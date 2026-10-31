Νεκρή σε τροχαίο η επικεφαλής της πρεσβείας της Τσεχίας στην Ιερουσαλήμ - Χτυπήθηκε από μίνι βαν

Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε η επικεφαλής της πρεσβείας της Τσεχίας στην Ιερουσαλήμ, όταν ενώ βρισκόταν στον δρόμο χτυπήθηκε από μίνι λεωφορείο.

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε τη διπλωμάτη, με την πορεία του να σταματά σε ένα κοντινό περίπτερο. Ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου, ενώ διενεργούνται έρευνες για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.

🇨🇿🇮🇱 JERUSALEM TRAFFIC FATALITY Czech diplomat Klára Schneiderová was struck and killed when a minibus lost control on Agrippas Street in central Jerusalem on Thursday. The embassy called her an outstanding diplomat. Police are questioning the driver. https://t.co/B4w4wJXdwJ — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) October 30, 2026

Η ιατρική ομάδα που έφτασε στο σημείο, προσπάθησε να την κρατήσει στη ζωή έως ότου μεταφερθεί στην εντατική, όπου και κατέληξε λίγο αργότερα.