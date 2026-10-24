Αλλαγή ώρας: Γυρνάμε τα ρολόγια πίσω - Κερδίζουμε μια ώρα ύπνου

Snapshot Η Ελλάδα θα γυρίσει τα ρολόγια μία ώρα πίσω τη νύχτα της 25ης Οκτωβρίου 2026, από θερινή σε χειμερινή ώρα.

Η αλλαγή ώρας γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη.

Η χειμερινή ώρα φέρνει νωρίτερο πρωινό φως και νωρίτερη δύση του ηλίου τα απογεύματα.

Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της θερινής ώρας στην Ελλάδα έγινε το 1932, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω προβλημάτων απόκλισης με το ηλιακό φως.

Η οριστική υιοθέτηση της θερινής ώρας στην Ελλάδα έγινε το 1975, μετά την ενεργειακή κρίση του 1973 και ακολουθώντας την Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Στη χειμερινή ώρα περνά η Ελλάδα από τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, καθώς οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επίσημη ολοκλήρωση της θερινής περιόδου. Συγκεκριμένα, όταν το ρολόι δείξει 04:00 τα ξημερώματα, η ώρα θα προσαρμοστεί στις 03:00, χαρίζοντας στους πολίτες μία επιπλέον ώρα ύπνου. Η μετάβαση αυτή επιφέρει νωρίτερα το πρωινό φως, αλλά παράλληλα προκαλεί και νωρίτερη δύση του ηλίου τα απογεύματα.

Όπως υπενθυμίζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λήξη της θερινής ώρας πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, σε πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., η οποία διέπει τις σχετικές ρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη.

Η ιστορική διαδρομή του μέτρου στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της θερινής ώρας στη χώρα έγινε το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τα ρολόγια μετακινήθηκαν κατά μία ώρα μπροστά. Ωστόσο, το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε γρήγορα, καθώς είχε προηγηθεί η απόφαση της 28ης Ιουλίου 1916, όταν κατά την υιοθέτηση της παγκόσμιας ζώνης ώρας τα ρολόγια είχαν ήδη τεθεί 25 λεπτά μπροστά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη απόκλιση σε σχέση με το ηλιακό φως, ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές της χώρας και την Κέρκυρα.

Για αρκετές δεκαετίες, η πολιτεία προτιμούσε μια απλή μετατόπιση της ώρας έναρξης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και των καταστημάτων κατά μισή ώρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η οριστική υιοθέτηση της θερινής ώρας αποφασίστηκε τελικά το 1975, δύο χρόνια μετά την εκδήλωση της μεγάλης ενεργειακής κρίσης του 1973 στην Ευρώπη, ακολουθώντας το παράδειγμα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών.

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