Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός και ψήφισα» – Το μήνυμα από την Ουρουγουάη και

Ο ποντίφικας έφτασε στο Μοντεβιδέο, εγκαινιάζοντας την πολυήμερη περιοδεία του στη Λατινική Αμερική, αναφέρθηκε στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος και έστειλε εμψυχωτικό μήνυμα σε όσους δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός και ψήφισα» – Το μήνυμα από την Ουρουγουάη και

Ο Πάπας Λέων XIV προΐσταται της προσευχής του Ιερού Ροδαρίου και μιας πομπής με κεριά στο Ιερό της Παναγίας της Λούρδης. 27 Σεπτεμβρίου 2026. 

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  • Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε περηφάνια για την αμερικανική του καταγωγή και τη συμμετοχή του στις αμερικανικές εκλογές.
  • Δήλωσε ότι δεν έχει νομική δυνατότητα να ψηφίσει στο Περού, παρά την περουβιανή του υπηκοότητα.
  • Μετά από πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, έστειλε μήνυμα ενθάρρυνσης σε καρκινοπαθείς να μην φοβούνται και να κάνουν τακτικά ιατρικά τσεκ-απ.
  • Ο πάπας ανέφερε ότι η γρήγορη ανάρρωσή του οφείλεται στην πίστη, τους καλούς γιατρούς και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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Την υπερηφάνειά του για την αμερικανική καταγωγή του αλλά και για τη συμμετοχή του στις κάλπες εξέφρασε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, πατώντας το πόδι του στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, στον πρώτο σταθμό της μεγάλης του περιοδείας στη Λατινική Αμερική.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην αποστολή, ο ποντίφικας δεν δίστασε να τοποθετηθεί για τη συμμετοχή του στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. «Είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός και που άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, όταν κλήθηκε να απαντήσει αν θα ψήφιζε ποτέ και στο Περού -καθώς διαθέτει αμερικανική, βατικανή αλλά και περουβιανή υπηκοότητα- ξεκαθάρισε με ειλικρίνεια ότι θεωρεί πως «θα ήταν καλό», όμως στην πράξη δεν έχει αυτή τη νομική δυνατότητα.

Το μήνυμα στους καρκινοπαθείς και η ανάρρωση

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θέλησε να στείλει λόγια δύναμης σε όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται από νεοπλασματικές ασθένειες.

«Θα ήθελα να τους πω να μην φοβούνται, ότι τα τσεκ-απ ανά τακτά διαστήματα είναι ευλογημένα. Το καλύτερο είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου», υπογράμμισε ο πάπας Λέων ΙΔ΄. Όπως ανέφερε στους εκπροσώπους του Τύπου, αισθάνεται ήδη «καλύτερα από πριν», συμπληρώνοντας χαμογελαστός πως το μυστικό για τη γρήγορη αποκατάσταση δεν κρύβει μαγικές συνταγές: «Η πίστη στον Θεό, οι καλοί γιατροί και ο υγιεινός τρόπος ζωής».

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