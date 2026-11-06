JonBenét Ramsey: Οι 3 θεωρίες για τη δολοφονία της 6χρονης - Σπάει τη σιωπή του ο αδελφός της

Snapshot Η δολοφονία της 6χρονης JonBenét Ramsey παραμένει ανεξιχνίαστη μετά από 30 χρόνια, παρά το μακροσκελές σημείωμα λύτρων και τις έρευνες που ακολούθησαν.

Ο Burke Ramsey υποστηρίζει ότι το DNA που βρέθηκε στη σκηνή δεν ταιριάζει με κανέναν από την οικογένειά του και ζητά από τις αρχές να βρουν τον πραγματικό δολοφόνο.

Τρεις βασικές θεωρίες εξετάζονται: οι γονείς της (με ισχυρισμούς για θάνατο από ατύχημα και κάλυψη), ένας άγνωστος εισβολέας, και ο ίδιος ο Burke, που όμως έχει αποκλειστεί νομικά.

Ο πρώην ντετέκτιβ Στιβ Τόμας κατηγορεί τη μητέρα της, Πάτσι, ενώ η υπεράσπισή της απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως ψευδείς και ιατρικά ανυπόστατους.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix θα προβληθεί σύντομα με στόχο να ρίξει φως στην υπόθεση και να αναδείξει τα στοιχεία και τις θεωρίες γύρω από τη δολοφονία. Snapshot powered by AI

Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που η μόλις 6 ετών JonBenét Ramsey, βρέθηκε δολοφονημένη στο υπόγειο του σπιτιού της, στο Κολοράντο, περίπου επτά ώρες μετά την εξαφάνισή της. Ένα μακροσκελές σημείωμα λύτρων που ζητούσε 118.000 δολάρια είχε βρεθεί σε πίσω από μία σκάλα εκείνο το πρωί και ο θάνατός της κρίθηκε ως ανθρωποκτονία, αλλά κανείς δεν κατηγορήθηκε.

Τώρα ένα ντοκιμαντέρ του Netflix που θα προβληθεί τον επόμενο μήνα, θα προσπαθήσει να ρίξει φως στην σκοτεινή αυτή υπόθεση.

Ο Burke Ramsey, ο μεγαλύτερος αδερφός του JonBenét Ramsey, ανανέωσε μια δημόσια έκκληση προς τις αρχές να βρουν τον δολοφόνο της.

Μιλώντας στην Daily Mail αυτή την εβδομάδα, ο Burke, 39 ετών, ισχυρίστηκε ότι η αστυνομία παρέβλεψε στοιχεία DNA που πιστεύει ότι θα εξαλείψουν πλήρως την οικογένειά του από την έρευνα.

"Το DNA λέει ότι δεν το κάναμε. Ξέρω ότι κανένας από την οικογένειά μου δεν το έκανε», είπε. Δείχνοντας τον εαυτό του, πρόσθεσε: «Δεν το έκανα... Ξέρεις, είναι σαν, σταμάτα. Υπήρχε αυτή η ενέργεια κοιτάζοντας την οικογένεια, αλλά το DNA κάθεται ακριβώς εκεί».

Ο Burke είπε ότι το DNA που βρέθηκε κάτω από τα νύχια της αδερφής του δεν ταίριαζε με κανέναν από την οικογένεια.

«Πρέπει να βρούμε αυτό το ταίρι. Είναι τα καλύτερα στοιχεία που έχουμε», είπε. «Είναι πιθανώς το άτομο που το έκανε, ξέρετε, και είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε να το λύσουμε».

Ποιος σκότωσε την JonBenét Ramsey;

Η ταινία - ντοκιμαντέρ θα εξετάσει τρεις κύριες θεωρίες.

Η πρώτη δείχνει τους γονείς της

Ο πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Μπόλντερ, Στιβ Τόμας, πιστεύει ότι η μητέρα της, Πάτσι στραγγάλισε την κόρη της αφού προκάλεσε κατά λάθος τραύμα στο κεφάλι και ότι ο Τζον «επέλεξε να προστατεύσει τη γυναίκα του».

Ο δικηγόρος της Πάτσι, Λιν Γουντ, χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «μυθοπλασία και απόλυτη ανοησία» και είπε ότι «διαψεύστηκε στο σύνολό του από ιατρικά στοιχεία», σύμφωνα με τους New York Times.

Οι υποψίες αρχικά έπεσαν στους γονείς επειδή η απαίτηση λύτρων των 118,000 δολαρίων ταίριαζε με το χριστουγεννιάτικο μπόνους του Τζον από τη δουλειά και το σημείωμα πιστεύεται ότι ήταν γραμμένο στα χαρτικά της Πάτσι.

Η δεύτερη θεωρία είναι ότι ένας εισβολέας ήταν υπεύθυνος

Στο βιβλίο των γονιών « Death of Innocence» υποδηλώνεται ότι ένας άγνωστος μπήκε στο σπίτι και τα στοιχεία DNA έδειξαν ένα «ανεξήγητο τρίτο μέρος», αν και κανείς δεν ταίριαζε με το προφίλ.

Ο Τζον έχει κάνει εκστρατεία για το σύγχρονο τεστ DNA, λέγοντας στο NewsNation: «Πιστεύω ότι αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα να το λύσουμε».

Μια τρίτη θεωρία έδειξε τον Burke, ο οποίος ήταν τότε 9 ετών

Οι ειδικοί που πήραν συνέντευξη για ένα ντοκιμαντέρ του CBS ισχυρίστηκαν ότι ένας φακός στη σκηνή ταίριαζε με το τραύμα στο κεφάλι της JonBenét, αλλά ο φακός αποκλείστηκε ως εμπλεκόμενος.

Κινήθηκε νομικά για τις αξιώσεις, μηνύοντας το CBS για 750 εκατομμύρια δολάρια σε μια υπόθεση που διευθετήθηκε το 2019.

Στη συνέντευξή του στην Daily Mail, ο Burke τόνισε: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω να λυθεί αυτή η υπόθεση. Είμαι ανοιχτό βιβλίο. Έχω πει σε όλους όλα όσα ξέρω».

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