Μπαχάμες: Αεροσκάφος με τετραμελή οικογένεια εξαφανίστηκε στα ανοιχτά της νήσου Βόρειο Άντρος

Snapshot Ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Piper PA-34 που μετέφερε μια τετραμελή οικογένεια εξαφανίστηκε στα ανοιχτά της νήσου Βόρειο Άντρος των Μπαχαμών.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το νησί Great Harbour Cay με προορισμό το Miami Executive Airport στη Φλόριντα και χάθηκε από τα ραντάρ περίπου 13 μίλια δυτικά της νήσου Βόρειο Άντρος.

Οι τοπικές αρχές των Μπαχαμών συντονίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού του αεροσκάφους, ενώ έχουν ζητήσει βοήθεια από την Αμερικανική Ακτοφυλακή.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους έχουν προσωρινά διακοπεί λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Η οικογένεια που επέβαινε στο αεροσκάφος περιλαμβάνει τον πιλότο Μάριο Λαμάρ, τη σύζυγό του Λίλι Λαμάρ και δύο εγγόνια τους, τον Κρίστιαν Σόσα και τη Σόφι Σόσα. Snapshot powered by AI

Ένα μικρό αεροσκάφος που μετέφερε μια τετραμελή οικογένεια από τις Μπαχάμες στη Φλόριντα χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Δευτέρας, αφού σταμάτησε να επικοινωνεί με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή και τις αρχές των Μπαχαμών.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το νησί Great Harbour Cay και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Miami Executive Airport στην Φλόριντα, ανέφερε η αστυνομία των Μπαχαμών σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι χάθηκε στα ανοιχτά της νήσου Βόρειο Άντρος.

«Οι τοπικές αρχές συντονίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού ενός αεροσκάφους που πιστεύεται ότι πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στα ανοικτά των ακτών του Red Bays, στη νήσο Βόρειο Άντρος», ανέφερε η αστυνομία των Μπαχαμών.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Μαϊάμι, WSVN-TV, η Σίλβια Λαριέου δήλωσε ότι ο θείος της, ο Μάριο Λαμάρ, ήταν ο πιλότος του αεροσκάφους. Σύμφωνα με την ίδια, στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης η σύζυγος του Λαμάρ, η Λίλι Λαμάρ, και δύο από τα εγγόνια του, ο Κρίστιαν Σόσα και η Σόφι Σόσα.

Η Λαρριέου έκανε έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει με κάποιον τρόπο, να συμμετάσχει στις έρευνες. «Είτε από αέρα, είτε από θάλασσα, όποιος έχει ίσως δει κάποιο ίχνος, ας μας βοηθήσει να τους βρούμε και να τους φέρουμε πίσω ζωντανούς», είπε η Λαρριέου.

Η αστυνομία των Μπαχαμών αναγνώρισε ότι το αεροσκάφος είναι τύπου Piper PA-34, το οποίο φέρει τον αριθμό N212ML. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναχώρησε από το το νησί Great Harbour Cay, το μεγαλύτερο νησί στα βόρεια νησιά Berry των Μπαχαμών.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έχασε την επαφή με το αεροσκάφος όταν βρισκόταν περίπου 13 μίλια δυτικά της νήσου Βόρειο Άντρος. Οι τοπικές αρχές επικοινώνησαν με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και ζήτησαν βοήθεια για τον εντοπισμό του αεροσκάφους.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους έχουν προς το παρών διακοπεί λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Δεν έχει γίνει σαφές πότε θα ξαναξεκινήσουν.