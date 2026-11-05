Ισραήλ: Ζητήθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης για τον Άιζενκοτ – Το «άνοιγμα» στα κόμματα Χαρεντί

Snapshot Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτζογκ, αναμένεται να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Γκάντι Άιζενκοτ, όπως ζήτησε το μπλοκ της αντιπολίτευσης.

Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν άρθηκε το βέτο του για συνεργασία με τα κόμματα των υπερορθόδοξων Εβραίων, προτιμώντας αυτή τη συμμαχία αντί με τα αραβικά κόμματα.

Το Ενωμένο Ιουδαϊκό Κόμμα της Τορά απομακρύνεται από τη συμμαχία με τον Νετανιάχου και δεν πρότεινε κανέναν για την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, δείχνοντας προθυμία συνεργασίας με τον Άιζενκοτ.

Η αντιπολίτευση, με τη στήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων, μπορεί να συγκεντρώσει 62 έδρες, επιτυγχάνοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση χωρίς την ανάγκη αραβικής υποστήριξης.

Η αραβική Κοινή Λίστα προτείνει στήριξη κυβέρνησης μειοψηφίας της αντιπολίτευσης χωρίς συμμετοχή, διατηρώντας ρόλο «μπλοκ που εμποδίζει» την κατάρρευσή της. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις στο Ισραήλ προκειμένου ο πρόεδρος της χώρας, Ισάακ Χέρτζογκ να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Τα κόμματα του μπλοκ της αντιπολίτευσης ζήτησαν από τον Χέρτζογκ να δώσει την εντολή στον πρόεδρο του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ.

Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση φαίνεται ότι «φλερτάρει» με τα κόμματα των υπερορθόδοξων Εβραίων, αποκλείει μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου και δεν έχει απαντήσει στην προσέγγιση των αραβικών κομμάτων. Ο πρώην επικεφαλής της «Σιν Μπετ» και βουλευτής του Γιασάρ, Γιοράμ Κοέν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρόεδρο είπε ότι η χώρα χρειάζεται γρήγορα μια σταθερή κυβέρνηση και ότι το κόμμα του θα καλωσορίσει κάθε πολιτικό σχηματισμό που αποδέχεται τις αρχές του.

Τόνισε ότι «θα ήταν λάθος να αγνοήσουμε την επιθυμία του λαού για αλλαγή και να προχωρήσουμε σε νέο γύρο εκλογών». Σε ερώτηση για τη συγκρότηση κυβέρνησης ο Κοέν ανέφερε ότι το Γιασάρ θα διαπραγματευτεί πρώτα με τα κόμματα που ήδη συνεργάζονται μαζί του στο μπλοκ της αντιπολίτευσης, σχηματίζοντας έναν πυρήνα στον οποίο θα μπορούσαν αργότερα να προστεθούν και άλλα κόμματα που αποδέχονται τις αρχές του μπλοκ.

«Ελπίζω να μην υπάρξουν εκπλήξεις και αν υπάρξουν, να είναι μόνο ευχάριστες», σημείωσε ο βουλευτής. Επιπλέον υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου και όχι το κόμμα του, το Λικούντ, είναι υπεύθυνος για την έλλειψη ενότητας μεταξύ των Ισραηλινών.

Άρση του βέτο Λίμπερμαν για τους υπερορθόδοξους Εβραίους

Σε μία σημαντική εξέλιξη ο πρόεδρος του κόμματος Ισραήλ Μπεϊτένου, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο οποίος συμμετέχει στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης, έχει άρει την άρνησή του να συνεργαστεί με τα κόμματα των Χαρεντί και είναι πλέον ανοιχτός σε μια συνεργασία με το υπερορθόδοξο κόμμα «Ενωμένο Ιουδαϊκό Κόμμα της Τορά».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Καναλιού 12, ο Λίμπερμαν, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σύγκρουση με τις φατρίες των υπερορθόδοξων ως κοσμικός πολιτικός, φέρεται να εκτιμά ότι είναι πιο επείγουσα η ανάγκη να μην αναλάβει εκ νέου την πρωθυπουργία ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Να σημειωθεί ότι το κόμμα του Λίμπερμαν αντλεί ψηφοφόρους από τη δεξαμενή του Λικούντ.

