Κίνα: Δρομέας τιμωρήθηκε γιατί έτρεξε Μαραθώνιο με τον 9χρονο γιο του δεμένο πάνω του - Βίντεο

Snapshot Κατά τον μαραθώνιο στην Zhengzhou στις 18 Οκτωβρίου, ένας Κινέζος δρομέας έτρεξε με τον 9χρονο γιο του δεμένο με σχοινί πάνω του, προκαλώντας οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Κίνα, η ηλικία συμμετοχής σε μαραθώνιο είναι τουλάχιστον 20 ετών, ενώ σε ημιμαραθώνιο τουλάχιστον 18 ετών, γεγονός που οδήγησε τους διοργανωτές να τιμωρήσουν τον δρομέα.

Ο χρόνος του δρομέα ακυρώθηκε και του επιβλήθηκε τριετής αποκλεισμός από τους αγώνες.

Η έκθεση ενός παιδιού σε έντονη και μακροχρόνια σωματική προσπάθεια χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες και προβλήματα ανάπτυξης. Snapshot powered by AI

Μια εικόνα από τον μαραθώνιο της Τσενγκζού στην Κίνα προκάλεσε οργή στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ένας δρομέας έτρεχε με τον εννιάχρονο γιο του δεμένο σε ένα σχοινί.

Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να τον τιμωρήσουν αυστηρά.

Το περιστατκό συνέβη κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου Zhengzhou στις 18 Οκτωβρίου, όταν ένας Κινέζος δρομέας βιντεοσκοπήθηκε να τραβάει τον εννιάχρονο γιο του από ένα σχοινί. Το βίντεο προκάλεσε γρήγορα οργή στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά τα σχόλια που επαίνεσαν την αντοχή του αγοριού (έτρεξε με περίπου 5 λεπτά ανά χιλιόμετρο, καλύπτοντας 42,195 χιλιόμετρα σε 3 ώρες και 30 λεπτά), πολλοί χρήστες του διαδικτύου αγανάκτησαν για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο.

Στην Κίνα, πρέπει να είναι κάποιος τουλάχιστον 20 ετών για να συμμετάσχει σε μαραθώνιο και τουλάχιστον 18 ετών για ημιμαραθώνιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι διοργανωτές αποφάσισαν να αναλάβουν δράση, χωρίς να διευκρινίσουν εάν ο δρομέας ήταν εγγεγραμμένος για τον αγώνα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο χρόνος του άνδρα ακυρώθηκε. Επίσης, έλαβε τριετή αποκλεισμό από τους αγώνες.

Το να αναγκάζεις ένα παιδί να τρέχει σε υψηλή ένταση και σε μεγάλες αποστάσεις , χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση για την ηλικία και την ανάπτυξή του, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως αποκολλήσεις οστών ή κατάγματα κόπωσης, που οδηγούν, για παράδειγμα, σε προβλήματα ανάπτυξης.

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