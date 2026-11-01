Σάλος σε σχολική γιορτή στην Τουρκία: Έντυσαν παιδιά δαίμονες και τα τύλιξαν με την ελληνική σημαία

Snapshot Δύο φωτογραφίες από σχολική εκδήλωση στην Τουρκία δείχνουν μαθητές να αναπαριστούν τον Τουρκικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας με παιδιά που υποδύονται ξένες δυνάμεις να φορούν μάσκες δαιμόνων και να τυλίγονται με σημαίες χωρών όπως η Ελλάδα, η Βρετανία και η Ινδία.

Οι μαθητές που εκπροσωπούσαν τις τουρκικές δυνάμεις φορούσαν μόνο τουρκικές σημαίες και δεν φορούσαν μάσκες.

Μια μητέρα από τη Σκοτία εξέφρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απογοήτευσή της για το περιεχόμενο της παράστασης και την απουσία συμμετοχής των δικών της παιδιών που είναι Βρετανοί πολίτες.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στα τουρκικά σχολεία και τα μηνύματα που μεταδίδονται για άλλες χώρες και λαούς. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν μαθητές σε σχολική εκδήλωση στην Τουρκία, με αφορμή τους εορτασμούς για την Ημέρα της Τουρκικής Δημοκρατίας στις 29 Οκτωβρίου.

Οι εικόνες δημιουργούν προβληματισμό σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τα μηνύματα που λαμβάνουν τα παιδιά στα τουρκικά σχολεία.

Οι φωτογραφίες δείχνουν μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε παράσταση που αναφέρεται στην ανακήρυξη της Δημοκρατίας και τον Τουρκικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας (1919-1922), συμπεριλαμβάνοντας γεγονότα όπως τη Μικρασιατική Εκστρατεία και την επακόλουθη Μικρασιατική Καταστροφή.

Στο πλαίσιο της παράστασης, τα παιδιά που υποδύονταν τις αντίπαλες δυνάμεις εμφανίζονται τυλιγμένα με σημαίες χωρών όπως η Ελλάδα, η Βρετανία και η Ινδία, φορώντας παράλληλα μάσκες που παραπέμπουν σε δαίμονες και τέρατα.

Αντίθετα, οι μαθητές που εκπροσωπούσαν τις τουρκικές δυνάμεις φορούσαν μόνο τουρκικές σημαίες και δεν είχαν μάσκες.

Μία μητέρα από τη Σκοτία, των παιδιών της οποίας φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, περιέγραψε την εμπειρία της με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την απογοήτευση και το σοκ της. Σύμφωνα με την ίδια, τα παιδιά που απεικονίζονταν ως ξένες δυνάμεις καλύφθηκαν με την τουρκική σημαία, ενώ τα δικά της παιδιά, Βρετανοί πολίτες, παρακολουθούσαν την παράσταση χωρίς να συμμετέχουν.

Η μητέρα ρωτά αν έχει βιώσει κάποιος άλλος παρόμοια εμπειρία, υπογραμμίζοντας την αμφισβήτηση για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τη μεταφορά μηνυμάτων μίσους ή αρνητικών στερεοτύπων.

Το περιστατικό αναπαράχθηκε ταχύτατα, προκαλώντας έντονα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η ιστορία στα τουρκικά σχολεία και για το ποια μηνύματα καλλιεργούνται στα μικρά παιδιά απέναντι σε άλλες χώρες και λαούς.