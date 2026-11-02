Ιαπωνία: Σχέδιο για εργασία και μετά τα 75 έτη, προωθεί η πρωθυπουργός

Snapshot Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, προωθεί την παράταση του εργασιακού βίου για ηλικιωμένους άνω των 75 ετών λόγω δημογραφικών προκλήσεων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει την απασχόληση των ηλικιωμένων ως απάντηση στη γήρανση του πληθυσμού και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να απασχολούν εργαζόμενους έως 65 ετών και να προσπαθούν να προσφέρουν θέσεις έως τα 70.

Νέο σχέδιο του υπουργείου Εργασίας (2026-2029) αποσκοπεί στην αύξηση της απασχόλησης των ηλικιωμένων και στην υποστήριξη επιχειρήσεων που τους απασχολούν.

Η πρωτοβουλία συνδυάζει οικονομικούς στόχους με τη διατήρηση της υγείας, κοινωνικής συμμετοχής και ικανοποίησης των ηλικιωμένων. Snapshot powered by AI

Σχέδιο για παράταση του εργάσιμου βίου ηλικιωμένων και άνω των 75 ετών προωθεί η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, αναζητώντας λύσεις στο οξύ δημογραφικό πρόβλημα και στις ολοένα μεγαλύτερες ελλείψεις εργαζομένων που αντιμετωπίζει η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

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Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι υποστηρίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να παραμένουν επαγγελματικά ενεργοί ακόμη και μετά τη συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας τους.

Η κατεύθυνση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Τόκιο να προσαρμόσει την αγορά εργασίας στις νέες δημογραφικές συνθήκες. Καθώς ο πληθυσμός γερνά και ο αριθμός των νεότερων εργαζομένων περιορίζεται, η αξιοποίηση των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων αποκτά αυξανόμενη σημασία.

Η Τακαΐτσι συνδέει την παράταση της επαγγελματικής δραστηριότητας όχι μόνο με τις ανάγκες της οικονομίας, αλλά και με τη διατήρηση της υγείας, της κοινωνικής συμμετοχής και της προσωπικής ικανοποίησης των ηλικιωμένων.

Η βασική επιδίωξη είναι η εργασία να εξακολουθήσει να αποτελεί διαθέσιμη επιλογή για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν και μπορούν να παραμείνουν ενεργοί.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει ήδη αναδείξει τη δημογραφική συρρίκνωση σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής της. Σε ομιλία της τον Οκτώβριο του 2026, η Τακαΐτσι χαρακτήρισε τη μείωση του πληθυσμού εθνική κρίση και επισήμανε ότι η έλλειψη προσωπικού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις κοινωνίες που συρρικνώνονται.

Τι ισχύει σήμερα για την απασχόληση των ηλικιωμένων

Η Ιαπωνία διαθέτει ήδη θεσμικό πλαίσιο για την παράταση του εργασιακού βίου. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εξασφαλίζουν δυνατότητα απασχόλησης έως τα 65 έτη, ενώ προβλέπεται υποχρέωση καταβολής προσπάθειας για τη δημιουργία εργασιακών ευκαιριών έως τα 70.

Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2026, το ιαπωνικό υπουργείο Εργασίας παρουσίασε νέο σχέδιο για την περίοδο 2026–2029, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες και την ενίσχυση των επιχειρήσεων που προσφέρουν ευκαιρίες εργασίας σε ηλικιωμένους.

Πίσω από την κυβερνητική πρωτοβουλία βρίσκεται η δημογραφική πραγματικότητα της Ιαπωνίας. Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων περιορίζουν τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, αυξάνοντας την πίεση στις επιχειρήσεις και στις δημόσιες υπηρεσίες.

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