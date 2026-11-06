Πανελλήνια διάκριση για μαθήτρια σε Δημοτικό σχολείο στα Χανιά

Μια ιδιαίτερα σημαντική πανελλήνια διάκριση απέσπασε μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχώρας Χανίων, στον Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης Κουτσοχέρας 2026», τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2026 από το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Συγκεκριμένα, το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του Δημοτικού απονεμήθηκε στην Εμμανουέλα Αρτεμάκη, για το ποίημά της με τίτλο «Εκεί που κλαίει η γη», με το οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Νίκη».

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