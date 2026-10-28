Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

Snapshot Διάσημος κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αίτηση για απαγόρευση δημοσιοποίησης της ταυτότητάς του και καταγγελιών για σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών.

Η νομική ομάδα του υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση των καταγγελιών μπορεί να οδηγήσει τον άνδρα στην αυτοκτονία, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης υποστήριξαν ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας μπορεί να μειωθεί και ότι υπάρχει ισχυρό δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση.

Ο δικαστής τόνισε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον της υπόθεσης και απαγόρευσε τη δημόσια εικασία για την ταυτότητα του διασήμου.

Ιατρική έκθεση ανέφερε ότι η νοσηλεία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αυτοκτονίας, αλλά η θεραπεία ενδέχεται να διαρκέσει μήνες. Snapshot powered by AI

Ένας διάσημος προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ζητώντας να απαγορευτεί σε δύο ειδησεογραφικούς οργανισμούς να δημοσιοποιήσουν την ταυτότητά του και καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να εκμεταλλευόταν επί σειρά ετών τη θέση του για να συνάπτει ή να επιχειρεί να συνάψει «ακατάλληλες σεξουαλικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό κοριτσιών και νεαρών γυναικών».

Ο ανώνυμος διάσημος ζητά την έκδοση δικαστικής εντολής που θα εμποδίζει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, την Τρίτη, η νομική ομάδα του υποστήριξε ότι οποιαδήποτε δημοσίευση των καταγγελιών είναι «εξαιρετικά πιθανό» να τον οδηγήσει στην αυτοκτονία.

Όπως αναφέρει το BBC, oι δικηγόροι του ανέφεραν στο δικαστήριο ότι η ακραία αντίδρασή του δεν οφείλεται σε κάποια παράνομη πράξη, αλλά στον φόβο του ότι θα υποστεί μια «δίκη από τα μέσα ενημέρωσης».

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο άνδρας αρνείται ότι καταχράστηκε «τη δύναμη και τη θέση του ως διασημότητα για να προσεγγίσει και να αναπτύξει σχέσεις με νεαρές γυναίκες και εφήβους, με σκοπό να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί τους».

Από την πλευρά τους, οι νομικοί εκπρόσωποι του δικτύου ITN και της εταιρείας Guardian News and Media (GNM) υποστήριξαν ότι ο «κίνδυνος αυτοκτονίας» του διάσημου μπορεί να περιοριστεί και ότι δεν υπάρχει βάσιμη αιτιολογία για να εμποδιστεί η δημοσίευση δημοσιογραφικών αποκαλύψεων που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Ιατρική έκθεση που συντάχθηκε για τις ανάγκες του δικαστηρίου αναφέρει ότι η νοσηλεία θα μπορούσε να προσφέρει «σημαντική, αλλά όχι πλήρη μείωση του κινδύνου». Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η θεραπεία, η οποία ενδεχομένως να διαρκέσει μήνες, έχει «ρεαλιστικές πιθανότητες να περιορίσει τον κίνδυνο».

Ο δικαστής Νικ Νίκλιν δήλωσε ότι υπάρχει «σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον» για την υπόθεση, χαρακτηρίζοντάς την «δύσκολη και σημαντική».

«Το δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί δίκαια, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και των νομικών επιχειρημάτων», πρόσθεσε.

Έκκληση να σταματήσουν οι εικασίες για την ταυτότητα του διάσημου

Ο Νίκλιν δεν θα κρίνει εάν οι καταγγελίες είναι αληθείς ή ακριβείς, αλλά αποκλειστικά εάν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν.

Παράλληλα, κάλεσε τον Τύπο και το κοινό να μην προχωρούν σε εικασίες σχετικά με την ταυτότητα του άνδρα, ο οποίος αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα με τα αρχικά PPT.

«Η ύπαρξη εικασιών στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το πόσο βέβαια διατυπώνονται ή πόσο ευρέως αναπαράγονται, δεν επιτρέπει σε κανέναν να κατονομάσει ή να ισχυριστεί ότι αποκαλύπτει με βεβαιότητα την ταυτότητα του PPT σε σχέση με τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία», δήλωσε.

«Ούτε η επανάληψη μετατρέπει τις εικασίες σε αποδεδειγμένα γεγονότα», πρόσθεσε.

Η Σάρα Μανσούρι, ανώτατη δικηγόρος που εκπροσωπεί τον διάσημο, δήλωσε στο δικαστήριο ότι οποιαδήποτε δημοσίευση «θα είχε δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες».

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν θα ήταν θανατηφόρες είναι ότι ο ενάγων θα βρισκόταν υπό περιορισμό και θα εμποδιζόταν να πραγματοποιήσει την επιθυμία του να βάλει τέλος στη ζωή του», ανέφερε η δικηγόρος.

Όπως υποστήριξε, ο άνδρας επιχείρησε να αυτοκτονήσει αφού έλαβε επιστολές από το ITN και την GNM, με τις οποίες του ζητούσαν να απαντήσει στις καταγγελίες. Στη συνέχεια, φέρεται να έφυγε χωρίς άδεια από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν και να επιχείρησε να αυτοκτονήσει για δεύτερη φορά.

Στις γραπτές παρατηρήσεις της, η Μανσούρι τόνισε: «Δεν πρόκειται για μια περίπτωση κατά την οποία κάποιος επικαλείται αβάσιμα προβλήματα ψυχικής υγείας μπροστά σε μια επικείμενη δημοσίευση που δεν επιθυμεί».

«Ο ενάγων έχει επιχειρήσει δύο φορές να αυτοκτονήσει εξαιτίας αυτών των ζητημάτων, έχει νοσηλευτεί επί μήνες, έχει τεθεί υπό ακούσια νοσηλεία και έχει εξεταστεί από πολλούς γιατρούς, πλέον περισσότερους από δέκα».

Η Μανσούρι πρόσθεσε ότι ο άνδρας «δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στη δημόσια ζωή».

Από την πλευρά του, ο Γκάβιν Μίλαρ, ανώτατος δικηγόρος που εκπροσωπεί το ITN και την GNM, ανέφερε στις γραπτές παρατηρήσεις του ότι έχουν συγκεντρωθεί «πολυάριθμες καταγγελίες» στο πλαίσιο μιας «ευρείας και διεξοδικής έρευνας» και ότι υπάρχει «ισχυρό» δημόσιο ενδιαφέρον για τη δημοσιοποίησή τους.

Όπως είπε, οι δημοσιογράφοι μίλησαν με περισσότερα από 100 άτομα και οι καταγγελίες που συγκεντρώθηκαν «υποδεικνύουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς».

Ο Μίλαρ ανέφερε στη συνέχεια ότι πολλές από τις γυναίκες «έχουν τραυματιστεί ψυχολογικά από την καταγγελλόμενη συμπεριφορά του ενάγοντος και έχουν αντιμετωπίσει κρίσεις ψυχικής υγείας και ψυχικές ασθένειες ως αποτέλεσμα αυτής».

Πρόσθεσε ότι, παρότι το κράτος μπορεί να έχει ευθύνη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η εφαρμογή αυτής της αρχής στη συγκεκριμένη υπόθεση θα απαιτούσε την παρέμβασή του σε «νόμιμες δημοσιογραφικές δραστηριότητες», προκειμένου να αποτραπεί «μια αυτόνομη πράξη του ίδιου του ενάγοντος».