Ελβετία: Έκρηξη κοντά σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ελβετίας, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, στο χωριό Πιότα του καντονιού Τιτσίνο.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η έκρηξη σημειώθηκε στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδος) κοντά στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Ritom.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, αλλά -μέχρι στιγμής- δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός ή η κατάσταση υγείας τους.
Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του εργοστασίου, αλλά δεν παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κως: Συνελήφθη ανήλικος μετά από παράσυρση πεζού
12:59 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις σε προαύλιο σχολείου για κατοχή κάνναβης
11:30 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν
09:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου
20:17 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