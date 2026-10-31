Νεκρή σε τροχαίο η επικεφαλής της πρεσβείας της Τσεχίας στην Ιερουσαλήμ - Χτυπήθηκε από μίνι βαν

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και χτύπησε τη διπλωμάτη, πριν καταλήξει σε περίπτερο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νεκρή σε τροχαίο η επικεφαλής της πρεσβείας της Τσεχίας στην Ιερουσαλήμ - Χτυπήθηκε από μίνι βαν
ΚΟΣΜΟΣ
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Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε η επικεφαλής της πρεσβείας της Τσεχίας στην Ιερουσαλήμ, όταν ενώ βρισκόταν στον δρόμο χτυπήθηκε από μίνι λεωφορείο.

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε τη διπλωμάτη, με την πορεία του να σταματά σε ένα κοντινό περίπτερο. Ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου, ενώ διενεργούνται έρευνες για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.

Η ιατρική ομάδα που έφτασε στο σημείο, προσπάθησε να την κρατήσει στη ζωή έως ότου μεταφερθεί στην εντατική, όπου και κατέληξε λίγο αργότερα.

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