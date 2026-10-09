Ισραήλ: Ο ΥΠΕΞ κατηγορεί την Παλαιστινιακή Αρχή για εξαπάτηση με την αναβολή των εκλογών

Snapshot Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ κατηγορεί την Παλαιστινιακή Αρχή για εξαπάτηση της διεθνούς κοινότητας με την πιθανή αναβολή των βουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει επίσημα ανακοινώσει αναβολή, αλλά αναμένεται να αναβάλει τις πρώτες βουλευτικές εκλογές από το 2006.

Τέσσερις παλαιστινιακές παρατάξεις συμφώνησαν να διεξαγάγουν εθνικό διάλογο πριν τις εκλογές και πιθανόν να ζητήσουν αναβολή της ψηφοφορίας.

Οι παλαιστινιακές αρχές δηλώνουν ότι δεν έλαβαν άδεια από το Ισραήλ για πρόσβαση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας για τις εκλογές.

Ο Μαχμούντ Αμπάς παραμένει στην εξουσία με διατάγματα από το 2009 και έχει προκηρύξει προεδρικές εκλογές για το 2027. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα την Παλαιστινιακή Αρχή ότι «εξαπατά τη διεθνή κοινότητα» προσβλέποντας να αναβάλει τις προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο βουλευτικές εκλογές, κι ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, υπό τον Μαχμούντ Αμπάς, δεν ανακοίνωσε επί του παρόντος την αναβολή των εκλογών αυτών, που επισήμως έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου. Ωστόσο πολλοί Παλαιστίνιοι και αναλυτές αναμένουν να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία, η οποία θα ήταν η πρώτη από το 2006.

Τέσσερις παλαιστινιακές παρατάξεις, εκ των οποίων η Φάταχ του Αμπάς και η Χαμάς, συμφώνησαν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κάιρο την Τετάρτη να διεξάγουν «εθνικό διάλογο» πριν από τις βουλευτικές εκλογές, με μια πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες να δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι παρατάξεις αυτές θα ζητήσουν την αναβολή της ψηφοφορίας.

«Ο Μαχμούντ Αμπάς εξαπατά τη διεθνή κοινότητα ακυρώνοντας ακόμη μια φορά τις εκλογές που έχουν προαναγγελθεί», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. «Περνούν τον καιρό τους εξαπατώντας τους άλλους. Υπάρχουν συνέπειες; Όχι γι αυτή τη διεφθαρμένη (Παλαιστινιακή Αρχή)», δήλωσε.

Η διεξαγωγή αυτών των βουλευτικών εκλογών περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που ζητεί η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρει οικονομική υποστήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα.

Ωστόσο οι παλαιστινιακές αρχές δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι οι εκλογικοί τους αξιωματούχοι δεν έλαβαν άδεια από το Ισραήλ για να έχουν πρόσβαση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Λωρίδα της Γάζας.

Το 2021, ο Μαχμούντ Αμπάς είχε προκηρύξει βουλευτικές και προεδρικές εκλογές που τελικά αναβλήθηκαν επ΄αόριστον ελλείψει εγγυήσεων σε σχέση με τη διοργάνωσή τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έδαφος προσαρτημένο από το Ισραήλ.

Τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2006 στα παλαιστινιακά εδάφη κέρδισε η Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα, επικρατώντας της Φάταχ, που ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, μια εξέλιξη που ενέτεινε τις διαφορές μεταξύ των δύο αντίπαλων κινημάτων.

Μετά τη ρήξη μεταξύ των δύο κινημάτων το 2007, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, αντίστοιχο του κοινοβουλίου, δεν συνεδριάζει πια. Ο Μαχμούντ Αμπάς, που εξελέγη το 2005, έμεινε στην εξουσία παρά τη θεωρητική λήξη της θητείας του το 2009, και έκτοτε κυβερνά με διατάγματα.

Τον Ιούνιο, ο Παλαιστίνιος ηγέτης, ηλικίας 90 ετών, υπέγραψε διάταγμα για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027.