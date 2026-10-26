Θάνατος μυστήριο νεόνυμφης στην Ινδία: Κατέρρευσε έξω από την πόρτα στο ξενοδοχείο

Snapshot Η νεόνυμφη Μουσκάν Σιμολία κατέρρευσε έξω από την πόρτα δωματίου ξενοδοχείου στην Ινδία και πέθανε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας της κατηγορεί τον σύζυγό της Νάιλες για φόνο, ισχυριζόμενος ότι την χτύπησε και τη σκότωσε στο ξενοδοχείο.

Ο σύζυγος είχε κρύψει από τη Μουσκάν ότι ήταν ήδη παντρεμένος, γεγονός που προκάλεσε συχνούς τσακωμούς μεταξύ τους.

Οι κάμερες ασφαλείας δείχνουν τη Μουσκάν να καταρρέει αιφνιδιαστικά και τον σύζυγό της να τη μεταφέρει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Η αστυνομία έχει θέσει σε κράτηση τον Νάιλες και συνεχίζει τις έρευνες, αναλύοντας τα βίντεο και διερευνώντας τις συνθήκες του θανάτου. Snapshot powered by AI

Η Μουσκάν Σιμολία παντρεύτηκε με τον σύζυγό της, διευθυντή τράπεζας, Νάιλες, τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα, κατέρρευσε έξω από το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου σε περιοχή της Ινδίας με τα πλάνα από κλειστού κυκλώματος να δείχνουν τον σύζυγό της να τη σηκώνει και να τη μεταφέρει μέσα. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας της κατηγορεί τώρα τον σύζυγό της για φόνο, υποστηρίζοντας ότι την παρέσυρε στο ξενοδοχείο με πρόσχημα μία επίσκεψη στη θεία του, της κάλυψε το στόμα, της χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο και τη σκότωσε. Αποκάλυψε πως το ζευγάρι είχε συχνούς τσακωμούς, καθώς ο άνδρας ήταν ήδη παντρεμένος, κάτι που δεν γνώριζε η Μουσκάν όταν παντρεύτηκαν.

Οι κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου δείχνουν καθαρά τη Μουσκάν να περπατά προς το δωμάτιο μαζί με τον σύζυγό της και έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κατέρρευσε ξαφνικά προς τα πίσω κοντά στην πόρτα (με το κεφάλι πρώτα). Ο Νίλες την σήκωσε αμέσως και την μετέφερε μέσα στο δωμάτιο.

🚨 NEWLYWED WOMAN DIES AFTER COLLAPSING AT JHANSI HOTEL CCTV footage from a hotel in Jhansi, Uttar Pradesh shows Muskan collapsing near a room’s doorway while staying at the hotel with her husband. Her family has alleged foul play while police are investigating the circumstances surrounding her death. 🎥 CCTV Footage #Jhansi #UttarPradesh — contentkikamii (@contentkikamii) October 26, 2026

Η αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση τον σύζυγο, αλλά οι συνθήκες κατάρρευσης της γυναίκας παραμένουν αδιευκρίνιστες προς το παρόν. Η κοπέλα είχε επιστρέψει στο σπίτι των γονιών της προκειμένου να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις για τη θέση του μηχανικού των σιδηροδρόμων που είχαν προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου.

Οι ερευνητές εξετάζουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και ανακρίνουν τον Νάιλες, καθώς προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που περιβάλλουν τη διαμονή του ζευγαριού στο ξενοδοχείο.