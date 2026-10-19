Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα διακόπτει τη βοήθεια σε μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιους

Snapshot Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) μειώνει τη βοήθεια σε 500.000 Παλαιστίνιους λόγω έλλειψης πόρων, μειώνοντας τον αριθμό των ωφελούμενων από 1,6 σε 1,1 εκατομμύρια.

Οι ζεστές μερίδες από τις κοινοτικές κουζίνες μειώνονται από 250.000 σε 150.000 ημερησίως, με οικογένειες να λαμβάνουν γεύματα κάθε δεύτερη μέρα σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Γάζας εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ το 80% είναι άνεργοι και δεν μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα από τις αγορές.

Το WFP χρειάζεται επειγόντως 450 εκατομμύρια δολάρια για να συνεχίσει τις κρίσιμες επιχειρήσεις του κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Η επισιτιστική ανασφάλεια αυξάνεται στην περιοχή λόγω της συνεχιζόμενης βίας και των περιορισμών στην είσοδο αγαθών, με δύο τρίτα του πληθυσμού να αντιμετωπίζουν κρίσιμη επισιτιστική κατάσταση. Snapshot powered by AI

Ένας από τους κύριους προμηθευτές επισιτιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP), ανακοίνωσε ότι λόγω έλλειψης πόρων και χρηματοδότησης θα πρέπει να μειώσει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο παλαιστινιακό έδαφος.

Συνολικά, ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν βοήθεια από τον συγκεκριμένο οργανισμό θα μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο — από 1,6 εκατομμύρια σε 1,1 εκατομμύρια, γεγονός σημαίνει ότι 500.000 άνθρωποι σε όλον τον θύλακα δεν θα λαμβάνουν πλέον βοήθεια κάθε μήνα.

Οι περικοπές θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητές καθώς ο χειμώνας πλησιάζει σε μια περίοδο που πολλές οικογένειες στη Γάζα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να βρουν τροφή.

Παλαιστίνιοι παραλαμβάνουν τρόφιμα που δωρίστηκαν από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στο Ντεΐρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026. AP

«Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας;»

Μία από τις συνέπειες της περικοπής είναι ότι ο αριθμός των ζεστών γευμάτων που παρέχονται επί του παρόντος από τις κοινοτικές κουζίνες θα μειωθεί από 250.000 σε 150.000 την ημέρα.

Οι οικογένειες που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, για παράδειγμα κοντά στη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία οριοθετεί τη ζώνη στρατιωτικού ελέγχου του Ισραήλ, θα λαμβάνουν ένα γεύμα κάθε δεύτερη μέρα αντί για καθημερινά.

Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας, που ανέρχεται σε 2,1 εκατομμύρια, παραμένει εκτοπισμένο και τα δύο τρίτα εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια για να επιβιώσουν.

«Είναι καταστροφή! Τι θα κάνουμε με αυτές τις μειωμένες μερίδες; Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας;», είπε στο BBC η Μερβάτ αλ-Σατάρι, μια εκτοπισμένη Παλαιστίνια μητέρα πέντε παιδιών, η οποία ζει σε έναν καταυλισμό στην περιοχή αλ-Μαουάσι της Χαν Γιούνις, αφού άκουσε την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP). «Μερικές φορές περιμένουμε αυτά τα γεύματα για να φάμε».

Η Μερβάτ αλ-Σατάρι BBC

Από την πλευρά της, η Σαουσάν Μπαχλούλ, η οποία επίσης κατάγεται από το αλ-Μαουάσι και είναι μητέρα τριών παιδιών δήλωσε ότι η περικοπή θα επηρεάσει βαθιά εκείνη και την οικογένεια της. «Η καθημερινή βοήθεια μας έβγαζε από το αδιέξοδο, αλλά τώρα θα μας δίνεται κάθε δύο ημέρες», είπε. Η Μπαχλούλ πρόσθεσε ότι οι μερίδες που δίνονται από την κοινοτική κουζίνα – συνήθως ζυμαρικά ή φακές, και κάποιες φορές πατάτες και μελιτζάνες – ήταν ήδη πολύ μικρές για να ταΐσει την οικογένειά της.

Ο επικεφαλής του WFP για την Παλαιστίνη, Σον Χιούζ, υποστηρίζει ότι οι περικοπές γίνονται καθαρά για οικονομικούς λόγους και «όχι επειδή μειώνονται οι ανάγκες ή επειδή δεν έχουμε πρόσβαση».

Παλαιστίνιοι περπατούν μέσα σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026. AP

Οι κάτοικοι εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια

Ήδη, από τον Ιούλιο, έχουν σημειωθεί μειώσεις στις μεταφορές μετρητών που παρέχονται σε περίπου μισό εκατομμύριο άτομα στην Λωρίδα της Γάζας, πράγμα που σημαίνει ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν λιγότερα χρήματα για να αγοράζουν τρόφιμα στις τοπικές αγορές.

