Ιορδανία: Ακόμη ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς υσε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Ακόμη 25 άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ιορδανία: Ακόμη ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς υσε ελληνορθόδοξη εκκλησία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας ακόμη τραυματίας από την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό της Ιορδανίας κατέληξε, ανεβάζοντας τους νεκρούς στους εννέα.
  • Είκοσι πέντε άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε πέντε νοσοκομεία της χώρας.
  • Οι δράστες, τουλάχιστον τρεις, εισήλθαν στον ναό και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια επικήδειας τελετής, ενώ παραμένουν ασύλληπτοι.
  • Η Ισλαμιστική οργάνωση ISIS φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, την οποία ο βασιλιάς Αμπντάλα χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια.
  • Ο πρωθυπουργός κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν την αναζήτηση των δραστών.
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Ακόμη ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του από τη χθεσινή επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό της Ιορδανίας, ανεβάζοντας τον συνομικό απολογισμό των νεκρών στους εννέα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας της Ιορδανίας, Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ, ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ατόμου που νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ ακόμη 25 άτομα βρίσκονται σε πέντε διαφορετικά νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφαλείας, οι δράστες, που δεν έχουν συλληφθεί ακόμα, εισήλθαν στον περίβολο του ελληνορθόδοξου ναού προτού ανοίξουν πυρ προς την κατεύθυνση ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή. Στο ναό υπολογίζεται ότι υπήρχαν εκεινη την ώρα 150-200 άτομα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάζεν Αλ-Φαράγια απέδωσε αυτή τη σπάνια επίθεση κατά της χριστιανικής κοινότητας της χώρας σε «μια ομάδα εξτρεμιστών». «Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών», διαβεβαίωσε.

Καταδίκασε ο βασιλιάς Αμπντάλα

Καταδικάζοντας την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», ο βασιλιάς Αμπντάλα, ο οποίος επισκέφθηκε τραυματίες που νοσηλεύονται στο Καράκ, διαβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η χώρα του θα επιβάλει στους δράστες τις «αυστηρότερες» ποινές.

«Η ασφάλεια και η προστασία των Ιορδανών αποτελούν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να παραβιάζονται», πρόσθεσε σήμερα ο ίδιος, έπειτα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, από χθες, ενώ οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια κυματίζουν μεσίστιες.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι δράστες ήταν τουλάχιστον τρεις, ενώ η Ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση του ISIS φέρεται να έχει αναλάβει την ευθύνη.

Το κυβερνείο της Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκων, φιλοξενεί μια σημαντική χριστιανική κοινότητα. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, οι χριστιανοί αποτελούν το 2% έως 3% του πληθυσμού της χώρας, που είναι στην πλειονότητά τους σουνίτες μουσουλμάνοι.

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