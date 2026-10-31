Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχτισε την πιο επίφοβη ομάδα χάκερ στον κόσμο με ελίτ κυβερνο-κλέφτες

Snapshot Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δημιούργησε μια ελίτ ομάδα χάκερ που εκπαιδεύονται από νεαρή ηλικία για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο την οικονομική ενίσχυση της Βόρειας Κορέας.

Η ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας φέρεται να ευθύνεται για τη μεγαλύτερη ληστεία στον κυβερνοχώρο ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ανταλλακτήριο Binance.

Το κράτος υποστηρίζει και εκπαιδεύει περίπου 8.400 άτομα σε κυβερνοπόλεμο, με προγράμματα εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν και σπουδές σε εξειδικευμένα ιδρύματα.

Τα έσοδα από τις κυβερνοεπιθέσεις χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών και πυρηνικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τις ικανότητες των Βορειοκορεατών χάκερ και αυξάνει τους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων διεθνώς. Snapshot powered by AI

Η πρόσφατη ληστεία, η μεγαλύτερη όλων των εποχών στον κυβερνοχώρο με λεία 6.3 δισεκατομμύρια δολάρια της Binance, έφερε στο προσκήνιο τους Βορειοκορεάτες χάκερς, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται σε έναν αδυσώπητο κυβερνο-πόλεμο.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει δημιουργήσει ένα σύστημα που εντοπίζει και καλλιεργεί τεχνικά ταλέντα από νεαρή ηλικία - όλα με σκοπό τη δημιουργία μιας ελίτ ομάδας χάκερ για να υπάρξει «εισόδημα» στην απομονωμένη χώρα, που έχει γίνει ωστόσο το διαβόητο άντρο των πιο απειλητικών κλεφτών στον κυβερνοχώρο, παγκοσμίως.

Οι επιτιθέμενοι χάκερς που συνδέονται από αναλυτές με την Πιονγκγιάνγκ μπορεί να έχουν σαρώσει σχεδόν το διπλάσιο του συνολικού ποσού κρυπτογράφησης που κλάπηκε παγκοσμίως πέρυσι - ποσό που ισοδυναμεί με σχεδόν το ένα πέμπτο του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Βόρειας Κορέας.

Το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, διέκοψε τις αναλήψεις και ανέστειλε όλες τις καταθέσεις.

Μια αρχική έρευνα έδειξε ότι η παραβίαση μπορεί να ξεκίνησε με έναν χακαρισμένο φορητό υπολογιστή που ανήκε σε έναν από τους μηχανικούς της Binance, ο οποίος επέτρεψε σε έναν εισβολέα να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα από τα συστήματά της και να κάνει μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις.

Το μεγαλύτερο μέρος της ληστείας εκτυλίχθηκε σε περίπου 20 λεπτά ξεκινώντας αργά την Πέμπτη και είχε ομοιότητες με προηγούμενες μεγάλες επιθέσεις για τις οποίες κατηγορήθηκε η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τις αμερικανικές εταιρείες ανάλυσης blockchain TRM Labs και Chainalysis.

«Οι Βορειοκορεάτες χάκερ είναι από τους πιο επιθετικούς και εξαιρετικά εξειδικευμένους παράγοντες στον κυβερνοχώρο στον κόσμο», δήλωσε στους Financial Times ο Shin Beom-chul, πρώην υφυπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας.

«Λαμβάνουν συστηματική εκπαίδευση και αναπτύσσονται για να δημιουργήσουν ξένο συνάλλαγμα για το καθεστώς».

Τα τελευταία χρόνια, η οικονομία του κράτους έχει ενισχυθεί από στενότερους δεσμούς με τη Μόσχα, την οποία η Πιονγκγιάνγκ έχει προμηθεύσει με όπλα και στρατεύματα για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία με αντάλλαγμα δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, καύσιμα και πληρωμές σε είδος.

Αλλά το κράτος-παρίας, που πνίγεται από τις κυρώσεις, εξακολουθεί να βασίζεται στην εγκληματική δραστηριότητα για να συντηρηθεί.

Το 2025, Βορειοκορεάτες χάκερ έκλεψαν περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το 60% του παγκόσμιου συνόλου και 51% περισσότερα από ό,τι πήραν το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis.

Καθώς αναπτύσσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, η Πιονγκγιάνγκ έχει επενδύσει σημαντικά στον κυβερνοπόλεμο, χτίζοντας ένα σύστημα που εντοπίζει και εκπαιδεύει ειδικευμένους νεότερους με στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας χάκερ.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, το μυστικοπαθές κράτος εκτιμάται ότι έχει περίπου 8.400 άτομα προσωπικό που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου, αν και τα στοιχεία περιλαμβάνουν προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και δεν περιορίζονται σε επαγγελματίες χάκερ.

Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται σε τρία έως πέντε χρόνια προηγμένης τεχνικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στον κυβερνοχώρο σε ιδρύματα σε όλη τη χώρα, με τους κορυφαίους να προχωρούν σε εξειδικευμένα πανεπιστημιακά προγράμματα, σύμφωνα με ειδικούς της Βόρειας Κορέας.

Ένα πενταετές μάθημα φιλοξενείται στο ελίτ Moranbong College της Πιονγκγιάνγκ, το οποίο συνδυάζει στρατιωτικές σπουδές με hacking και σπάσιμο κώδικα.

