Ομάν: Drone έπληξε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ – Σε εξέλιξη η απομάκρυνση του πληρ

Snapshot Δεξαμενόπλοιο πλησίον του αγκυροβολίου του Σοχάρ στο Ομάν δέχθηκε επίθεση με drone στις 11 Οκτωβρίου.

Η UKMTO επιβεβαίωσε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα και αναβάθμισε το περιστατικό σε «επίθεση».

Οι τοπικές αρχές προχωρούν στην απομάκρυνση του πληρώματος, χωρίς να υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την κατάστασή τους ή για τις ζημιές στο πλοίο.

Η περιοχή του Στενού του Ορμούζ παραμένει σημείο υψηλής έντασης, επηρεάζοντας τις διεθνείς ενεργειακές ροές και τις τιμές του πετρελαίου.

Η UKMTO καλεί τα πλοία στην περιοχή να είναι προσεκτικά και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Επίθεση με drone δέχθηκε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ, στο Ομάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η UKMTO είχε αρχικά κάνει λόγο για συμβάν στην περιοχή, ωστόσο στη συνέχεια το επαναχαρακτήρισε ως επίθεση, μετά την επιβεβαίωση ότι το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV).

Οι τοπικές αρχές συνδράμουν στην απομάκρυνση του πληρώματος από το δεξαμενόπλοιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση των μελών του πληρώματος, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών στο πλοίο ή για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο ξανά η περιοχή του Ορμούζ

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει κομβικό σημείο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου έχει περιοριστεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας τις διεθνείς ενεργειακές ροές και ασκώντας ισχυρές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Πριν από τον πόλεμο, από το Στενό του Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.