Ο Ιρανός ράπερ Tataloo: Από υποστηρικτής των σκληροπυρηνικών του Ιράν, θανατοποινίτης

Snapshot Ο Ιραν ράπερ Amir Tataloo καταδικάστηκε σε θάνατο για βλασφημία κατά του Προφήτη Μωάμεθ, με την ποινή να είναι τελεσίδικη από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν.

Επιπλέον, εκτίει ποινή φυλάκισης 10 ετών για κατηγορίες όπως προώθηση διαφθοράς, πορνείας και προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Tataloo είχε υποστηρίξει δημόσια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης, εμφανιζόμενος σε σχετικό μουσικό βίντεο το 2015.

Το 2018 επέτρεψαν στον Tataloo να φύγει από το Ιράν και να ζήσει στην Τουρκία, αλλά το 2023 απελάθηκε και συνελήφθη αμέσως μετά την επιστροφή του στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, ο Tataloo αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Snapshot powered by AI

Ο Ιρανός ράπερ και ποπ σταρ Αμír Χossein Maghsoudloo, γνωστός Amir Tataloo, περιμένει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο την εκτέλεσή του, καθώς έχει καταδικαστεί σε θάνατο για βλασφημία κατά του Προφήτη Μωάμεθ.

Ο Tataloo καταδικάστηκε αρχικά σε 5 χρόνια φυλάκισης για την υπόθεση, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο του ισλαμικού καθεστώτος ανέτρεψε αυτή την απόφαση και την έστειλε σε άλλο δικαστήριο του Τεχεράνης, το οποίο τον καταδίκασε σε θάνατο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο στη συνέχεια το καλοκαίρι του 2025 επικύρωσε την ποινή θανάτου, με το δικαστικό σύστημα του Ιράν να δηλώνει ότι η απόφαση είναι τελεσίδικη και έτοιμη για εκτέλεση.

Ο Tataloo εκτίει ήδη ξεχωριστή ποινή φυλάκισης 10 ετών για κατηγορίες που περιλαμβάνουν «προώθηση διαφθοράς και πορνείας» και προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Tataloo ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 2003 με το πρώτο του άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 2011, να πολώνει το κοινό, αν και δεν έπαιξε ποτέ δημόσια στο Ιράν, όπου το Υπουργείο Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης ελέγχει όλες τις συναυλίες.

Υποστηρικτής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Ο Tataloo εμφανίστηκε σε ένα μουσικό βίντεο του 2015 που υποστηρίζει τους παραστρατιωτικούς Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αν και δεν συζήτησε ποτέ το κίνητρο πίσω από αυτό, φάνηκε ότι ο ράπερ ήλπιζε να κερδίσει την εύνοια της θεοκρατίας ή ίσως να αρθεί η ταξιδιωτική απαγόρευση εναντίον του.

Στο βίντεο για το "Energy Hasteei" ή "Nuclear Energy", ο Tataloo τραγουδά μια δυναμική μπαλάντα μπροστά σε φρουρούς με τουφέκια και αργότερα στην ιρανική φρεγάτα Damavand στην Κασπία Θάλασσα. Το πλοίο βυθίστηκε αργότερα κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας το 2018.

«Αυτό είναι το απόλυτο δικαίωμά μας: Να έχουμε έναν οπλισμένο Περσικό Κόλπο», τραγούδησε ο Tatalou.

Ο ράπερ εξέδωσε ακόμη και μια έγκριση για τον σκληροπυρηνικό Εμρπαχίμ Ραϊσί το 2017. Εκείνη τη χρονιά, οι δυο τους κάθισαν για μια τηλεοπτική εμφάνιση στο πλαίσιο της αποτυχημένης προεδρικής εκστρατείας του Ραΐσι εναντίον του σχετικά μετριοπαθούς Χασάν Ροχανί. Ο Ραΐσι κέρδισε αργότερα την προεδρία το 2021, αλλά σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου το 2024.

Το 2018,στον Tataloo - ο οποίος αντιμετώπισε νομικά προβλήματα στο Ιράν - επετράπη να φύγει από τη χώρα για την Τουρκία, όπου συνέχισε τη μουσική καριέρα του. Αλλά η μουσική σταμάτησε για τον Tataloo στα τέλη του 2023. Απελάθηκε από την Τουρκία και με την επιστροφή του στο Ιράν συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Στη διάρκεια της φυλάκισής του έχει αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.