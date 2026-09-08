Πρίγκιπας Τζορτζ: Ξεκινά τη φοίτηση στο ιστορικό Κολέγιο Ήτον

Snapshot Ο Πρίγκιπας Γεώργιος ξεκινά τη φοίτησή του στο Κολέγιο Ήτον, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα και των θείων του.

Το Ήτον είναι ένα από τα πιο διάσημα και ακριβά ιδιωτικά σχολεία στον κόσμο, με δίδακτρα περίπου 65.000 λίρες ετησίως.

Το σχολείο λειτουργεί ως οικοτροφείο, προσφέροντας ιδιωτικά μονόκλινα δωμάτια και εξειδικευμένη επίβλεψη στους μαθητές του.

Απόφοιτοι του Ήτον περιλαμβάνουν πολλούς Βρετανούς πρωθυπουργούς, μέλη της βασιλικής οικογένειας και διάσημους ηθοποιούς και επιστήμονες.

Οι γονείς του Πρίγκιπα Γεώργιου θεωρούν την επιλογή αυτή ως την καλύτερη προετοιμασία για τον μελλοντικό ρόλο του. Snapshot powered by AI

Μια νέα σελίδα ανοίγει για τον Πρίγκιπα Γεώργιο, καθώς ετοιμάζεται για την πρώτη του ημέρα στο Κολέγιο Ήτον, ένα από τα πιο διάσημα, ιστορικά και ακριβά ιδιωτικά σχολεία στον κόσμο. Βρίσκεται στο Ήτον του Μπέρκσαϊρ στην Αγγλία, πολύ κοντά στο Παλάτι του Ουίνδσορ. Ο 13χρονος πρίγκιπας, δεύτερος στη σειρά διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο, επιλέγει να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση, βαδίζοντας στα χνάρια του πατέρα του, Πρίγκιπα της Ουαλίας, του θείου του, Πρίγκιπα Χάρι, αλλά και του θείου του, Ερλ Σπένσερ, οι οποίοι φοίτησαν στο ίδιο εμβληματικό ίδρυμα του Μπέρκσαϊρ.

Η απόφαση αυτή βάζει τέλος στις έντονες εικασίες γύρω από το εκπαιδευτικό μέλλον του μεγαλύτερου γιου του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ, μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο Λάμπρουκ. Το Ήτον αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο, με δίδακτρα που αγγίζουν τις 65.000 λίρες ετησίως. Θεωρείται το σχολείο της παγκόσμιας ελίτ. Από τις αίθουσές του έχουν αποφοιτήσει 20 πρωθυπουργοί της Μεγάλης Βρετανίας, όπως ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ντέιβιντ Κάμερον, μέλη της βασιλικής οικογένειας, ανάμεσά τους ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Χάρι, αλλά και.διάσημοι ηθοποιοί και επιστήμονες όπως οι Έντι Ρέντμεϊν, Ντόμινικ Γουέστ, Ντέιμιαν Λιούις και Τομ Χίντλστον.

Η καθημερινότητα του Πρίγκιπα Τζορτζ αλλάζει σημαντικά, καθώς το σχολείο λειτουργεί ως οικοτροφείο, διατηρώντας είκοσι πέντε εστίες. Κάθε μία από αυτές φιλοξενεί περίπου πενήντα πέντε μαθητές υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού και του διευθυντή της εστίας, ενώ κάθε παιδί έχει τον δικό του ιδιωτικό χώρο. Για τους γονείς του, η επιλογή αυτή κρίθηκε ως η ιδανικότερη προετοιμασία για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται ο μελλοντικός του ρόλος.

«Μερικά αγόρια απολαμβάνουν τη νέα αρχή όπως το ψάρι στο νερό. Άλλα χρειάζονται λίγο καιρό για να εγκατασταθούν», γράφει ο Οδηγός Καλών Σχολείων για το Κολέγιο Ήτον, ο οποίος αναφέρει ότι το σχολείο παρέχει σε κάθε αγόρι ένα ιδιωτικό μονόκλινο δωμάτιο. Η Mέλανι Σάντερσον, διευθύντρια σύνταξης του σχολικού οδηγού, δήλωσε ότι το Ητον διαθέτει «εντυπωσιακές και ευρύχωρες εγκαταστάσεις. Και παρά τα αρχαία κτήριά του, είναι ένα σύγχρονο σχολείο με προοδευτική προοπτική. Τα περισσότερα 13χρονα αγόρια που φτάνουν τον Σεπτέμβριο δεν μπορούν να ξέρουν τι τους επιφυλάσσει η ενήλικη ζωή.» προσθέτει.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, περνώντας τις πύλες του Ήτον το 1995, είχε δηλώσει αργότερα πόσο εκτίμησε το γεγονός ότι μπορούσε να κυκλοφορεί εκεί απλώς ως ένας ακόμα μαθητής, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1998, ακολούθησε και ο Πρίγκιπας Χάρι. Η προσοχή στρέφεται τώρα στη νέα γενιά, καθώς ο Πρίγκιπας Τζορτζ ξεκινά το δικό του ταξίδι στο ιστορικό σχολείο.