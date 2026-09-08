Ιταλία: Βρέθηκε κεφάλι κροκόδειλου σε αποσκευή στο αεροδρόμιο Καζέλε του Τορίνο

Ένας Ιταλός άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ πρόστιμο ή ακόμη και ποινή φυλάκισης, αφού οι τοπικές αρχές εντόπισαν ένα αποξηραμένο κεφάλι ενός κροκόδειλου που απειλείται με εξαφάνιση στις αποσκευές του στο αεροδρόμιο Καζέλε του Τορίνο.

Ο άνδρας είχε φτάσει στο αεροδρόμιο της βόρειας πόλης της Ιταλίας με πτήση από το Μαϊάμι μέσω Κωνσταντινούπολης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Τορίνο.

Το κεφάλι του ερπετού ήταν τυλιγμένο σε καφέ χαρτί, σε μια προσπάθεια να το αποκρύψει ο άνδρας από τους ελέγχους ασφαλείας και το τελωνείο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι συνοριακές αρχές το κατέσχεσαν αμέσως και ο επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με τον Guardian επέστρεφε από διακοπές, τέθηκε υπό έρευνα με την κατηγορία της λαθραίας διακίνησης δείγματος ενός προστατευόμενου είδους.

Το κεφάλι κροκόδειλου που βρέθηκε στην αποσκευή στο αεροδρόμιο στο Τορίνο

Οι κροκόδειλοι προστατεύονται από την Σύμβαση της Ουάσινγκτον, μιας διεθνούς συμφωνίας που υπογράφηκε το 1973 με στόχο την προστασία απειλούμενων φυτών και ζώων από τους κινδύνους του διεθνούς εμπορίου.

Εάν καταδικαστεί, ο άνδρας θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους μεταξύ 20.000 και 200.000 ευρώ ή ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως έναν χρόνο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η επιχείρηση στο Τορίνο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας καταστολής του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων στην Ιταλία. «Το αντικείμενο κατασχέθηκε επειδή είχε εισαχθεί χωρίς το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή την απαραίτητη άδεια», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η Ιταλία αποτελεί σημαντικό κόμβο διέλευσης για το παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, το ιταλικό παράρτημα του WWF ανέφερε ότι ζώα όπως «χελώνες, καλλωπιστικά πτηνά, τροπικά ερπετά, ακόμη και μικρά πρωτεύοντα, διακινούνται παράνομα μέσω διαδικτυακών καναλιών και διασυνοριακών συναλλαγών». Το 2025, κατασχέθηκε στην Σικελία ένας χιμπατζής που κρατούνταν παράνομα, σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο, αντικείμενα όπως αποξηραμένα κεφάλια κροκοδείλου αγοράζονται μερικές φορές ως αναμνηστικά από τουρίστες που δεν γνωρίζουν ότι είναι παράνομο να τα μεταφέρουν στη χώρα τους. Ένας Καναδός άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί πέρυσι, αφού βρέθηκε στις αποσκευές του ένα κεφάλι κροκοδείλου που είχε αγοράσει στην Ταϊλάνδη.