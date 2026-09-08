Νεκροί παππούς, γιαγιά και τα δυο εγγόνια στη συντριβή του αεροσκάφους - Συγγενείς βρήκαν τις σορούς

Snapshot Οι σοροί παππού, της γιαγιάς και των δύο εγγονιών βρέθηκαν από συγγενείς μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ μετά από απότομες διακυμάνσεις στην ταχύτητα και πτώση του ύψους πτήσης από 10.000 σε 3.700 πόδια μέσα σε τρία λεπτά.

Ο 80χρονος Μάριο Λαμάρ, πιλότος με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας, βρισκόταν στο τιμόνι του αεροσκάφους μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο εγγόνια τους.

Η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της καθώς πενθεί την απώλεια μετά τον εντοπισμό των θυμάτων.

Η 28χρονη Σοφία Σόσα και ο 22χρονος Κρίστιαν Σόσα είχαν πρόσφατα αποφοιτήσει από πανεπιστήμια στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Οι σοροί και των τεσσάρων μελών της οικογένειας, που αγνοούνταν όταν συνετρίβη το πενταθέσιο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν επιστρέφοντας από Μπαχάμες στη Φλόριντα, βρέθηκαν από συγγενείς που συμμετείχαν στις έρευνες.

Ο Μάριο Λαμάρ, 80 ετών – ο οποίος πιλοτάριζε το μοιραίο αεροσκάφος – μαζί με τη σύζυγό του, Λίλι Λαμάρ, 79 ετών, και δύο από τα εγγόνια τους, τη 28χρονη Σοφία Σόσα και τον 22χρονο Κρίστιαν Σόσα, επέβαιναν στο ιδιωτικό αεροπλάνο που συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό το πρωί της Δευτέρας, εξαφανιζόμενο κοντά στο νησί Νορθ Άντρος.

«Η αποστολή αναζήτησης και διάσωσης διεξήχθη με τη συνεργασία μελών της οικογένειας και πολιτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για βοήθεια. Οι συγγενείς μας εντόπισαν τελικά τους αγαπημένους μας και αναγκάστηκαν να τους μεταφέρουν στα δικά τους σκάφη», δήλωσε η Σίλβια Λαριέ, ανιψιά του Μάριο και της Λίλι, σε δήλωσή της προς την εφημερίδα Miami Herald.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσους μας στήριξαν, έψαξαν μαζί μας και είχαν την οικογένειά μας στις προσευχές τους. Ζητούμε με σεβασμό να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας, καθώς πενθούμε αυτή την αδιανόητη απώλεια»

Ο πατέρας της Σοφίας και του Κρίστιαν Σόσα έσπευσε στις Μπαχάμες μόλις έμαθε για τη συντριβή και άρχισε να ψάχνει στη θαλάσσια οδό, μαζί με τους άλλους δύο γιους του και έναν συγγενή, αναζητώντας για ώρες μέχρι που τα τέσσερα πτώματα των συγγενών τους εντοπίστηκαν το πρωί της Τρίτης.

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ αφού η ταχύτητά του παρουσίασε απότομες διακυμάνσεις και το ύψος πτήσης του έπεσε ξαφνικά από τα 10.000 πόδια στα 3.700 πόδια σε μόλις τρία λεπτά, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware.

Ο Μάριο Λαμάρ ήταν ένας άρτια εκπαιδευμένος πιλότος με «περισσότερα από 40 χρόνια πτητικής εμπειρίας», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωση προς το ABC News.

Η Σοφία Σόσα ήταν πρόσφατη απόφοιτη του Πανεπιστημίου Wake Forest, ενώ ο αδελφός της, Κρίστιαν Σόσα, μόλις αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Loyola Marymount.