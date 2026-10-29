Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Κίνας και Ιαπωνίας με φόντο την... Hello Kitty

Το «Vivant», ένα δημοφιλές κατασκοπευτικό θρίλερ, δέχτηκε σφοδρή κριτική από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο που απεικονίζει Κινέζους πράκτορες να χρησιμοποιούν βάναυσες τακτικές βασανισμού εναντίον ενός Ιάπωνα κατασκόπου

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Κίνας και Ιαπωνίας με φόντο την... Hello Kitty
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Sanrio, η εταιρεία πίσω από το εμπορικό σήμα της Hello Kitty ζήτησε δημόσια συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι διακόπτει την συνεργασία της με μια αμφιλεγόμενη ιαπωνική τηλεοπτική σειρά, η οποία έχει προκαλέσει σάλο στην Κίνα, καθώς «δυσφημίζει» σκόπιμα το Πεκίνο, όπως υποστηρίζουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η ιαπωνική εταιρεία ψυχαγωγίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo ότι αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με την τηλεοπτική σειρά «Vivant», αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «περιείχε στοιχεία που δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες της Sanrio».

Το «Vivant», ένα δημοφιλές κατασκοπευτικό θρίλερ, δέχτηκε σφοδρή κριτική από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο που απεικονίζει Κινέζους πράκτορες να χρησιμοποιούν βάναυσες τακτικές βασανισμού εναντίον ενός Ιάπωνα κατασκόπου.

Η κριτική επεκτάθηκε και στην αγαπημένη σε όλο τον κόσμο Hello Kitty και τους φίλους της, συμπεριλαμβανομένων των My Melody και Cinnamoroll, οι οποίοι εμφανίζονταν σε εμπορικά προϊόντα ντυμένοι ως χαρακτήρες της σειράς.

Σε δήλωσή της το βράδυ της Τετάρτης, η εταιρεία δήλωσε: «Από την ίδρυσή της, η Sanrio χρησιμοποιεί σταθερά τους χαρακτήρες της για να μεταφέρει αξίες, όπως η φροντίδα και η σύνδεση, και παραμένει προσηλωμένη στην εταιρική της φιλοσοφία για την προώθηση της αρμονίας μεταξύ όλων των ανθρώπων».

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα σχόλια που έχουμε λάβει σχετικά με αυτό το περιστατικό. Στο μέλλον, θα ενισχύσουμε τις διαδικασίες ελέγχου μας για όλα τα μελλοντικά μας έργα συνεργασίας».

Δείτε το τρέιλερ της δεύτερης σεζόν του «Vivant»:

Εντάσεις στις διπλωματικές σχέσεις Κίνας και Ιαπωνίας

Οι σχέσεις Κίνας και Ιαπωνίας έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, αφού τα σχόλια της Ιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι σχετικά με την Ταϊβάν τον περασμένο Νοέμβριο προκάλεσαν μια διπλωματική θύελλα.

Απαντώντας σε ερώτηση στο κοινοβούλιο, η Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί ότι η Ιαπωνία θα ενεργοποιούσε τις δυνάμεις αυτοάμυνας της σε περίπτωση που η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Έκτοτε, το Πεκίνο ασκεί έντονη πίεση στο Τόκιο με διαφόρους τρόπους, από τον περιορισμό των εξαγωγών σπάνιων γαιών έως τον περιορισμό του τουρισμού και ακόμη και την ανάκτηση των γιγαντιαίων πάντα που είχε δανείσει.

Η Τακαΐτσι δήλωσε στο κοινοβούλιο νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε εγγράψει επεισόδια του «Vivant» και σχεδίαζε να τα παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των εορτών του τέλους του έτους.

Hello Kitty

«Η Hello Kitty δεν πρέπει να χορεύει με το ακροδεξιό μπλοκ της Ιαπωνίας»

Η κρατική εφημερίδα Global Times έβαλε στο στόχαστρο τη Sanrio την Τετάρτη, αναφέροντας ότι ο εξαιρετικά δημοφιλής χαρακτήρας της γάτας «δεν πρέπει να χορεύει με το ακροδεξιό μπλοκ της Ιαπωνίας».

Η Sanrio «κινδυνεύει να χάσει πολύ περισσότερα από τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις» συνεργαζόμενη με «αντι-κινεζικό περιεχόμενο», ανέφερε το άρθρο των Global Times. «Η εμπιστοσύνη και ο συναισθηματικός δεσμός που έχει χτίσει εδώ και πολύ καιρό θα δεχτούν επίσης πλήγμα».

Μιλώντας για τη ματαιωμένη συνεργασία της Sanrio με τη Vivant, ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό θα πρέπει να «αποτελέσει προειδοποίηση για τη διεθνή κοινότητα και τους οξυδερκείς ανθρώπους στην Ιαπωνία».

Η Hello Kitty δεν είναι η μόνη διεθνώς αγαπητή προσωπικότητα που αντιμετώπισε τέτοια οργή στην Κίνα τις τελευταίες ημέρες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πολλές κινεζικές μάρκες διέκοψαν τη συνεργασία τους με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Κιλιαν Εμπαπέ λόγω σχολίων που είχε κάνει για τον πρώην ηγέτη της Κίνας, Μάο Τσε Τουνγκ – για τα οποία στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη.

Η πλοκή της σειράς

Το «Vivant» έχει ως πρωταγωνιστή έναν Ιάπωνα υπάλληλο γραφείου που μπλέκεται σε ένα διεθνές δίκτυο εγκλήματος και κατασκοπείας.

Η πρώτη σεζόν της σειράς, που προβλήθηκε το 2023, διαδραματιζόταν σε μια φανταστική χώρα της Κεντρικής Ασίας. Η δεύτερη σεζόν, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο, παρουσιάζει Κινέζους πράκτορες να βασανίζουν έναν Ιάπωνα κατάσκοπο, κόβοντάς του τα δάχτυλα και μαχαιρώνοντάς τον στην κοιλιά.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, μεταξύ των οποίων και το CCTV, υποστήριξαν ότι αυτές οι τακτικές «συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό» με εκείνες που χρησιμοποιούσαν ιστορικά οι ιαπωνικές δυνάμεις εναντίον των Κινέζων και ότι η σειρά «παραμορφώνει την αλήθεια».

Ο πρόεδρος του τηλεοπτικού δικτύου TBS του «Vivant», Μασαμίνε Ριούχο, δήλωσε την Τετάρτη ότι η σειρά είναι εντελώς μυθοπλαστική και δεν είχε καμία πρόθεση να «υποτιμήσει κάποια συγκεκριμένη χώρα».

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