Τεντ Μπάντι: Συνδέεται με δολοφονία του 1974 - Το DNA και η ιστορία της Μελίσα Αν Σμιθ

Ο διαβόητος serial killer συνεχίζει να «μετρά» θύματα ακόμη και 50 χρόνια μετά τη δράση του

Δημήτρης Δρίζος

Τεντ Μπάντι: Συνδέεται με δολοφονία του 1974 - Το DNA και η ιστορία της Μελίσα Αν Σμιθ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Νέα ανάλυση DNA συνέδεσε τον Τεντ Μπάντι με τη δολοφονία της 17χρονης Μελίσα Αν Σμιθ το 1974, λύνοντας μια υπόθεση 50 ετών.
  • Οι Αρχές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία γονοτύπησης για να αναλύσουν υποβαθμισμένα δείγματα DNA που δεν μπορούσαν να εξεταστούν με παλαιότερες μεθόδους.
  • Ο Μπάντι είχε ήδη εκτελεστεί στην ηλεκτρική καρέκλα και παραδέχθηκε τη δολοφονία τουλάχιστον 30 γυναικών σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.
  • Η υπόθεση της Σμιθ παρουσιάζει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με το «μοτίβο δράσης» του Μπάντι, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν άλλες πιθανές δολοφονίες του στην περιοχή.
  • Η εξιχνίαση της υπόθεσης υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων και της αξιοποίησης της σύγχρονης επιστήμης στην επίλυση παλαιών εγκλημάτων.
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Ο Τεντ Μπάντι συνδέθηκε επίσημα με ακόμη μία δολοφονία έφηβης τη δεκαετία του 1970, έπειτα από νέα στοιχεία DNA που έδωσαν λύση σε μια υπόθεση η οποία παρέμενε ανεξιχνίαστη για περισσότερα από 50 χρόνια.

Οι Αρχές στη Γιούτα θεωρούσαν εδώ και χρόνια ότι ο κατά συρροή δολοφόνος ενδέχεται να ευθύνεται για τον θάνατο της 17χρονης Μελίσα Αν Σμιθ. Ωστόσο, η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη από τις 27 Οκτωβρίου 1974, όταν το πτώμα της εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε δασική περιοχή.

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Η καθοριστική εξέλιξη στην έρευνα ήρθε όταν οι ερευνητές συνέδεσαν το DNA που εντοπίστηκε στη Σμιθ με εκείνο της Λόρα Έιμ, ενός ακόμη θύματος του Μπάντι, η υπόθεση της οποίας εξιχνιάστηκε τον περασμένο Απρίλιο στην κομητεία Γιούτα.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν μια νέα τεχνολογία γονοτύπησης, η οποία επιτρέπει στους ερευνητές να δημιουργούν πλήρη γενετικά προφίλ από υποβαθμισμένα δείγματα ή δείγματα που περιέχουν γενετικό υλικό από περισσότερα από ένα άτομα. Τα συγκεκριμένα δείγματα δεν μπορούσαν να αναλυθούν πλήρως με τις παλαιότερες μεθόδους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Αρχές κατάφεραν να συγκρίνουν το DNA που είχε συλλεχθεί από την Έιμ με το πλήρες γενετικό προφίλ του Μπάντι στη Φλόριντα, όπου ο διαβόητος δολοφόνος εκτελέστηκε τελικά στην ηλεκτρική καρέκλα.

Στη συνέχεια, στις 14 Ιουλίου, οι αστυνομικοί συνέκριναν το DNA με τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί από το σώμα της Σμιθ και διαπίστωσαν ότι υπήρχε γενετική ταύτιση.

Πέρα από τα συγκεκριμένα ευρήματα, ο θάνατος της Σμιθ παρουσίαζε χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν στο «μοτίβο δράσης, τα κίνητρα, τα μέσα και τις ευκαιρίες» του Μπάντι, δήλωσε την Τρίτη, σε συνέντευξη Τύπου, η εισαγγελέας της κομητείας Σάμιτ, Μάργκαρετ Όλσον. Η ανακοίνωση έγινε ακριβώς 52 χρόνια μετά τον εντοπισμό της σορού της νεαρής κοπέλας.

«Παρότι ο Τεντ Μπάντι δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή για να αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, οι εξελίξεις στην εγκληματολογική επιστήμη και η συνεχιζόμενη αφοσίωση των επαγγελματιών των διωκτικών Αρχών συνέβαλαν στην παροχή απαντήσεων για μια υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη για περισσότερα από 50 χρόνια», δήλωσε η Όλσον.

«Το σημαντικότερο είναι ότι θυμόμαστε τη Μελίσα Αν Σμιθ και τη βαθιά σημασία που έχει το γεγονός ότι επιτέλους ολοκληρώνεται αυτή η έρευνα».

Η Σμιθ ήταν κόρη του Λούις Σ. Σμιθ, πρώην αρχηγού της αστυνομίας του Μίντβεϊλ. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1974, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι της.

Εκείνο το βράδυ είχε αποχωρήσει από μια φίλη της σε μια πιτσαρία στο Μίντβεϊλ και, λίγο αργότερα, εθεάθη σε κοντινό εστιατόριο, σύμφωνα με την εφημερίδα Σολτ Λέικ Τρίμπιουν.

