Wroxham Travel: Kανόνι βρετανικής ταξιδιωτικής εταιρείας για διακοπές σε Ελλάδα, Τουρκία, Πορτογαλία

Αδιευκρίνιστο προς το παρόν πώς θα επηρεαστούν όσοι βρίσκονται ήδη διακοπές ή εκείνοι που έκλεισαν πακέτα μέσω της εταιρίας

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Wroxham Travel: Kανόνι βρετανικής ταξιδιωτικής εταιρείας για διακοπές σε Ελλάδα, Τουρκία, Πορτογαλία
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  • Η βρετανική ταξιδιωτική εταιρεία Wroxham Travel, που προσέφερε πακέτα διακοπών σε Ελλάδα, Τουρκία και Πορτογαλία, κατέρρευσε και βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης από τις 30 Οκτωβρίου 2026.
  • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 στο Νόριτς και διοργάνωνε διακοπές σε διάφορους προορισμούς, καθώς και κρουαζιέρες στη θάλασσα και σε ποτάμια.
  • Οι συνέπειες για τους πελάτες που βρίσκονται ήδη σε διακοπές ή έχουν κλείσει πακέτα μέσω της Wroxham Travel δεν είναι ακόμη σαφείς.
  • Η ABTA συμβουλεύει όσους έχουν κάνει κράτηση με την Wroxham Travel να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή την κύρια ταξιδιωτική εταιρεία που αναγράφεται στα έγγραφά τους ή στο πιστοποιητικό ATOL, για να διασφαλίσουν τη συνέχιση των διακοπών τους.
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Σε διαδικασία πτώχευση βρίσκεται η βρετανική ταξιδιωτική εταιρεία Wroxham Travel, η οποία προσέφερε πακέτα διακοπών σε Ελλάδα, Τουρκία και Πορτογαλία.

Η εταιρία με έδρα το Νόριτς που ιδρύθηκε το 1987 ως ανεξάρτητο ταξιδιωτικό γραφείο, προσέφερε πακέτα διακοπών σε πολλούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων διακοπών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ταξιδιών μικρής απόστασης και διακοπών μακρινών αποστάσεων.

Η εταιρεία διοργάνωνε επίσης κρουαζιέρες στη θάλασσα και σε ποτάμια. Έκλεισε επίσημα στις 30 Οκτωβρίου με τις επιπτώσεις από το λουκέτο να μην είναι ακόμα σαφείς για το πώς θα επηρεάσουν τους ταξιδιώτες.

Η Ένωση Βρετανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ABTA) ανέφερε σε δήλωσή της: «Με λύπη μας σας ενημερώνουμε ότι η Wroxham Travel έχει παύσει τη δραστηριότητά της με ισχύ από τις 30 Οκτωβρίου 2026. «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το γεγονός ως οικονομική χρεοκοπία.»

«Εάν έχετε κάνει κράτηση για διακοπές μέσω της Wroxham Travel, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή η κύρια ταξιδιωτική εταιρεία με την οποία η Wroxham Travel πραγματοποίησε την κράτησή σας θα αναγράφεται στα έγγραφά σας (ή στο πιστοποιητικό ATOL, εάν πρόκειται για πακέτο διακοπών που περιλαμβάνει πτήση· αυτό θα αναγράφεται στο πιστοποιητικό ATOL σας στην ενότητα «Ποιος προστατεύει το ταξίδι σας»).«Για να διασφαλίσετε ότι οι διακοπές σας θα συνεχιστούν όπως έχει προγραμματιστεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα διαχείρισης πιστώσεων του ταξιδιωτικού σας πράκτορα ή της άλλης κύριας ταξιδιωτικής εταιρείας με την οποία έχετε συνάψει σύμβαση.»

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