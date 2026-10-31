«Θα σε σκοτώσω»: Μετανάστης με μαχαίρι επιβιβάστηκε σε σκάφος με προορισμό τη Βρετανία

Snapshot Μετανάστης με μαχαίρι επιτέθηκε σε άνδρα πριν επιβιβαστεί σε λέμβο με προορισμό τη Βρετανία στη βόρεια Γαλλία.

Πρόσφατα περιστατικά βίας και θανάτων μεταναστών καταγράφονται στη Μάγχη, με υποψίες για διακινητές που χρησιμοποιούν μικρά σκάφη.

Μετανάστες χρησιμοποίησαν λέμβο βαμμένη με τα χρώματα της κουρδικής σημαίας, υποδηλώνοντας δραστηριότητα οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης.

Οι βρετανικές και ευρωπαϊκές αρχές επικρίνονται για αδράνεια απέναντι στη δράση των διακινητών και την αύξηση των παράτυπων διελεύσεων.

Από την ανάληψη της εξουσίας από το Εργατικό Κόμμα, πάνω από 85.000 μετανάστες έχουν φτάσει στη Βρετανία μέσω μικρών σκαφών. Snapshot powered by AI

Μετανάστης με μαχαίρι επιβιβάστηκε σε σκάφος με προορισμό τη Βρετανία, αφού προηγουμένως απείλησε έναν άνδρα λέγοντάς του «θα σε σκοτώσω».

Βίντεο καταγράφει δεκάδες μετανάστες να επιβιβάζονται σε φουσκωτή λέμβο στην παραλία του Αρντελό-Πλαζ, στη βόρεια Γαλλία, όταν ξεσπά καβγάς ανάμεσα σε έναν άνδρα που βρίσκεται ήδη στο σκάφος και σε έναν άλλο που προσπαθεί να ανέβει σε αυτό.

Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται όταν ο μετανάστης που βρίσκεται στο νερό βγάζει μαχαίρι και ορμά προς τον άνδρα που βρίσκεται στη λέμβο, επιχειρώντας να τον εκφοβίσει.

«Θα σε σκοτώσω», ακούγεται να λέει, κουνώντας το όπλο στον αέρα, ενώ ένας από τους παρευρισκόμενους προσπαθεί να τον κρατήσει μακριά.

Ένας Βρετανός που βρίσκεται στο σημείο ειδοποιεί την ακτοφυλακή, ενημερώνοντας ότι ο άνδρας είναι οπλισμένος.

Προτού προλάβει να πλησιάσει τον στόχο του, ο άνδρας με το μαχαίρι φαίνεται να ρίχνει το όπλο στο νερό.

Λίγα μόλις λεπτά αργότερα, ο οπλισμένος άνδρας φαίνεται να επιβιβάζεται στη λέμβο, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν κατάφερε να φτάσει στη Βρετανία.

Το πρόσφατο περιστατικό έρχεται μετά από μια σειρά βίαιων συμβάντων στα οποία εμπλέκονται μετανάστες που επιχειρούν να διασχίσουν τη Μάγχη.

Τον Ιούλιο, η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά τον εντοπισμό της σορού ενός μετανάστη σε παραλία του Καλαί.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι υπεύθυνοι ενδέχεται να διέφυγαν στη Βρετανία με μικρό σκάφος.

Τον Αύγουστο, ένας Αφγανός υπήκοος εντοπίστηκε νεκρός σε φουσκωτή λέμβο στη Μάγχη.

Χθες έγινε γνωστό ότι μετανάστες κατευθύνονταν προς τη Βρετανία με ένα μικρό σκάφος «ειδικής κατασκευής», στα χρώματα της κουρδικής σημαίας, σε μια κίνηση που φαίνεται να παραπέμπει στις συμμορίες που κυριαρχούν στη διακίνηση μεταναστών μέσω της Μάγχης.

Περισσότεροι από 20 άνδρες καταγράφηκαν σε βίντεο πάνω στη λέμβο, ανοιχτά παραλίας του Βελγίου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ αστυνομικοί παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα σκάφη από μαύρο πλαστικό PVC, η συγκεκριμένη λέμβος ήταν κατασκευασμένη σε χαρακτηριστικά χρώματα που αντιστοιχούν στις κόκκινες, λευκές και πράσινες οριζόντιες λωρίδες, καθώς και στο κίτρινο έμβλημα του ήλιου, της κουρδικής σημαίας που υιοθετήθηκε το 1946.

Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε στις 3 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, από παραλία κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Αυτό το σκάφος επιπλέει περίπου πέντε μέτρα από την παραλία και η βελγική αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Πόσο παράλογο είναι αυτό; Οι αστυνομικοί θα μπορούσαν εύκολα να έρθουν και να σκίσουν αυτό το σκάφος, ώστε να το σταματήσουν».

Ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Κρις Φιλπ, δήλωσε: «Αντί να διαλύουν τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, όπως υποσχέθηκε το Εργατικό Κόμμα, οι Κούρδοι διακινητές μεταναστών προκαλούν πλέον ανοιχτά την κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας ένα σκάφος παράτυπων μεταναστών διακοσμημένο με τα εθνικά τους χρώματα. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη για περίπου δύο εβδομάδες τις επόμενες ημέρες και εκατοντάδες παράτυποι μετανάστες αναμένεται να επιχειρήσουν να διασχίσουν τη Μάγχη. Η συμφωνία της κυβέρνησης για επιστροφές μεταναστών με τη Γαλλία έχει καταρρεύσει και οι αρχές στην άλλη πλευρά της Μάγχης παρακολουθούν αμέτοχες τους παράτυπους μετανάστες και τους διακινητές να δρουν ανεξέλεγκτα και να χρησιμοποιούν ολοένα μεγαλύτερα σκάφη. Η Σαμπάνα Μαχμούντ έχει αποτύχει».

Πρόσθεσε: «Η μόνη λύση είναι το σχέδιο των Συντηρητικών για τα σύνορα: να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ώστε να μπορούμε να απελαύνουμε όλους τους παράτυπους μετανάστες αμέσως μόλις φτάνουν. Τότε οι διελεύσεις θα σταματήσουν».

Ο επικεφαλής του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, έγραψε σε ανάρτησή του: «Οι βελγικές αρχές, όπως και οι γαλλικές, απλώς στέκονται και παρακολουθούν. Αυτό το σκάφος είναι μάλιστα ειδικά κατασκευασμένο ώστε να ταιριάζει με την κουρδική σημαία. Οι συμμορίες γελούν εις βάρος μας».

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν η λέμβος κατάφερε να διασχίσει τη Μάγχη την Πέμπτη.

Ωστόσο, το σκάφος της βρετανικής συνοριοφυλακής BSC Courageous επιχειρούσε στο στενό ανατολικά του Καλαί.

Από τότε που το Εργατικό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία, 85.649 μετανάστες έχουν φτάσει στη Βρετανία με μικρά σκάφη, εκ των οποίων 8.466 από τότε που ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε πρωθυπουργός, τον Ιούλιο.