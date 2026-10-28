Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

Οι δικηγόροι του ανέφεραν στο δικαστήριο ότι η ακραία αντίδρασή του δεν οφείλεται σε κάποια παράνομη πράξη, αλλά στον φόβο του ότι θα υποστεί μια «δίκη από τα μέσα ενημέρωσης»

Δημήτρης Δρίζος

Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Διάσημος κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αίτηση για απαγόρευση δημοσιοποίησης της ταυτότητάς του και καταγγελιών για σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών.
  • Η νομική ομάδα του υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση των καταγγελιών μπορεί να οδηγήσει τον άνδρα στην αυτοκτονία, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.
  • Οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης υποστήριξαν ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας μπορεί να μειωθεί και ότι υπάρχει ισχυρό δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση.
  • Ο δικαστής τόνισε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον της υπόθεσης και απαγόρευσε τη δημόσια εικασία για την ταυτότητα του διασήμου.
  • Ιατρική έκθεση ανέφερε ότι η νοσηλεία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αυτοκτονίας, αλλά η θεραπεία ενδέχεται να διαρκέσει μήνες.
Snapshot powered by AI

Ένας διάσημος προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ζητώντας να απαγορευτεί σε δύο ειδησεογραφικούς οργανισμούς να δημοσιοποιήσουν την ταυτότητά του και καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να εκμεταλλευόταν επί σειρά ετών τη θέση του για να συνάπτει ή να επιχειρεί να συνάψει «ακατάλληλες σεξουαλικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό κοριτσιών και νεαρών γυναικών».

Ο ανώνυμος διάσημος ζητά την έκδοση δικαστικής εντολής που θα εμποδίζει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, την Τρίτη, η νομική ομάδα του υποστήριξε ότι οποιαδήποτε δημοσίευση των καταγγελιών είναι «εξαιρετικά πιθανό» να τον οδηγήσει στην αυτοκτονία.

Όπως αναφέρει το BBC, oι δικηγόροι του ανέφεραν στο δικαστήριο ότι η ακραία αντίδρασή του δεν οφείλεται σε κάποια παράνομη πράξη, αλλά στον φόβο του ότι θα υποστεί μια «δίκη από τα μέσα ενημέρωσης».

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο άνδρας αρνείται ότι καταχράστηκε «τη δύναμη και τη θέση του ως διασημότητα για να προσεγγίσει και να αναπτύξει σχέσεις με νεαρές γυναίκες και εφήβους, με σκοπό να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί τους».

Από την πλευρά τους, οι νομικοί εκπρόσωποι του δικτύου ITN και της εταιρείας Guardian News and Media (GNM) υποστήριξαν ότι ο «κίνδυνος αυτοκτονίας» του διάσημου μπορεί να περιοριστεί και ότι δεν υπάρχει βάσιμη αιτιολογία για να εμποδιστεί η δημοσίευση δημοσιογραφικών αποκαλύψεων που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Ιατρική έκθεση που συντάχθηκε για τις ανάγκες του δικαστηρίου αναφέρει ότι η νοσηλεία θα μπορούσε να προσφέρει «σημαντική, αλλά όχι πλήρη μείωση του κινδύνου». Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η θεραπεία, η οποία ενδεχομένως να διαρκέσει μήνες, έχει «ρεαλιστικές πιθανότητες να περιορίσει τον κίνδυνο».

Ο δικαστής Νικ Νίκλιν δήλωσε ότι υπάρχει «σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον» για την υπόθεση, χαρακτηρίζοντάς την «δύσκολη και σημαντική».

«Το δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί δίκαια, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και των νομικών επιχειρημάτων», πρόσθεσε.

Έκκληση να σταματήσουν οι εικασίες για την ταυτότητα του διάσημου

Ο Νίκλιν δεν θα κρίνει εάν οι καταγγελίες είναι αληθείς ή ακριβείς, αλλά αποκλειστικά εάν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν.

Παράλληλα, κάλεσε τον Τύπο και το κοινό να μην προχωρούν σε εικασίες σχετικά με την ταυτότητα του άνδρα, ο οποίος αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα με τα αρχικά PPT.

«Η ύπαρξη εικασιών στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το πόσο βέβαια διατυπώνονται ή πόσο ευρέως αναπαράγονται, δεν επιτρέπει σε κανέναν να κατονομάσει ή να ισχυριστεί ότι αποκαλύπτει με βεβαιότητα την ταυτότητα του PPT σε σχέση με τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία», δήλωσε.

«Ούτε η επανάληψη μετατρέπει τις εικασίες σε αποδεδειγμένα γεγονότα», πρόσθεσε.

Η Σάρα Μανσούρι, ανώτατη δικηγόρος που εκπροσωπεί τον διάσημο, δήλωσε στο δικαστήριο ότι οποιαδήποτε δημοσίευση «θα είχε δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες».

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν θα ήταν θανατηφόρες είναι ότι ο ενάγων θα βρισκόταν υπό περιορισμό και θα εμποδιζόταν να πραγματοποιήσει την επιθυμία του να βάλει τέλος στη ζωή του», ανέφερε η δικηγόρος.

