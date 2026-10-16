Ισπανία: Η 31χρονη που άφησε το σπίτι της και ζει σε 12 τ.μ. χωρίς ενοίκιο

Χωρίς να πληρώνει ενοίκιο, ρεύμα και νερό όπως σε ένα συμβατικό σπίτι, η Diana ζει σε τροχόσπιτο και εξηγεί γιατί η ελευθερία ήταν σημαντικότερη από την οικονομία.

Για πολλούς ανθρώπους, η ιδέα να αφήσουν το σπίτι τους και να μετακομίσουν σε έναν χώρο μόλις 12 τετραγωνικών μέτρων μοιάζει με μια δύσκολη απόφαση, γεμάτη περιορισμούς και πρακτικά προβλήματα. Για την 31χρονη Diana Cabezas, όμως, από το Τολέδο της Ισπανίας, ήταν ένας τρόπος να αποκτήσει τη ζωή που ονειρευόταν από την εφηβεία της. Πριν από περίπου έναν χρόνο, άφησε το διαμέρισμά της και εγκαταστάθηκε σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, το οποίο έγινε ταυτόχρονα το σπίτι και η βάση των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων.

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