Ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ρότερνταμ - Δείτε το πρόγραμμά του

Snapshot Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ρότερνταμ με 14.333 βαθμούς.

Αν και προκρίθηκε στην όγδοη θέση λόγω λάθους στην έξοδο, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου χάρη στην εμπειρία και την ποιότητά του.

Πρόκειται για το πέμπτο μετάλλιο του Πετρούνια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ασημένιο του 2023.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κινέζος Σινγκιού Λαν με 14.766 βαθμούς, ενώ τρίτος ήταν ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν με 14.233 βαθμούς. Snapshot powered by AI

Ακόμη μία σπουδαία διάκριση πρόσθεσε στο παλμαρέ του ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.333 βαθμούς στον τελικό, παρότι είχε προκριθεί στην όγδοη θέση, πληρώνοντας το λάθος στην έξοδό του. Με την εμπειρία και την ποιότητά του, ωστόσο, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή παρουσία του στην κορυφή της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής.

Αυτό ήταν το πέμπτο μετάλλιο του Πετρούνια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μετά τα χρυσά του 2015, του 2017 και του 2018, καθώς και το ασημένιο του 2023.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κινέζος Σινγκιού Λαν, ο οποίος συγκέντρωσε 14.766 βαθμούς και αναδείχθηκε για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν με 14.233 βαθμούς.

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