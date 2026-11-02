«Τζος ο Παχουλός»: Ο ναρκοβαρόνος που κυνηγάει ανελέητα η Ολλανδία - 2.000.000 ευρώ για πληροφορίες

Snapshot Οι ολλανδικές αρχές προσφέρουν 2 εκατομμύρια ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Τζος Λέιντεκερς, γνωστού ως «Τζος ο Παχουλός», που καταζητείται από την Europol.

Ο Τζος Λέιντεκερς έχει καταδικαστεί ερήμην σε συνολική ποινή 103 ετών φυλάκισης για διακίνηση κοκαΐνης, ένοπλη ληστεία και παραγγελία δολοφονίας σε Ολλανδία και Βέλγιο.

Βρίσκεται στη Σιέρα Λεόνε από το καλοκαίρι του 2024, όπου φέρεται να έχει σχέση με την κόρη του προέδρου και παιδί μαζί της, και απολαμβάνει προστασίας εκεί.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, μια βίαιη επίθεση συμμοριών στην Ολλανδία, με εμπλοκή περίπου 30 οπλισμένων ανδρών, φέρεται να έχει οργανωθεί από τον Τζος ως εκδίκηση για χαμένο φορτίο κοκαΐνης.

Η Mocro Maffia, στην οποία ανήκει ο Τζος, έχει διαπράξει δολοφονίες όπως αυτή του δημοσιογράφου Peter R. de Vries το 2021, και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και το κράτος δικαίου στην Ολλανδία. Snapshot powered by AI

Η Ολλανδία αύξησε το ποσό της επικήρυξης για έναν Ολλανδό βαρόνο ναρκωτικών γνωστό ως «Τζος ο Παχουλός», ο οποίος καταζητείται από την Europol και έχει καταφύγει στη Σιέρα Λεόνε.

Οι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ότι προσφέρουν αμοιβή 2 εκατομμυρίων ευρώ για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψη του Ολλανδού Τζος Λέιντεκερς, ενός από τους πιο καταζητούμενους διακινητές ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Ο 35χρονος «Τζος ο παχουλός», περιλαμβάνεται στη λίστα των πιο καταζητούμενων προσώπων από την Europol, την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, από τον Μάιο του 2022.

Καταδικασμένος ερήμην σε 24 χρόνια φυλάκισης στις Κάτω Χώρες το 2024, κρίθηκε ένοχος για τη διοργάνωση της διακίνησης σχεδόν 7 τόνων κοκαΐνης, αλλά και για τη διάπραξη ένοπλης ληστείας στη Φινλανδία, καθώς και για την παραγγελία δολοφονίας.

Σε διάφορες υποθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, καταδικάστηκε επίσης ερήμην στο Βέλγιο, σε συνολική ποινή 79 ετών φυλάκισης. Δηλαδή, συνολικά 103 έτη κάθειρξης.

Σύμφωνα με το προφίλ του στον ιστότοπο της Europol, είναι επίσης ύποπτος για συμμετοχή στο ξέπλυμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων κιλών χρυσού, μέσω των εσόδων από τη διακίνηση κοκαΐνης, την οποία διακινούσε μέσω των λιμανιών της Αμβέρσας (Βέλγιο) και του Ρότερνταμ (Ολλανδία), γνωστών ως οι κύριες πύλες εισόδου της «λευκής σκόνης» στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, ο «Τζος ο Παχουλός» βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2024 στη Σιέρα Λεόνε, όπου φέρεται να διατηρεί σχέση με την κόρη του προέδρου Julius Maada Bio, και με την οποία απέκτησε παιδί.

«Η σύλληψη του Jos Leijdekkers αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της Εισαγγελίας και της αστυνομίας», ανέφερε η Εισαγγελία σε ανακοίνωσή της. «Όποιος συμβάλει σε αυτό θα μπορεί να διεκδικήσει αυτή την εξαιρετική αμοιβή», το ύψος της οποίας έχει δεκαπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη έκκληση προς μάρτυρες, κάτι που αποτελεί ρεκόρ στις Κάτω Χώρες.

«Συμφωνώ με την άποψη της εισαγγελίας ότι αυτή η δημόσια αύξηση της αμοιβής είναι σκόπιμη», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ φαν Βελ. «Είναι απαραίτητη, δεδομένης της απειλής που αποτελεί ο Λέιντεκερς για την εθνική ασφάλεια, το δημοκρατικό κράτος δικαίου μας και τη διεθνή νομική τάξη».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Overasselt της Ολλανδίας σημειώθηκε μία από τις πιο βίαιες επιθέσεις συμμοριών στην ιστορία της.

