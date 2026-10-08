Πέθανε η πρωτοπόρος ερευνήτρια Μάργκαρετ Χάμιλτον σε ηλικία 90 ετών

Snapshot Η Μάργκαρετ Χάμιλτον, πρωτοπόρος στη μηχανική λογισμικού, πέθανε σε ηλικία 90 ετών, όπως ανακοίνωσε το MIT.

Ηγήθηκε της ομάδας που ανέπτυξε το κρίσιμο λογισμικό για την καθοδήγηση των αποστολών Apollo της NASA, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής Apollo 11 το 1969.

Η Χάμιλτον συνέβαλε σημαντικά στην πρόληψη σφαλμάτων και την ανθεκτικότητα του συστήματος, δημιουργώντας δικλίδες ασφαλείας που απέτρεψαν κρίσιμα προβλήματα κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Το έργο της αναγνωρίστηκε με το βραβείο «Exceptional Space Act Award» της NASA το 2003 και το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2016 από τον Μπαράκ Ομπάμα.

Μετά το πρόγραμμα Apollo, ίδρυσε τη δική της εταιρεία και άφησε «ανεξίτηλο αποτύπωμα» στη Draper Laboratory, που προέκυψε από το MIT Instrumentation Laboratory. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μάργκαρετ Χάμιλτον, η πρωτοπόρος ερευνήτρια του κλάδου της μηχανικής λογισμικού, η οποία βοήθησε τους αστροναύτες της αποστολής Apollo 11 της NASA να προσγειωθούν στη Σελήνη το 1969.

Το θάνατό της επιβεβαίωσε το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), σε ανακοίνωση του Τμήματος Αεροναυτικής και Αστροναυτικής. Η Χάμιλτον πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το MIT. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η Χάμιλτον εργάστηκε στο MIT από το 1959 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970, όπου υπήρξε επικεφαλής του Τμήματος Μηχανικής Λογισμικού του MIT Instrumentation Laboratory.

Το τμήμα αυτό υπέγραψε σύμβαση με τη NASA το 1961. Τελικά, η Χάμιλτον ηγήθηκε μιας ομάδας 100 μηχανικών, οι οποίοι σχεδίασαν το λογισμικό για την καθοδήγηση των αποστολών Apollo της NASA.

Μέσω του έργου της, η Χάμιλτον θεωρείται επίσης μία από τις ιδρύτριες του κλάδου της μηχανικής λογισμικού, ενός όρου που η ίδια διέδωσε, συμβάλλοντας στην καθιέρωσή του ως επαγγελματικής πρακτικής.

«Το να πούμε ότι η Μάργκαρετ Χάμιλτον ήταν πρωτοπόρος — να πούμε ότι ήταν μπροστά από την εποχή της — θα ήταν μια δραματική υποτίμηση», δήλωσε ο Ολιβιέ ντε Βεκ, καθηγητής του Προγράμματος Apollo και προσωρινός επικεφαλής του Τμήματος Αεροναυτικής και Αστροναυτικής του MIT.

«Ήταν μηχανικός λογισμικού σε μια εποχή που ο κλάδος αυτός βρισκόταν στα πρώτα του βήματα, και όχι μόνο ανέπτυξε η ίδια έναν προηγμένο κώδικα, αλλά ηγήθηκε επίσης μιας ομάδας που χρησιμοποίησε αυτή την αναδυόμενη τεχνολογία για να αναπτύξει ένα από τα πιο σύνθετα συστήματα που έχει επιτύχει ποτέ η ανθρωπότητα», είπε.

Πρωτοπόρος στην πρόληψη σφαλμάτων

Η Χάμιλτον γεννήθηκε στο Πάολι της Ιντιάνα το 1936. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και στην συνέχεια απέκτησε πτυχίο στα μαθηματικά από το Earlham College στην Ιντιάνα. Ξεκίνησε να εργάζεται στο MIT, ενώ ο σύζυγός της σπούδαζε νομική στο Χάρβαρντ.