Ορισμένοι επίλεκτοι πράκτορες επιλέγονται για να λάβουν πρόσθετη εκπαίδευση στο εξωτερικό στην Κίνα και τη Ρωσία.

«Οι μαθητές της Βόρειας Κορέας που διαπρέπουν στα μαθηματικά και τις επιστήμες επιλέγονται και εκπαιδεύονται στο hacking από τα εφηβικά τους χρόνια», δήλωσε στους FT ο Simon Choi, επικεφαλής τεχνολογίας στην start-up StealthMole για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Οι ειδικοί λένε ότι οι Βορειοκορεάτες κλέφτες στον κυβερνοχώρο είναι σε θέση να λειτουργούν χωρίς φόβο δίωξης, επειδή λειτουργούν για λογαριασμό του κράτους.

Ο Τσόι τόνισε πώς αυτό τους έκανε πιο τολμηρούς από τους ομολόγους τους στο εξωτερικό.

«Επειδή δεν αντιμετωπίζουν καμία λογοδοσία στο εσωτερικό, μπορούν ενεργά να στοχεύσουν και να χακάρουν ξένα ιδρύματα», είπε ο Shin.

Η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια κρατικές μονάδες στον κυβερνοχώρο για κατασκοπεία, οικονομική κλοπή και έσοδα, σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας καθώς και ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Το υποστηριζόμενο από το κράτος της Βόρειας Κορέας συνδικάτο hacking Lazarus Group κατηγορήθηκε το 2022 ότι έκλεψε περίπου 620 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από το δίκτυο Ronin, το οποίο στήριξε ένα βιντεοπαιχνίδι που βασίζεται σε blockchain.

Δύο χρόνια αργότερα, ο TraderTraitor - που φέρεται να είναι μέρος του Lazarus - έκλεψε 308 εκατομμύρια δολάρια από το ιαπωνικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης DMM Bitcoin, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιάπωνες ερευνητές.

Lazarus is now linked to the biggest hack in crypto history🚨 The same group responsible for the $1.46 BILLION Bybit hack in February 2025 is now behind the $6.3 BILLION Binance exploit. I’m talking about North Korean Lazarus Group, specifically its TraderTraitor operation. Binance lost $6.3B across 10 different blockchains So how did this happen? the attackers allegedly compromised a DevOps engineer’s laptop, gaining access to an internal service environment that could be used to submit unauthorized withdrawals. One of the transactions contained 50 EIP-7702 authorizations, including a delegation affecting Binance’s hot wallet known as Binance 14. Wallet: 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 EIP-7702 allows an Ethereum account to delegate execution to smart contract code. $3 BILLION has reportedly been frozen through intervention by stablecoin issuers and blockchain security participants. (48% of the estimated total) But frozen doesn’t mean recovered. We will see, but the fight to recover the money is just beginning. — StarPlatinum (@StarPlatinum_) October 30, 2026

Ο TraderTraitor είναι ο ίδιος οργανισμός που κατηγορείται ότι πραγματοποίησε το hack της Binance την Πέμπτη.

Τον Φεβρουάριο του 2025, Βορειοκορεάτες χάκερ τσέπωσαν περίπου 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bybit με έδρα το Ντουμπάι, σύμφωνα με το FBI.

Η επίθεση ήταν η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτογράφησης που έχει καταγραφεί μέχρι την αναφερόμενη επίθεση Binance.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι εμπλέκεται σε εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, χαρακτηρίζοντας τέτοιες κατηγορίες «παράλογη συκοφαντία».

Τα τελευταία χρόνια, το κράτος έχει εξασφαλίσει κρυφά απομακρυσμένες θέσεις εργασίας για τους Βορειοκορεάτες, οι οποίοι μεταφέρουν τους μισθούς τους στο καθεστώς και σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν την πρόσβασή τους στο δίκτυο για να βοηθήσουν τις εισβολές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Βορειοκορεάτες χάκερ που παρίσταναν τους απομακρυσμένους εργαζόμενους διείσδυσαν σε περισσότερες από 300 αμερικανικές εταιρείες μεταξύ 2020 και 2024, δημιουργώντας τουλάχιστον 6.8 εκατομμύρια δολάρια για την Πιονγκγιάνγκ.

Τα έσοδα από τέτοιες κλοπές πηγαίνουν για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών φιλοδοξιών του καθεστώτος, είπαν οι ειδικοί.

Σε μια έκθεση του Μαρτίου 2024, οι παρατηρητές κυρώσεων του ΟΗΕ αποκάλυψαν ότι ερευνούσαν 58 ύποπτες επιθέσεις της Βόρειας Κορέας σε εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα μεταξύ 2017 και 2023, αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έσοδα φέρεται να βοήθησαν στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης όπλων.

Με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βοηθά τους χάκερ να εντοπίζουν τρωτά σημεία και να αυτοματοποιούν τις προσπάθειες εκμετάλλευσής τους, οι κίνδυνοι είναι πιθανό να αυξηθούν, προειδοποίησε ο Choi.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει δώσει φτερά στους χάκερ», πρόσθεσε. «Οι πύλες της κόλασης άνοιξαν επειδή η Βόρεια Κορέα έχει τόσο ισχυρή αποφασιστικότητα να πραγματοποιήσει αυτές τις επιθέσεις».

Μετά το hacking του Binance, οι τιμές των κρυπτονομισμάτων μειώθηκαν. Η Binance είπε ότι θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια της εταιρείας για να καλύψει τις ζημίες.