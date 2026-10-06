Αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει για αποζημιώσεις, χειραποσκευές, χαμένες ανταποκρίσεις

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπονται πιο αυστηροί όροι για τις αεροπορικές εταιρείες και περισσότερες διευκολύνσεις και αποζημιώσεις σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή άλλων προβλημάτων

Ελένη Ευστρατίου

Αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει για αποζημιώσεις, χειραποσκευές, χαμένες ανταποκρίσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα αεροπορικά ταξίδια τίθεται σε ισχύ στις 23 Οκτωβρίου 2027 και προβλέπει αυστηρότερους όρους για τις αεροπορικές εταιρείες και μεγαλύτερες αποζημιώσεις για τους επιβάτες.
  • Οι αποζημιώσεις διατηρούνται έως 600 ευρώ και επεκτείνονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών σε επιστροφές, εναλλακτική μεταφορά, διαμονή, σίτιση και ενημέρωση.
  • Οι επιβάτες με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ σε καθυστέρηση πέντε ωρών μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή voucher με τη συγκατάθεσή τους.
  • Ορίζονται δικαιώματα για χειραποσκευές, δωρεάν διορθώσεις λαθών στα στοιχεία επιβατών, και προστασία για ΑμεΑ και οικογένειες με παιδιά κατά τη χωροθέτηση στα καθίσματα.
  • Ορίζονται σαφείς προθεσμίες για την υποβολή και απόκριση σε αιτήματα αποζημίωσης, καθώς και εγγυήσεις για χαμένες ανταποκρίσεις και παροχή φροντίδας σε περιπτώσεις πολύωρων καθυστερήσεων.
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Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα των ταξιδιωτών με αεροπλάνο φέρνει ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύει την επόμενη χρονιά και συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου 2027.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπονται πιο αυστηροί όροι για τις αεροπορικές εταιρείες και περισσότερες διευκολύνσεις και αποζημιώσεις σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή άλλων προβλημάτων.

Ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί τις βασικές αποζημιώσεις έως και 600 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα εξειδικεύει περισσότερο τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων για επιστροφές χρημάτων, εναλλακτική μεταφορά, διαμονή, σίτιση και ενημέρωση των επιβατών.

Παράλληλα, εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τις χειραποσκευές, τη διόρθωση λαθών στα στοιχεία των επιβατών, τη συνύπαρξη γονέων και παιδιών στις θέσεις του αεροσκάφους και την προστασία ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Αποζημίωση από τις τρεις ώρες

Ο επιβάτης που φτάνει στον τελικό προορισμό του με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης, εφόσον βεβαίως δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες έκτακτες περιστάσεις.

Τα ποσά παραμένουν στα 250 ευρώ για ταξίδια έως 1.500 χιλιόμετρα, στα 400 ευρώ για ενδοενωσιακές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για άλλες διαδρομές μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις η αποζημίωση φτάνει τα 600 ευρώ.

Σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης πέντε ωρών, ο επιβάτης μπορεί να εγκαταλείψει το ταξίδι και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή πρέπει να γίνεται μέσα σε επτά ημέρες και να καλύπτει το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου και, όπου προβλέπεται, τις σχετικές επιβαρύνσεις.

Οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν voucher αντί επιστροφής χρημάτων, όχι όμως να το επιβάλλουν. Απαιτείται ρητή συγκατάθεση του ταξιδιώτη, ενώ εάν το κουπόνι λήξει χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του, το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να επιστρέφεται.

Ακυρώσεις πτήσεων

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων σε περίπτωση που μια πτήση ακυρωθεί ή διαταραχθεί. Εφόσον ο επιβάτης επιλέξει να συνεχίσει το ταξίδι του, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να του προσφέρει εναλλακτική λύση.

Εάν δεν υπάρξει κατάλληλη πρόταση μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ο ίδιος ο ταξιδιώτης μπορεί να οργανώσει εναλλακτική μεταφορά και να διεκδικήσει την επιστροφή των εύλογων και αναγκαίων εξόδων.

Παροχή φροντίδας

Το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζει και τις πολύωρες καθυστερήσεις ενώ οι επιβάτες βρίσκονται ήδη μέσα στο αεροπλάνο. Οι εταιρείες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες στην καμπίνα, πρόσβαση στις τουαλέτες και πόσιμο νερό.

Σε παρατεταμένη αναμονή προβλέπεται επίσης δυνατότητα αποβίβασης, εφόσον βέβαια το επιτρέπουν οι κανόνες ασφαλείας.