Κατά την εργασία της στο MIT, συμμετείχε στην ανάπτυξη κρίσιμου λογισμικού για τα διαστημόπλοια, τόσο για τις μονάδες διοίκησης όσο και για τους σεληνιακούς προσγειωτές, που ολοκλήρωσαν τις ιστορικές αποστολές Apollo της NASA.

Η Χάμιλτον θεωρείται ότι συνέβαλε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος και έκανε τα ατυχήματα λιγότερο ευάλωτα.

Ένα από τα συστήματα ασφαλείας που εισήγαγε ήταν το λεγόμενο «Lauren Error», το οποίο πήρε το όνομά του από την κόρη της και ανακαλύφθηκε όταν η τότε τετράχρονη Λόρεν έπαιζε με έναν προσομοιωτή της μονάδας διοίκησης του Apollo.

«Της άρεσε να παίζει την αστροναύτη επειδή με έβλεπε να συμμετέχω σε ορισμένες προσομοιώσεις που εκτελούσαμε», είχε πει κάποτε η Χάμιλτον. Σε μία από αυτές, η προσομοίωση κατέρρευσε, με αποτέλεσμα η Χάμιλτον να αρχίσει να αναζητά την αιτία.

Έτσι, η Χάμιλτον προγραμμάτισε δικλίδες ασφαλείας για να αποτρέψει έναν αστροναύτη από το να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα κατά την διάρκεια μιας πτήσης, ένα ζήτημα που θα είχε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες στο διάστημα.

Η NASA έχει αναφερθεί αξιοσημείωτο περιστατικό όπου το έργο της Χάμιλτον συνέβαλε στην επιτυχία της αποστολής: Κατά τη διάρκεια της ιστορικής αποστολής Apollo 11 του 1969, το λογισμικό της Χάμιλτον παρέκαμψε μια λανθασμένη προσπάθεια αλλαγής της κύριας επεξεργασίας του υπολογιστή πτήσης σε ένα σύστημα ραντάρ.

Η παρέμβαση του λογισμικού, η οποία συνέβη μόλις τρία λεπτά πριν από την πρώτη προσεδάφιση ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης, «επέτρεψε στην αποστολή να συνεχιστεί με ασφάλεια», ανέφερε η NASA.

Μετά το έργο της στο πρόγραμμα Apollo, το MIT Instrumentation Laboratory αποσχίστηκε και μετατράπηκε στο Εργαστήριο Τσαρλς Σταρκ Ντρέιπερ, γνωστό σήμερα ως Draper Laboratory.

Η Χάμιλτον δεν εντάχθηκε στην νέα εταιρεία, αλλά αποφάσισε να ιδρύσει τη δική της. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Draper, Τζέρι Γουόλετζ, δήλωσε ότι η Χάμιλτον άφησε ένα «ανεξίτηλο αποτύπωμα».

«Μέσω της ηγεσίας και των συνεισφορών της βοήθησε να διασφαλιστεί ότι οι αστροναύτες του Apollo προσγειώθηκαν με ασφάλεια στην επιφάνεια της Σελήνης και επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη. Θα τιμάμε για πάντα την κληρονομιά της στη Draper», δήλωσε ο Γουόλετζ.

Το 2003, η Χάμιλτον τιμήθηκε επίσης με το βραβείο «Exceptional Space Act Award» της NASA.

Ο τεχνολόγος Πολ Κούρτο, ο οποίος είχε προτείνει την Χάμιλτον για τη διάκριση αυτή, είχε πει τότε: «Με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν είχε αναγνωριστεί ποτέ επίσημα για το πρωτοποριακό της έργο».

«Οι ιδέες της σχετικά με το ασύγχρονο λογισμικό, τον προγραμματισμό βάσει προτεραιοτήτων, τις δοκιμές από άκρο σε άκρο και την δυνατότητα λήψης αποφάσεων με ανθρώπινη παρέμβαση, αποτέλεσαν τα θεμέλια για τον σχεδιασμό εξαιρετικά αξιόπιστου λογισμικού», είπε.

Το 2016, η Χάμιλτον τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για τη συμβολή της στην επιστήμη και τις διαστημικές πτήσεις.