Ο Λίμπερμαν φέρεται επίσης να θεωρεί προτιμότερο να συνεργαστεί με τις φατρίες των Χαρέντι παρά να συμμαχήσει με τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία, όπως επιθυμεί ο Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής της ισραηλινής Αριστεράς και επίσης σύμμαχος του Άιζενκοτ. Για να επιτευχθεί συμφωνία με τα κόμματα των Χαρεντί θα πρέπει η αντιπολίτευση να έρθει σε συμφωνία μαζί τους για το θέμα της στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων. Παράλληλα το Ενωμένο Ιουδαϊκό Κόμμα της Τορά, είναι ένα από τα κόμματα που στηρίζει εδώ και χρόνια τον Νετανιάχου και συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ωστόσο σήμερα αρνήθηκε να προτείνει στον Ισραηλινό πρόεδρο τον Νετανιάχου ή οποιονδήποτε άλλον πολιτικό για την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτό ερμηνεύεται ως μία κίνηση που δείχνει ότι το υπερορθόδοξο κόμμα είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το στρατόπεδο του Νετανιάχου και να συμμαχήσει με τον Γκάντι Άιζενκοτ. Το κόμμα στις τελευταίες εκλογές έλαβε 7 έδρες.

O Άβιγκντορ Λίμπερμαν AP

Τα σενάρια με τα κόμματα των Χαρεντί και των Αράβων

Εάν τα κόμματα των υπερορθόδοξων Εβραίων αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τον Νετανιάχου τότε αυτό μπορεί να δώσει την κυβέρνηση στο μπλοκ της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση έχει 48 έδρες στην Κνεσέτ. Το Ενωμένο Ιουδαϊκό Κόμμα της Τορά και το ShaS έχουν από 7 έδρες. Έτσι η αντιπολίτευση θα μπορούσε να κερδίσει 62 έδρες, δηλαδή μία παραπάνω από τις 61 που απαιτούνται για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Επιπλέον σε ένα τέτοιο σενάριο δεν θα απαιτούνταν η στήριξη από τα αραβικά κόμματα, τα οποία έχουν κερδίσει 19 έδρες. Η στήριξη των Αράβων παρά τις πιέσεις του Γιαΐρ Γκολάν παρουσιάζουν δύο πολύ σοβαρά προβλήματα. Πρώτον προϋποθέτουν ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ θα κάνει πίσω σε βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του για τον πόλεμο στη Γάζα αλλά και την διαβεβαίωση των ψηφοφόρων του ότι δεν θα συνεργαστεί με αραβικά κόμματα.

Επίσης δεν είναι σίγουρο ότι ο ίδιος ο συνασπισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν θα καταρρεύσει αφού μία συνεργασία με τους Άραβες θα μπορούσε να οδηγήσει στην έξοδο από την συμμαχία τον Λίμπερμαν. Γι’ αυτό και η αραβική «Κοινή Λίστα» πρότεινε σήμερα στον Ισάακ Χέρτζογκ τον Άιζενκοτ για να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ωστόσο ανέφερε ότι θα υποστηρίξει μία κυβέρνηση μειοψηφίας της αντιπολίτευσης χωρίς να συμμετέχει σε αυτή. Η συγκεκριμένη πρόταση αν γινόταν πράξη θα σήμαινε ότι η κυβέρνηση μειοψηφίας της αντιπολίτευσης θα ήταν αρκετά αδύναμη και θα πόνταρε στις ψήφους των αραβικών κομμάτων για να παραμείνει στην εξουσία.

Ο βουλευτής Αχμάντ Τίμπι είπε ότι η Κοινή Λίστα θα υποστηρίξει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά θα είναι εκτός του κυβερνητικού σχήματος. Εξήγησε ότι θα λειτουργήσει ως «μπλοκ που θα εμποδίζει» την κατάρρευσή της. «Αν υποστηρίξουμε μια κυβέρνηση από έξω, δεν θέλουμε να της προσφέρουμε ένα δίχτυ ασφαλείας μόνο για να την ανατρέψουμε έναν, δύο ή τρεις μήνες αργότερα», διεμήνυσε ο βουλευτής. Επιπλέον την επιρροή του κόμματος, που κατέχει 11 έδρες στην Κνέσετ: «Καμία κοινοβουλευτική ή πολιτική κίνηση στην Κνέσετ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την Κοινή Λίστα».