στο Nyergesújfalu, διεξήχθη το διεθνές πρωτάθλημα σκαψίματος τάφων με συμμετοχή από πολλές χώρες.
  • Ο διαγωνισμός διαρκεί εννέα χρόνια και απαιτεί το σκάψιμο τάφων με συγκεκριμένες διαστάσεις και αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.
  • Οι ομάδες βαθμολογούνται για την ταχύτητα και την ποιότητα του σκαψίματος, συμπεριλαμβανομένου και του κλεισίματος του τάφου.
  • Νικήτρια ομάδα ήταν αυτή από το Hajdúböszörmény, που ολοκλήρωσε τον τάφο σε 1 ώρα και 21 λεπτά και κέρδισε 200 χιλιάδες HUF.
  • Στον διαγωνισμό συμμετείχαν και νεκροθάφτες από Σερβία, Τσεχία και Ρωσία, δείχνοντας διεθνές ενδιαφέρον.
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Διεκδικεί βραβείο, ίσως για τον πιο αξιοπερίεργο διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη στην Ουγγαρία.

Πρόκειται για το διεθνές πρωτάθλημα σκαψίματος τάφων με συμμετοχή από αρκετές χώρες.

Στο Nyergesújfalu, νεκροθάφτες σε ομάδες ανταγωνίστηκαν σε ταχύτητα και ποιότητα: οι συμμετέχοντες έσκαβαν τάφους, ενώ οι κριτές κυριολεκτικά περιφέρονταν με μεζούρες για να ελέγξουν τα αποτελέσματα.

19 ομάδες συνολικά 32 αγωνιζόμενοι, σηκώθηκαν , άρπαξαν φτυάρια και αξίνες για να δείξουν ότι το σκάψιμο απαιτεί όχι μόνο σωματική δύναμη, αλλά και επαγγελματικές γνώσεις. Αυτή τη φορά, οι συμμετέχοντες δεν χρειάστηκε να παλέψουν με τη ζέστη, αλλά με τον άνεμο και το χαλάζι.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται εδώ και εννέα χρόνια και φέτος το Nyergesújfalu φιλοξένησε τον διαγωνισμό.

Οι κανόνες του διαγωνισμού είναι αυστηροί και καλά καθορισμένοι: ο τάφος πρέπει να έχει μήκος δύο μέτρα, πλάτος ογδόντα εκατοστά και βάθος 1,6 μέτρα. Οι ομάδες μπορούν επίσης να σκάψουν μια μεγαλύτερη τρύπα, αλλά αυτό σημαίνει απώλεια χρόνου, ενώ ένα μικρότερο μέγεθος απαγορεύεται εντελώς, καθώς το φέρετρο δεν θα χωρούσε σε αυτό. Οι ταχύτεροι αγωνιζόμενοι συνήθως τερματίζουν σε μία ώρα, αλλά οι κανονισμοί επιτρέπουν δύο ώρες για την πρώτη εργασία.

Για λόγους επαγγελματικής ασφάλειας, μόνο ένα μέλος της ομάδας μπορεί να εργαστεί στο λάκκο κάθε φορά, ενώ ο συνεργάτης του μπορεί να διαχειριστεί μόνο το χώμα που έχει ανασκαφεί: δεν επιτρέπεται να κατέβει στο λάκκο. Είναι επίσης αυστηρή απαίτηση ότι όποιος φεύγει από τον καθορισμένο αγωνιστικό χώρο δεν μπορεί να επιστρέψει εκεί. Ωστόσο, ο διαγωνισμός δεν τελειώνει με το σκάψιμο του λάκκου: μετά από μια σύντομη ανάπαυση, οι ομάδες πρέπει να κλείσουν τον τάφο.

Λαμβάνουν μια συνολική βαθμολογία για τις δύο εργασίες, επομένως το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται όχι μόνο από την ταχύτητα, αλλά και από την ποιότητα του σκαψίματος.

Η νικήτρια ομάδα προερχόταν από το Hajdúböszörmény και ολοκλήρωσε το προβλεπόμενο μέγεθος του τάφου σε 1 ώρα και 21 λεπτά και το έπαθλό της ήταν 200 χιλιάδες HUF.

Ο διαγωνισμός έχει ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον: Σέρβοι, Τσέχοι και Ρώσοι νεκροθάφτες ταξίδεψαν στην περιοχή για να συγκρίνουν τις ικανότητές τους με αυτές των Ούγγρων συναδέλφων τους.

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