Σε περίπτωση μεγάλης αναμονής προβλέπονται γεύματα και ποτά, ενώ στην παρεχόμενη φροντίδα εντάσσονται και δυνατότητες επικοινωνίας.

Όταν η αναχώρηση μετατίθεται για την επόμενη ημέρα, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να παρέχει ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις η υποχρέωση διαμονής μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένο αριθμό διανυκτερεύσεων, με ειδικές εξαιρέσεις για ευάλωτους επιβάτες.

Τι αλλάζει για τις χειραποσκευές

Με τον νέο Κανονισμό κατοχυρώνεται ρητά το δικαίωμα μεταφοράς ενός προσωπικού αντικειμένου στην καμπίνα χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Το αντικείμενο αυτό μπορεί να έχει διαστάσεις έως 40x30x15 εκατοστά ή να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα.

Η τροχήλατη χειραποσκευή, πάντως, δεν γίνεται υποχρεωτικά δωρεάν.

Οι εταιρείες θα πρέπει, όμως, πριν από την ολοκλήρωση της κράτησης να εμφανίζουν με μεγαλύτερη διαφάνεια τον ναύλο που περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε ο ταξιδιώτης να γνωρίζει το πραγματικό κόστος του εισιτηρίου.

Διορθώσεις λαθών και αλλαγές κατηγορίας

Ένα απλό ορθογραφικό λάθος στα στοιχεία του επιβάτη δεν θα πρέπει πλέον να οδηγεί αυτομάτως σε πρόσθετη χρέωση.

Προβλέπεται δυνατότητα δωρεάν διόρθωσης τέτοιων σφαλμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιτρέπεται η αλλαγή του προσώπου που ταξιδεύει ή η μεταβίβαση του εισιτηρίου.

Εάν μια αεροπορική εταιρεία μεταφέρει τον επιβάτη σε ανώτερη θέση, δεν μπορεί να του ζητήσει επιπλέον χρήματα.

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο ταξιδιώτης υποβαθμιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία, προβλέπεται επιστροφή μέρους της αξίας του εισιτηρίου ανάλογα με την απόσταση της πτήσης.

Προθεσμίες για αποζημιώσεις και καταγγελίες

Το νέο πλαίσιο βάζει επίσης σαφέστερες προθεσμίες στη διαδικασία διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τον επιβάτη για τα δικαιώματά του και να του παρέχουν σαφείς οδηγίες για την υποβολή αιτήματος.

Μετά την παραλαβή μιας αίτησης, η εταιρεία θα πρέπει μέσα σε 30 ημέρες είτε να καταβάλει την αποζημίωση είτε να εξηγήσει τεκμηριωμένα γιατί την απορρίπτει.

Χαμένες ανταποκρίσεις

Νέες εγγυήσεις προβλέπονται και για όσους χάνουν πτήση ανταπόκρισης εξαιτίας καθυστέρησης ή προβλήματος στην προηγούμενη πτήση.

Η εταιρεία οφείλει να εξασφαλίσει νέα μεταφορά και, εφόσον δεν βρεθεί λύση εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, ο επιβάτης αποκτά δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Εάν η συνολική καθυστέρηση στον τελικό προορισμό υπερβαίνει τις τρεις ώρες, μπορεί επίσης να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης.

Μαζί γονείς και παιδιά

Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει για τις οικογένειες: Γονείς ή συνοδοί θα μπορούν να κάθονται δίπλα στα παιδιά χωρίς πρόσθετη χρέωση, εφόσον ταξιδεύουν με την ίδια κράτηση και υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες.

Παράλληλα, ενισχύονται τα δικαιώματα για τη μεταφορά παιδικών καροτσιών και την προτεραιότητα κατά την επιβίβαση.

Ενισχυμένη προστασία για ΑμεΑ

Ειδικές ρυθμίσεις αφορούν και τους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Προβλέπεται μεγαλύτερη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση και στην αναδρομολόγηση, περισσότερη προσβασιμότητα στην ενημέρωση και ενισχυμένη προστασία σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς βοηθητικού εξοπλισμού.

Οι συνοδοί επιβατών με ειδικές ανάγκες θα μπορούν επίσης να κάθονται δίπλα τους χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιχειρεί συνολικά να κάνει σαφέστερα τα δικαιώματα των ταξιδιωτών και αυστηρότερες τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ένα ταξίδι δεν εξελίσσεται όπως είχε προγραμματιστεί.

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