Περίπου 30 άνδρες οπλισμένοι με Καλάσνικοφ και πιστόλια επιτέθηκαν σε ένα σπίτι, σκοτώνοντας τον 51χρονο φύλακα, και τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

Πίσω από την επίθεση φέρεται να βρίσκεται ο «Τζος ο Παχουλός», το ισχυρότερο αφεντικό αυτή τη στιγμή της Mocro Maffia αυτή τη στιγμή. Το κίνητρο ήταν η εκδίκηση για ένα χαμένο φορτίο κοκαΐνης.

🇳🇱 Dziesiątki uzbrojonych mężczyzn otoczyło dom. Zastrzelili ochroniarza. Postrzelili dwóch policjantów. To nie Meksyk — to Holandia. W Overasselt w prowincji Gelderland doszło do jednego z najbardziej brutalnych ataków gangsterskich w historii Holandii. Dziesiątki mężczyzn uzbrojonych w kałasznikowy i pistolety zaatakowały dom przy Ewijkseweg. 51-letni ochroniarz z pobliskiego Wijchen — zatrudniony po wcześniejszym ostrzelaniu tego samego domu kilka tygodni temu — został zastrzelony w swoim samochodzie. Dwóch policjantów którzy przyjechali na miejsce również postrzelono. Przeżyli. Holenderska policja zatrzymała 34 osoby — obywateli Holandii, Belgii, Francji i Algierii. Wioska była odcięta od świata przez wiele godzin. Mieszkańcom nakazano pozostać w domach. Funkcjonariusze wspierani przez psy tropiące i helikoptery wyciągali podejrzanych z okolicznych pól kukurydzy. Za atakiem ma stać Jos Leijdekkers znany jako “Bolle Jos” — obecnie najpotężniejszy boss Mocro Maffii. Powodem miała być zemsta za utracony transport kokainy. W sieci krąży nagranie z ultimatum — 12 godzin na zwrot 1283 kilogramów towaru albo “zginą wszyscy których kochasz.” Bolle Jos został skazany zaocznie za przemyt prawie 30 tysięcy kilogramów kokainy. Ukrywa się w Sierra Leone gdzie korzysta z ochrony prezydenta kraju — po tym jak spłodził dziecko z jego córką i zainwestował tam ogromne pieniądze z handlu narkotykami. Holandia od lat nazywana jest narkopaństwem. Mocro Maffia zamordowała dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa strzałem w głowę na ulicy Amsterdamu w 2021 roku. Wcześniej zginął brat świadka koronnego i jego adwokat. Kraj który uczy Europę praworządności nie panuje nad własnym terytorium. — Dziki zachód (@dziki_zachod) September 3, 2026

Στον ιστό κυκλοφορεί ένα βίντεο με τελεσίγραφο — 12 ώρες για να επιστραφούν 1283 κιλά εμπορεύματος, αλλιώς “θα πεθάνουν όλοι όσοι αγαπάς.” Το τελεσίγραφο φέρεται να έληξε λίγο πριν από την επιδρομή των ενόπλων.

🇳🇱 “Zabijemy wszystkich których kochasz.” 12 godzin ultimatum. Potem 30 zamaskowanych mężczyzn otoczyło dom. W sieci pojawiło się nagranie na którym zamaskowany mężczyzna mówiący po angielsku z hiszpańskim akcentem oskarża 28-letniego Jana G. Jr. o kradzież przesyłki kokainy od “belgijskiego przyjaciela.” W filmie pada konkretna liczba — 1283 kilogramy. Ultimatum było jednoznaczne. Dwanaście godzin na zwrot towaru. W przeciwnym razie zginą wszyscy których kocha. Termin wygasł krótko przed nocnym najazdem na farmę w Overasselt w Gelderland z 1 września. Około 30 zamaskowanych mężczyzn otoczyło dom. Doszło do strzelaniny. Zginął 51-letni ochroniarz. Dwóch policjantów zostało poważnie rannych. Jan G. uciekł w bieliźnie z małym dzieckiem na rękach. Policja zatrzymała około 35 podejrzanych — wśród nich obywateli Belgii, Francji i Algierii. Według dziennika AD Jan G. robił interesy z ludźmi z otoczenia Josa Leijdekkersa znanego jako “Bolle Jos” — jednego z najbardziej poszukiwanych baronów narkotykowych w Europie który ukrywa się w Sierra Leone. Holenderska policja sprawdza autentyczność nagrania. To nie jest scena z serialu. To Holandia, wrzesień 2026. — Dziki zachód (@dziki_zachod) September 3, 2026

Η Mocro Maffia δολοφόνησε τον ερευνητικό δημοσιογράφο Peter R. de Vries με πυροβολισμό στο κεφάλι σε δρόμο του Άμστερνταμ το 2021. Πιο πριν, είχε σκοτωθεί ο αδελφός ενός μάρτυρα-κλειδί και ο δικηγόρος του.