Παραμένει άγνωστο τι συνέβη στην έφηβη μετά την τελευταία αυτή εμφάνισή της. Εννέα ημέρες αργότερα, ένας κυνηγός ελαφιών εντόπισε το πτώμα της μέσα σε δασική περιοχή.

Έναν χρόνο αργότερα, οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία της Σμιθ να συνδέεται με τον Μπάντι. Εκείνη την περίοδο, ο τελευταίος εξέτιε ποινή φυλάκισης από ένα έως 15 χρόνια στις φυλακές της πολιτείας της Γιούτα, επειδή είχε απαγάγει μια άλλη 17χρονη στις 8 Νοεμβρίου 1974.

Παράλληλα, του είχε επιδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία της Κάριν Κάμπελ, μιας νοσηλεύτριας από το Μίσιγκαν, η οποία είχε σκοτωθεί ενώ έκανε διακοπές στο Άσπεν του Κολοράντο.

Τελικά, ο κατά συρροή δολοφόνος καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο φοιτητριών αδελφότητας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και ενός 12χρονου κοριτσιού στη Φλόριντα. Η ποινή του ήταν ο θάνατος στην ηλεκτρική καρέκλα.

Τις ημέρες πριν από την εκτέλεσή του, ένας ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της κομητείας Σολτ Λέικ πήρε συνέντευξη από τον Μπάντι, ελπίζοντας να εξιχνιάσει τις δολοφονίες της Σμιθ και της Έιμ. Παράλληλα, επιδίωκε να διαλευκάνει τις εξαφανίσεις και τις πιθανές δολοφονίες της Νάνσι Γουίλκοξ, της Ντέμπι Κεντ και της Νάνσι Μπερντ, σύμφωνα με το ABC 4.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Μπάντι ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την Κεντ και τη Γουίλκοξ, ενώ αρνήθηκε ότι είχε σκοτώσει την Μπερντ.

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Όταν, όμως, η συζήτηση στράφηκε στην Έιμ και τη Σμιθ, δυσκολεύτηκε να «τοποθετήσει τα ονόματα» στη μνήμη του και δεν μπορούσε να θυμηθεί αν είχε συναντήσει κάποια από τις δύο.

Συνολικά, ο Μπάντι παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει τουλάχιστον 30 νεαρές γυναίκες στη Φλόριντα, τη Γιούτα, το Κολοράντο, το Άινταχο και την πολιτεία της Ουάσινγκτον. Ανάμεσα στις ομολογίες του περιλαμβάνονταν και εγκλήματα για τα οποία οι αστυνομικές Αρχές δεν είχαν γνώση μέχρι τότε.

Ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλες οι υποθέσεις που συνδέονται με τον Μπάντι, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί οι σοροί όλων των πιθανών θυμάτων του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Λούις Σμιθ παραιτήθηκε από τη θέση του στο αστυνομικό τμήμα του Μίντβεϊλ το 1980 και πέθανε το 1985. Η μητέρα της Μελίσα, Τζόαν, πέθανε το 2024, ενώ η αδελφή της, Τζολίν, έφυγε από τη ζωή το 2014.

Οι συγγενείς της Σμιθ που βρίσκονται ακόμη στη ζωή ενημερώθηκαν για τα νέα ευρήματα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάμιτ.

«Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων», δήλωσε η σερίφης της κομητείας Σολτ Λέικ, Ρόζι Ριβέρα, το τμήμα της οποίας έχει επίσης ερευνήσει ανθρωποκτονίες που συνδέονται με τον Μπάντι.

«Πρέπει να εξιχνιάζουμε αυτές τις υποθέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε, εξηγώντας τη σημασία της αξιοποίησης της επιστήμης ακόμη και έπειτα από τόσες δεκαετίες.

«Κανείς δεν πρόκειται απλώς να εγκαταλείψει την προσπάθεια και να αποδώσει τα πάντα στον Τεντ Μπάντι, παρότι αυτό έχει συμβεί σε πολλές υποθέσεις. Εδώ, στην πολιτεία της Γιούτα, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με απόλυτη σοβαρότητα».

Οι Αρχές της Γιούτα ανακοίνωσαν ότι εργάζονται πλέον για να επιβεβαιώσουν εάν ο Μπάντι ευθυνόταν και για τον θάνατο της 16χρονης Νάνσι Γουίλκοξ, η οποία θεωρείται το πρώτο θύμα του στην πολιτεία.

Εκτιμάται επίσης ότι ευθύνεται για τη δολοφονία της Σούζαν Κέρτις, μιας 15χρονης που εξαφανίστηκε το 1975 ενώ συμμετείχε σε συνέδριο νέων στο Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ, καθώς και για τον θάνατο της Ντέμπορα Σμιθ, το πτώμα της οποίας βρέθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι το 1976.

Η εξιχνίαση της δολοφονίας της Μελίσα Αν Σμιθ «δεν κλείνει τον φάκελο του Τεντ Μπάντι», δήλωσε ο ντετέκτιβ Μπεν Πέντερ από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σολτ Λέικ.

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