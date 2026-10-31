Έκρηξη σε σκάφος με Ρώσους τουρίστες στο Μπαλί - Πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν

Snapshot Έκρηξη σε τουριστικό σκάφος με Ρώσους τουρίστες στο Μπαλί οδήγησε σε πυρκαγιά και εκκένωση στη θάλασσα.

Τέσσερις Ρώσοι επιβάτες σώθηκαν μετά την έκρηξη, ενώ ο 31χρονος καπετάνιος υπέστη εγκαύματα στα πόδια.

Το σκάφος είχε πρόσφατα επισκευαστεί και κρίθηκε κατάλληλο για πλεύση πριν το συμβάν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η πιθανή αιτία της έκρηξης είναι μια μπαταρία στην πρύμνη, αλλά η ακριβής αιτία δεν έχει εξακριβωθεί.

Οι αρχές προτείνουν τακτικούς ελέγχους στα σκάφη και τον εξοπλισμό ασφαλείας από τους διοργανωτές θαλάσσιων εκδρομών. Snapshot powered by AI

Στις φλόγες τυλίχθηκε την Παρασκευή ένα τουριστικό σκάφος στο Μπαλί, μετά από έκρηξη με Ρώσους επιβαίνοντες.

Τέσσερις Ρώσοι τουρίστες πήγαιναν εκδρομή για κολύμβηση με αναπνευστήρα όταν σημειώθηκε η έκρηξη και για να σωθούν πήδηξαν στη θάλασσα.

Ο καπετάνιος, 31 ετών υπέστη εγκαύματα στα πόδια, ενώ όλοι διασώθηκαν λίγο αργότερα.

Το σκάφος είχε υποβληθεί σε επισκευές λίγο πριν το περιστατικό και είχε κριθεί κατάλληλο για πλεύση πριν την αναχώρηση, σύμφωνα με την ινδονησιακή αστυνομία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αναφορά, πιθανόν να εξερράγη μια μπαταρία στην πρύμνη του «Naomi». Η αστυνομία δεν έχει ακόμη διαπιστώσει την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον ξεναγό, το σκάφος και ο εξοπλισμός ασφαλείας του είχαν ελεγχθεί πριν από την αναχώρηση. Δεν διαπιστώθηκαν βλάβες.

Ο ιδιοκτήτης του «Naomi» σκοπεύει να υποβάλει αναφορά αφού διευθετήσει τα θέματα που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη του καπετάνιου. Οι αρχές συνέστησαν επίσης στους διοργανωτές θαλάσσιων εκδρομών να ελέγχουν τακτικά την κατάσταση των σκαφών τους και του εξοπλισμού διάσωσης.