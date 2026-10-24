Βαρύ πένθος για τον Δημήτρη Πιατά - Πέθανε η σύζυγός του, Λέλα

Snapshot Η σύζυγος του Δημήτρη Πιατά, Λέλα, απεβίωσε μετά από πάνω από τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής.

Ο Δημήτρης Πιατάς επέλεξε να συνεχίσει να παίζει στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας» παρά την πρόσφατη απώλειά του.

Η είδηση ανακοινώθηκε από τον Γιάννη Βούρο μετά το τέλος της παράστασης στο θέατρο Χορν.

Ο Πιατάς αρνήθηκε να ακυρώσει την εμφάνισή του σεβόμενος τους ανθρώπους που εργάζονται για την παράσταση.

Η ανακοίνωση προκάλεσε συγκίνηση στους θεατές και τους συντελεστές, που εξέφρασαν τη στήριξή τους στον ηθοποιό. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Δημήτρης Πιατάς, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του σύζυγος, Λέλα, με την οποία είχε δημιουργήσει την οικογένειά του και είχε μοιραστεί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Γιάννης Βούρος το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, από τη σκηνή του θεάτρου Χορν, μετά την ολοκλήρωση της παράστασης «Μάρτυρας Κατηγορίας», στην οποία συμπρωταγωνιστούν οι δύο ηθοποιοί.

Εκείνο που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση ήταν το γεγονός ότι ο Δημήτρης Πιατάς είχε επιλέξει να ανέβει στη σκηνή και να συμμετάσχει κανονικά στην παράσταση, παρά την απώλεια της συζύγου του.

Οι συνάδελφοί του τον είχαν προτρέψει να ακυρώσει την εμφάνισή του, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει, σκεπτόμενος, όπως εξήγησε ο Γιάννης Βούρος, τους ανθρώπους που εργάζονται για την πραγματοποίηση της παράστασης.

Η συγκινητική ανακοίνωση του Γιάννη Βούρου

Απευθυνόμενος στους θεατές, ο Γιάννης Βούρος θέλησε αρχικά να μιλήσει για μια πλευρά της ζωής των ηθοποιών που συχνά παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, με εμφανή συγκίνηση, ανακοίνωσε την απώλεια της συζύγου του συναδέλφου του, εξηγώντας στους παρευρισκομένους τη δύσκολη απόφαση που είχε πάρει ο Δημήτρης Πιατάς.

«Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά. Όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή, σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια», είπε ο Γιάννης Βούρος.

Η ανακοίνωσή του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους θεατές, οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή αγνοούσαν το προσωπικό δράμα που βίωνε ο ηθοποιός.

Οι συντελεστές της παράστασης αγκάλιασαν τον Δημήτρη Πιατά, ενώ το κοινό τον καταχειροκρότησε, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή του.

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