Αριζόνα: 40χρονη δρομέας πέθανε αφού κατέρρευσε κατά την διάρκεια υπερμαραθωνίου 402 χιλιομέτρων

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει τους δρομείς να τερματίζουν τον υπερμαραθώνιο Cocodona 250 στο κέντρο της πόλης Φλάγκσταφ της Αριζόνα, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026.

Μια 40χρονη δρομέας που συμμετείχε σε έναν εξαντλητικό υπερμαραθώνιο 402 χιλιομέτρων στην Αριζόνα έχασε την ζωή της αφού κατέρρευσε κατά την διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Όλα έγιναν λίγο έξω από την πόλη Πρέσκοτ της Αριζόνα κατά την διάρκεια του υπερμαραθωνίου Cocodona 250, όταν μια 40χρονη γυναίκα κατέρρευσε, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του του τοπικού γραφείου του σερίφη, Πολ Γουικ. Η συνεπικεφαλής του Cocodona 250, Έρικα Σνάιντερ, επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο, ενώ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες κατόπιν αιτήματος των συγγενών της άτυχης γυναίκας.

Οι υπερμαραθώνιοι μπορούν να δοκιμάσουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, αλλά οι θάνατοι είναι πολύ σπάνιοι σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων.

Ο Cocodona είναι ένας από τους πιο δύσκολους υπερμαραθώνιους στις ΗΠΑ, καθώς ακολουθεί μια διαδρομή που ανεβαίνει σε υψόμετρο πάνω ένα 1,6 χιλιόμετρο.

Ο φετινός αγώνας ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, και η νικήτρια, Ρέιτσελ Έντρεκιν, τερμάτισε το απόγευμα της Τετάρτης στην πόλη Φλάγκσταφ της Αριζόνα.