Ο αριθμός των κατοίκων της πόλη της Γάζας που λαμβάνουν αλεύρι και μερίδες τροφίμων από το WFP θα μειωθεί πλέον από το 1,1 εκατομμύριο σε 600.000 κάθε μήνα.

Το 2026, το WFP έλαβε λιγότερο από το μισό των κονδυλίων που είχε λάβει τα προηγούμενα χρόνια για τις επιχειρήσεις του στην Παλαιστίνη. Ο οργανισμός δηλώνει ότι χρειάζεται επειγόντως 450 εκατ. δολάρια (401 εκατ. ευρώ) για να διατηρήσει τις «κρίσιμες» επιχειρήσεις του κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Παρά την εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που συμφωνήθηκε πριν από ένα χρόνο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένων των σχεδόν καθημερινών ισραηλινών επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ανοικοδόμηση, καθώς το Ισραήλ ελέγχει αυστηρά την είσοδο εμπορευμάτων μέσω των συνοριακών διαβάσεων. Ενώ οι αγορές τροφίμων είναι πλέον καλά εφοδιασμένες, λίγοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά να αγοράσουν από αυτές. Πάνω από το 80% των κατοίκων της Γάζας είναι άνεργοι, οπότε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επισκευάζουν τη σκηνή τους μετά από βροχή στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026. AP

«Οι περικοπές στην επισιτιστική βοήθεια θα κάνει την κατάσταση χειρότερη»

Οικογένειες που λαμβάνουν επί του παρόντος διανομές τροφίμων από το WFP δήλωσαν στο BBC ότι αυτές ήταν ήδη ανεπαρκείς και δεν προσφέρουν ποικιλία στη διατροφή τους.

«Το αλεύρι δεν αρκεί και ούτε τα κουτιά με τα τρόφιμα αρκούν», δήλωσε η Νταλάλ αλ-Νταχδούχ, η οποία ζει στα ερείπια του σπιτιού της στην πόλη της Γάζας μαζί με την οκταμελή οικογένειά της. Φοβάται ότι οι νέες περικοπές θα έχουν «σημαντικές επιπτώσεις».

Η αλ-Νταχδούχ θυμάται τη ζωή πριν από τον πόλεμο. «Στο παρελθόν, δόξα τω Θεώ, είχαμε το δικό μας σπίτι και μια υπέροχη ζωή. Είχαμε φρέσκα λαχανικά, κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και τη δική μας γη», είπε. «Τώρα ζούμε αποκλειστικά από την ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των κουπονιών του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP)».

Η Νταλάλ αλ-Νταχδούχ με την οικογένεια της BBC

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει διαθέσιμο αέριο μαγειρέματος στη Γάζα, επειδή η ισραηλινή κυβέρνηση το θεωρεί προϊόν «διπλής χρήσης» που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς. Το ξύλο είναι ακριβό, οπότε πολλές οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους στους δρόμους για να βρουν πλαστικό και χαρτόνι που θα κάψουν ως καύσιμο για να φτιάξουν ψωμί ή να ζεστάνουν φαγητό.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική: Οι άνθρωποι ζουν σε άθλιες συνθήκες, οι περισσότεροι εξακολουθούν να μην έχουν κατάλληλο σπίτι, ζουν σε σκηνές, ενώ η πρόσβαση στο νερό, στις εγκαταστάσεις υγιεινής και στην υγειονομική περίθαλψη είναι περιορισμένη», δήλωσε ο επικεφαλής του WFP για την Παλαιστίνη, Σον Χιούζ στο BBC. «Οι περικοπές στην επισιτιστική βοήθεια θα επιδεινώσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες εδώ και τρία χρόνια».

Τον Ιούλιο, η ολοκληρωμένη ταξινόμηση φάσεων επισιτιστικής ασφάλειας (IPC) – οι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες παγκοσμίως σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας – ανέφερε ότι τα δύο τρίτα του πληθυσμού – δηλαδή 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι – «αναμένεται να αντιμετωπίσουν κρίση ή ακόμη χειρότερα επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας κατά την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2026».

Παλαιστίνιοι περιμένουν στη σειρά για να παραλάβουν τρόφιμα που δωρίστηκαν από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στο Ντεΐρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 AP

Προς το παρόν, το WFP δηλώνει ότι μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει αρτοποιεία που καλύπτουν το ένα τρίτο των αναγκών της Γάζας σε ψωμί και να παρέχει βοήθεια σε περίπου 300.000 γυναίκες και παιδιά. Επίσης, διανέμει υγιεινά σνακ σε περίπου 200.000 παιδιά.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το WFP συνεχίζει να παρέχει βοήθεια σε περίπου 200.000 Παλαιστινίους, έχοντας μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό των δικαιούχων τον Σεπτέμβριο.

Ο οργανισμός αναφέρει ότι η επισιτιστική ανασφάλεια αυξάνεται στην περιοχή, κυρίως λόγω της εντεινόμενης βίας εκ μέρους των ισραηλινών εποίκων.