Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που υπάλληλος σούπερ μάρκετ σώζει παιδί από διερχόμενο όχημα
Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Πουέμπλα του Μεξικού
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- Ένας υπάλληλος σούπερ μάρκετ στην Πουέμπλα του Μεξικού έσωσε ένα παιδί που έτρεχε απρόσεκτα προς έναν πολυσύχναστο δρόμο.
- Ο εργαζόμενος παρενέβη άμεσα ενώ χειριζόταν παλετοφόρο, αποτρέποντας το παιδί από το να βγει στο δρόμο.
- Η γρήγορη αντίδραση του υπαλλήλου απέτρεψε πιθανό ατύχημα ή τραυματισμό.
Ένα παιδί διασώθηκε από υπάλληλο σούπερ μάρκετ στην Πουέμπλα του Μεξικού, όταν έτρεξε απρόσεκτα προς το δρόμο με την κυκλοφορία την Κυριακή.
Ο εργαζόμενος στο κατάστημα «Super Rey del Ahorro» δρούσε άμεσα, αποτρέποντας ένα πιθανό ατύχημα.
Ο υπάλληλος, που χειριζόταν μία παλετοφόρο στο σούπερ μάρκετ, παρατήρησε το παιδί να τρέχει προς έναν πολυσύχναστο δρόμο κοντά στο κατάστημα. Χωρίς δισταγμό, παρενέβη και απέτρεψε το παιδί από το να βρεθεί στο δρόμο με κινούμενα οχήματα.
Η γρήγορη αντίδραση του προσωπικού απέτρεψε ενδεχόμενο τραυματισμό ή σοβαρό ατύχημα.
Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:
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