Ουκρανία: Πλήγματα 3.000 χλμ. μέσα στη Ρωσία – Στόχος δύο μεγάλες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία, σε μια από τις βαθύτερες ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ουκρανία: Πλήγματα 3.000 χλμ. μέσα στη Ρωσία – Στόχος δύο μεγάλες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ουκρανία έπληξε δύο μεγάλες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία, σε απόσταση άνω των 3.000 χλμ. μέσα στη Ρωσία.
  • Η επίθεση στόχευσε τον ενεργειακό κόμβο στο Νόβι Ουρένγκοϊ και την περιφέρεια Πουρόφσκι στην αυτόνομη περιοχή Γιαμάλ-Νενέτς.
  • Η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε την επίθεση, αναφέροντας πυρκαγιά χωρίς θύματα και ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε ότι τα πλήγματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία και ενεργειακές υποδομές.
  • Η ουκρανική ομάδα Fire Point ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο εντεινόμενων επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας στο ρωσικό έδαφος.
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Σε δύο μεγάλες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία έπληξαν ουκρανικά drones, σύμφωνα με ανακοίνωση των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας.

Οι στόχοι βρίσκονται στο Νόβι Ουρένγκοϊ και στην περιφέρεια Πουρόφσκι, στην αυτόνομη περιοχή Γιαμάλ-Νενέτς, έναν από τους βασικότερους κόμβους παραγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας.

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι πρόκειται για το βαθύτερο πλήγμα που έχουν πραγματοποιήσει σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου, καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη διένυσαν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα.

«Μέχρι σήμερα η περιοχή αυτή θεωρούνταν απολύτως ασφαλής ζώνη στα μετόπισθεν», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν «δύο κολοσσοί της ρωσικής βιομηχανίας επεξεργασίας φυσικού αερίου».

Πυρκαγιά στο Νόβι Ουρένγκοϊ

Η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε επίθεση με drone σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Νόβι Ουρένγκοϊ.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Γιαμάλ-Νενέτς, Ντμίτρι Αρτιουχόφ, δήλωσε ότι η επίθεση αποκρούστηκε, αλλά η πτώση συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε, δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες, ενώ διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

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Ζελένσκι: Τα πλήγματα χτυπούν τη ρωσική οικονομία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους πλήγματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία και στις ενεργειακές της υποδομές.

Η περιοχή του Νόβι Ουρένγκοϊ έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ρωσικό ενεργειακό τομέα, καθώς αναπτύχθηκε γύρω από ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της χώρας.

Την ευθύνη για το πλήγμα ανέλαβε η ουκρανική ομάδα Fire Point, η οποία έχει συνδεθεί με επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Το τελευταίο διάστημα, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου, με στόχους βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές, στρατιωτικές βάσεις και δίκτυα εφοδιασμού.

Η Ουκρανία είχε πραγματοποιήσει και στα τέλη Ιουλίου επιθέσεις με drones σε απομακρυσμένες ρωσικές περιοχές, μεταξύ αυτών το Μπασκορτοστάν και η Τσουβασία.

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