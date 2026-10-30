Λαβρόφ: Έπειτα από 20 ώρες πτήσης έφτασε στις ΗΠΑ με τζιν και κατάκοπος – Βίντεο

Snapshot Ο Σεργκέι Λαβρόφ ταξίδεψε πάνω από 20 ώρες προς τις ΗΠΑ, αποφεύγοντας τον εναέριο χώρο χωρών που έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε καταπονημένος και ντυμένος με τζιν και πουλόβερ κατά την άφιξή του στην Ατλάντα για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20.

Η συνάντηση στην Ατλάντα προετοιμάζει τη σύνοδο κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι στις 14–15 Δεκεμβρίου, όπου η ρωσική αντιπροσωπεία θα έχει διμερείς συνομιλίες, μεταξύ άλλων με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Λαβρόφ είναι γνωστός για τις άνετες στιλιστικές του επιλογές, που έχουν προκαλέσει αρνητικά σχόλια σε προηγούμενες διεθνείς εμφανίσεις του. Snapshot powered by AI

Για περισσότερες από 20 ώρες βρισκόταν στο αεροσκάφος ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ προκειμένου να φτάσει στις ΗΠΑ, όπου θα συμμετάσχει συνάντηση της G20.

Το μακρύ ταξίδι του Λαβρόφ οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν αναγκασμένος να αποφύγει τον εναέριο χώρο των κρατών που του έχουν επιβάλλει κυρώσεις εξαιτίας του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.

Σε βίντεο φαίνεται ο Ρώσος διπλωμάτης να κατεβαίνει από το αεροσκάφος με τζιν και πουλόβερ και να δείχνει κατάκοπος από το πολύωρο ταξίδι. Στην Ατλάντα, ο Λαβρόφ θα συμμετάσχει σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20.

Οι συνομιλίες θα χρησιμεύσουν ως προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι στις 14–15 Δεκεμβρίου. Η ρωσική αντιπροσωπεία αναμένεται να πραγματοποιήσει μια σειρά διμερών συνομιλιών τις επόμενες ώρες, μεταξύ άλλων με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Τα τζιν και το διπλωματικό επεισόδιο

Ο Λαβρόφ, αν και δεκαετίες διπλωμάτης, είναι γνωστό ότι προτιμά το άνετο ντύσιμο και αρκετές φορές έχει προκαλέσει αρνητικά δημοσιεύματα για τις στιλιστικές επιλογές του. Τον Αύγουστο του 2025 είχε πυροδοτήσει πλήθος σχολίων για την μπλούζα με την οποία εμφανίστηκε στην Αλάσκα πριν μία κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η μπλούζα είχε τυπωμένα τα αρχικά γράμματα της Σοβιετικής Ένωσης στο κυριλλικό αλφάβητο (CCCP).

Το 2016 σε επίσκεψη στη Μογγολία εμφανίστηκε και πάλι με τζιν και σακάκι στο κόκκινο χαλί που του ετοίμασαν για υποδοχή οι αρχές. Τότε πυροδοτήθηκαν αρνητικά σχόλια ότι ο Λαβρόφ δεν έδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό στους οικοδεσπότες του. Για να διορθώσει την κατάσταση στη συνέχεια ο Λαβρόφ εμφανίστηκε επίσημα ντυμένος στην συνάντηση με τον πρόεδρο της Μογγολίας.