Όπως υποστήριξε, ο άνδρας επιχείρησε να αυτοκτονήσει αφού έλαβε επιστολές από το ITN και την GNM, με τις οποίες του ζητούσαν να απαντήσει στις καταγγελίες. Στη συνέχεια, φέρεται να έφυγε χωρίς άδεια από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν και να επιχείρησε να αυτοκτονήσει για δεύτερη φορά.

Στις γραπτές παρατηρήσεις της, η Μανσούρι τόνισε: «Δεν πρόκειται για μια περίπτωση κατά την οποία κάποιος επικαλείται αβάσιμα προβλήματα ψυχικής υγείας μπροστά σε μια επικείμενη δημοσίευση που δεν επιθυμεί».

«Ο ενάγων έχει επιχειρήσει δύο φορές να αυτοκτονήσει εξαιτίας αυτών των ζητημάτων, έχει νοσηλευτεί επί μήνες, έχει τεθεί υπό ακούσια νοσηλεία και έχει εξεταστεί από πολλούς γιατρούς, πλέον περισσότερους από δέκα».

Η Μανσούρι πρόσθεσε ότι ο άνδρας «δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στη δημόσια ζωή».

Από την πλευρά του, ο Γκάβιν Μίλαρ, ανώτατος δικηγόρος που εκπροσωπεί το ITN και την GNM, ανέφερε στις γραπτές παρατηρήσεις του ότι έχουν συγκεντρωθεί «πολυάριθμες καταγγελίες» στο πλαίσιο μιας «ευρείας και διεξοδικής έρευνας» και ότι υπάρχει «ισχυρό» δημόσιο ενδιαφέρον για τη δημοσιοποίησή τους.

Όπως είπε, οι δημοσιογράφοι μίλησαν με περισσότερα από 100 άτομα και οι καταγγελίες που συγκεντρώθηκαν «υποδεικνύουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς».

Ο Μίλαρ ανέφερε στη συνέχεια ότι πολλές από τις γυναίκες «έχουν τραυματιστεί ψυχολογικά από την καταγγελλόμενη συμπεριφορά του ενάγοντος και έχουν αντιμετωπίσει κρίσεις ψυχικής υγείας και ψυχικές ασθένειες ως αποτέλεσμα αυτής».

Πρόσθεσε ότι, παρότι το κράτος μπορεί να έχει ευθύνη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η εφαρμογή αυτής της αρχής στη συγκεκριμένη υπόθεση θα απαιτούσε την παρέμβασή του σε «νόμιμες δημοσιογραφικές δραστηριότητες», προκειμένου να αποτραπεί «μια αυτόνομη πράξη του ίδιου του ενάγοντος».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Σπάνιος σκελετός Νανοτυράννου πωλήθηκε για 47,3 εκατ. δολάρια - Αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό Πεντάγωνο: Στα 47,1 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μετά την 28η Οκτωβρίου

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Στα λευκά το Σέλι – Ειδυλλιακές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ σύντομα θα οργανωθεί συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι»

08:38NEWSBOMB

Θεσσαλονίκη: Oι 21 κανονιοβολισμοί στον Λευκό Πύργο για την 28η Οκτωβρίου – Δείτε βίντεo

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2027 – Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400€

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποια διαδικασία ακολουθείται στο Ισραήλ για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξήλωσαν συμμορία ένοπλων ληστειών - Aνήλικος ανάμεσα στους συλληφθέντες

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς αμείβονται όσοι θα εργαστούν την αργία της 28ης Οκτωβρίου

08:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτύπησαν ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό - 5 νεκροί

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρέπει επιτέλους να μάθουμε πως τα προηγμένα οπλικά συστήματα δεν είναι μόνο για παρελάσεις

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τεντ Μπάντι: Συνδέεται με δολοφονία του 1974 - Το DNA και η ιστορία της Μελίσα Αν Σμιθ

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fiat Koala: Το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τιμή κοντά στις 15.000 ευρώ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Mr Χωριάτικο» και χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ. - Το προφίλ των «αχυρανθρώπων» και ο απότακτος αστυνομικός

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Ρόφημα σόγιας, βρώμης ή αμυγδάλου: Ποια θρεπτικά συστατικά αντικαθιστάτε στην πραγματικότητα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς στελέχη της ΕΛΑΣ – Οι δύο ταυτόχρονες αντιπαραθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας – Αναλυτικά οι περιοχές

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ανατροπή δείχνουν τα αποτελέσματα στο 41,9% της ενσωμάτωσης – Μπροστά το μπλοκ του Νετανιάχου με 57 έδρες

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2027 – Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400€

07:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Ελλάδα τραγουδούσε για να νικήσει τον φόβο: Οι φωνές που έδωσαν ψυχή στο Έπος του ’40

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Μπένετ – «Ο Νετανιάχου έχασε, αλλά τα πράγματα μπορούν ακόμη να αλλάξουν»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση: Η «λέσχη», το «μαγκούτ», το «Alca» και οι 149 κατηγορούμενοι

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Στα λευκά το Σέλι – Ειδυλλιακές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τεντ Μπάντι: Συνδέεται με δολοφονία του 1974 - Το DNA και η ιστορία της Μελίσα Αν Σμιθ

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