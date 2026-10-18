Τρόμος στη Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε 71χρονο ψαρά

Ο άνδρας ψάρευε κοντά στη λίμνη Apopka, στην πόλη Winter Garden, όταν ο αλιγάτορας, μήκους 3,7 μέτρων, πλησίασε στην όχθη και του επιτέθηκε

Δημήτρης Δρίζος

Τρόμος στη Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε 71χρονο ψαρά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 71χρονος ψαράς σκοτώθηκε από επίθεση αλιγάτορα μήκους 3,7 μέτρων στη λίμνη Apopka, στην κεντρική Φλόριντα.
  • Η επίθεση έγινε στο πάρκο Dr Bradford Memorial Park, κοντά στο Ορλάντο, και ο αλιγάτορας έσυρε το θύμα μέσα στο νερό.
  • Ο αλιγάτορας θανατώθηκε από ειδικούς καθώς θεωρήθηκε απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.
  • Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο από επίθεση αλιγάτορα στη Φλόριντα μέσα στο 2026.
  • Από το 1948 έως το 2025 έχουν καταγραφεί 32 θανατηφόρες επιθέσεις αλιγατόρων στην πολιτεία, σε σύνολο 500 περιστατικών.
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Ένας 71χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση αλιγάτορα, την ώρα που ψάρευε σε πάρκο στην κεντρική Φλόριντα των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας ψάρευε κοντά στη λίμνη Apopka, στην πόλη Winter Garden, όταν ο αλιγάτορας, μήκους 3,7 μέτρων, πλησίασε στην όχθη και του επιτέθηκε, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο αστυνομικός διευθυντής Michael Mason.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα της Παρασκευής (00:00 ώρα Ελλάδας τα ξημερώματα του Σαββάτου), στο πάρκο Dr Bradford Memorial Park, λίγα χιλιόμετρα δυτικά του Ορλάντο.

Οι επιθέσεις αλιγατόρων στη Φλόριντα είναι σχετικά σπάνιες, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός τους στην πολιτεία υπολογίζεται σε περίπου 1,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC).

«Η λίμνη Apopka έχει πάρα πολλούς αλιγάτορες, επομένως δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο να βλέπει κανείς αλιγάτορες σε αυτή την περιοχή της πόλης», δήλωσε ο Mason.

Ο αλιγάτορας θανατώθηκε από ειδικούς παγιδευτές, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούσε απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Να έχετε πάντα επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να προσέχετε. Να σέβεστε την τοπική άγρια πανίδα και να κρατάτε τις αποστάσεις σας», τόνισε ο Mason. «Μπορεί να φαίνεται ήρεμος, να μοιάζει με το έμβλημα της Φλόριντα, αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνος».

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα, όπως μετέδωσε το CBS News, συνεργαζόμενο δίκτυο του BBC στις ΗΠΑ, ο αλιγάτορας έσυρε τον άνδρα μέσα στο νερό, αφού πρώτα του επιτέθηκε στην όχθη.

Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο από επίθεση αλιγάτορα στη Φλόριντα μέσα στο 2026. Τον Ιούνιο, μια 31χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε με φίλους της σε περιοχή κοντά στο Ορλάντο.

Οι αλιγάτορες είναι συνηθισμένο θέαμα σε πολλές περιοχές της Φλόριντα, ιδιαίτερα μέσα και γύρω από λίμνες, ποτάμια και εκτάσεις με γρασίδι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FWC, από το 1948 έως το 2025 έχουν καταγραφεί στην πολιτεία 32 θανατηφόρες επιθέσεις αλιγατόρων, σε σύνολο 500 περιστατικών.

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