Έβαψαν σκαντζόχοιρο μπλε για να μοιάζει με τον Sonic - Πέθανε το άτυχο ζώο

Snapshot Άγνωστοι έβαψαν με μπλε μπογιά έναν σκαντζόχοιρο στο Γουέικφιλντ της Αγγλίας, πιθανώς για να μοιάζει με τον χαρακτήρα Σόνικ.

Η μπογιά προκάλεσε σοβαρά χημικά εγκαύματα και καταστροφή δέρματος, με αποτέλεσμα το ζώο να πεθάνει από πόνο και λοίμωξη.

Ο σκαντζόχοιρος υπέφερε επίσης από μυίαση, μια επικίνδυνη πάθηση που επιβαρύνει την κατάσταση των ζώων.

Οι πληθυσμοί των σκαντζόχοιρων στη Βρετανία μειώνονται δραματικά, με το είδος να θεωρείται πλέον ευάλωτο.

Η υπεύθυνη φιλοζωικής οργάνωσης σκοπεύει να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία, αλλά αμφιβάλλει για την επιτυχία εντοπισμού των δραστών. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις προκαλεί η αποτρόπαια πράξη αγνώστων, οι οποίοι έβαψαν με μπλε μπογιά έναν σκαντζόχοιρο, σε μια πιθανή προσπάθεια να τον κάνουν να μοιάζει με τον διάσημο ήρωα κινουμένων σχεδίων Σόνικ. Το άτυχο ζώο «πέθανε ουρλιάζοντας από τους πόνους», σύμφωνα με την υπεύθυνη φιλοζωικής οργάνωσης που προσπάθησε να το σώσει.

Ο ενήλικος αρσενικός σκαντζόχοιρος εντοπίστηκε από έναν αγρότη σε χωράφι που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το αστυνομικό τμήμα του Γουέικφιλντ, στο Δυτικό Γιορκσάιρ της Αγγλίας.

Το ζώο είχε βαφτεί μπλε, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να αποκτήσει την εμφάνιση του γνωστού χαρακτήρα Σόνικ. Η μπογιά είχε εφαρμοστεί σε τόσο μεγάλη έκταση της ράχης του, ώστε οι χημικές ουσίες προκάλεσαν σοβαρά εγκαύματα, καταστρέφοντας πολλαπλές στιβάδες του δέρματος, ενώ τα αγκάθια του άρχισαν να «λιώνουν» και να πέφτουν.

Το βασανισμένο ζώο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κέντρο περίθαλψης σκαντζόχοιρων Castleford Hedgehog Rescue, όπου έφτασε περίπου στις 16:00 την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματά του το επόμενο πρωί.

Η 29χρονη Μπεθ Κάμπσιλ, η οποία διευθύνει τη φιλοζωική οργάνωση και προσπάθησε να σώσει το ζώο, περιέγραψε το περιστατικό ως την πιο σοβαρή υπόθεση κακοποίησης σκαντζόχοιρου με μπογιά που έχει αντιμετωπίσει στα 16 χρόνια της επαγγελματικής της εμπειρίας.

«Όταν μας έφεραν τον σκαντζόχοιρο, ούρλιαζε από τον πόνο. Έδωσα στο δύστυχο πλάσμα τη μέγιστη δόση παυσίπονων που μπορούσα, αλλά δεν σταματούσε. Ουσιαστικά, πέθανε ουρλιάζοντας», δήλωσε, σύμφωνα με το Yorkshire Live.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος μπορεί να είναι τόσο σκληρός απέναντι σε ένα ζώο. Είναι αηδιαστικό. Έχω πολύ καιρό να δω κάτι τόσο φρικτό και τόσο θλιβερό».

Τα χημικά εγκαύματα και η πιθανή δηλητηρίαση

Σύμφωνα με την Μπεθ, ο θάνατος του σκαντζόχοιρου προκλήθηκε από λοίμωξη που αναπτύχθηκε εξαιτίας των χημικών εγκαυμάτων, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρξε και δηλητηρίαση από τις επικίνδυνες ουσίες που περιείχε η μπογιά.

Η ίδια δημοσίευσε πληροφορίες για το μικρό νυκτόβιο ζώο στη σελίδα της στο Facebook. Ορισμένοι χρήστες πρότειναν ότι ενδεχομένως να είχε χρησιμοποιηθεί αντισηπτικό σπρέι, από εκείνα που προορίζονται για τη φροντίδα των ζώων εκτροφής.

Ωστόσο, η Μπεθ εκτιμά ότι επρόκειτο για μπογιά σε μορφή σπρέι, λόγω της παχύρρευστης υφής της και των σοβαρών εγκαυμάτων που προκάλεσε στο δέρμα του ζώου. Όπως υποστηρίζει, ένα αντισηπτικό σπρέι δεν θα μπορούσε να προκαλέσει αντίστοιχη ζημιά.

Μάλιστα, χρειάστηκε να αφαιρέσει προσεκτικά τα υπολείμματα της μπογιάς από τα αγκάθια που είχαν απομείνει, καθώς πολλά είχαν ήδη πέσει.

Το ζώο υπέφερε και από μυίαση

Η κατάσταση του σκαντζόχοιρου ήταν ακόμη πιο επιβαρυμένη, καθώς έπασχε και από μυίαση, μια πάθηση κατά την οποία οι μύγες εναποθέτουν τα αυγά τους σε πληγές ή μαλακούς ιστούς ενός ζώου. Όταν εκκολάπτονται, οι προνύμφες τρέφονται με τους ιστούς και εισχωρούν στη σάρκα του.

Σύμφωνα με τη Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων (RSPCA), η μυίαση μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Η Μπεθ εκτίμησε ότι, αν ο σκαντζόχοιρος είχε παραμείνει στη φύση χωρίς να λάβει βοήθεια, πιθανότατα θα αντιμετώπιζε έναν αργό και εξαιρετικά επώδυνο θάνατο.

«Χαίρομαι που τον έφεραν σε εμάς, γιατί τουλάχιστον μπορέσαμε να ανακουφίσουμε τον πόνο του και να τον κάνουμε να αισθανθεί πιο άνετα», ανέφερε.

Μειώνονται δραματικά οι σκαντζόχοιροι στη Βρετανία

Την ίδια ώρα, οι πληθυσμοί των σκαντζόχοιρων στη Βρετανία καταγράφουν σημαντική μείωση, με το είδος να χαρακτηρίζεται πλέον ευάλωτο στον Κόκκινο Κατάλογο Θηλαστικών της χώρας.

Η τελευταία έκθεση για την κατάσταση των σκαντζόχοιρων στη Βρετανία καταγράφει ότι οι πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί έως και κατά 30% στις αστικές περιοχές και κατά 50% στις αγροτικές περιοχές από τις αρχές του αιώνα.

Η Μπεθ επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα καταστεί δυνατό να εντοπιστεί ο δράστης και να λογοδοτήσει για την αποτρόπαια πράξη του, δεδομένου του σημείου όπου βρέθηκε το ζώο.