Τουρκία: Ο Οτσαλάν μεταφέρθηκε σε νέο κτήριο στο Ιμραλί – Η «βίλα» των 250 τ.μ. και οι αντιδράσεις

Snapshot Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο εντός των φυλακών Ιμραλί για να διευκολυνθεί η συμμετοχή του σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το νέο κτίριο, έκτασης περίπου 250 τ.μ., προορίζεται για τις συναντήσεις και τις εργασίες του Οτσαλάν χωρίς αλλαγή στο καθεστώς κράτησής του.

Η μεταφορά συνοδεύεται από αιτήματα για επιτάχυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία έχει παγώσει τους τελευταίους δύο μήνες.

Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον εθνικιστικό χώρο, με ισχυρισμούς ότι ο Οτσαλάν αντιμετωπίζεται πλέον ως πολιτικό πρόσωπο.

Το PKK ανακοίνωσε τη διάλυσή του το 2025, αλλά παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για τον αφοπλισμό και τις πολιτικές εγγυήσεις. Snapshot powered by AI

Σε νέο κτήριο εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος στο νησί Ιμραλί μεταφέρθηκε ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται εκεί από το 1999. Η μετακίνηση συνδέεται με τις προσπάθειες για τον τερματισμό της πολύχρονης σύγκρουσης μεταξύ της Τουρκίας και της κουρδικής οργάνωσης, αν και οι συνομιλίες με την Άγκυρα παραμένουν στάσιμες.

Τη μεταφορά επιβεβαίωσε ο βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Μιτχάτ Σαντζάρ, ο οποίος συμμετέχει στην αντιπροσωπεία που επισκέπτεται τακτικά τον Οτσαλάν. Όπως ανέφερε, η αλλαγή των συνθηκών κράτησης θα πρέπει να συνοδευτεί από επιτάχυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ουσιαστικά παγώσει τους τελευταίους δύο μήνες.

«Η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει με μονομερείς προσδοκίες και απαιτήσεις», υπογράμμισε.

Η κατοικία των 250 τ.μ. και οι διευκρινίσεις του DEM

Το νέο κτήριο βρίσκεται εντός της φυλακής και, σύμφωνα με παλαιότερη δήλωση του ηγέτη του εθνικιστικού MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρόκειται για κατοικία περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων. Ο ίδιος είχε απορρίψει τον χαρακτηρισμό «βίλα», υποστηρίζοντας ότι ο χώρος προορίζεται για τις συναντήσεις και τις εργασίες του Οτσαλάν.

Η βουλευτής του DEM, Περβίν Μπουλντάν, διευκρίνισε ότι η μεταφορά δεν συνεπάγεται αλλαγή στο καθεστώς κράτησής του. «Πρόκειται για έναν χώρο που έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το κτίριο αποτελεί τμήμα του σωφρονιστικού συγκροτήματος.

Η Μπουλντάν υποστήριξε ακόμη ότι ο Οτσαλάν επιθυμεί να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις και να πραγματοποιεί συναντήσεις με δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, αιτήματα που, όπως είπε, δεν έχουν μέχρι σήμερα ικανοποιηθεί.

O Aμπντουλάχ Οτσαλάν

Αντιδράσεις από τον εθνικιστικό χώρο

Η μεταφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής του Κόμματος Νίκης, Ουμίτ Οζντάγ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Οτσαλάν δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως κρατούμενος, αλλά ως πολιτικό πρόσωπο που θα μπορεί να πραγματοποιεί συναντήσεις και να ασκεί δραστηριότητα από τη νέα του κατοικία.

Ο Οζντάγ έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο ηγέτης του PKK έχει ουσιαστικά απελευθερωθεί, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ συνεχίζονται οι διαφωνίες για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας. Το PKK ανακοίνωσε το 2025 τη διάλυσή του, έπειτα από σχετική έκκληση του Οτσαλάν, ωστόσο η ολοκλήρωση του αφοπλισμού και οι πολιτικές και νομικές εγγυήσεις που ζητά η κουρδική πλευρά εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων.

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