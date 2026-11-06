Πανελλήνια διάκριση για μαθήτρια σε Δημοτικό σχολείο στα Χανιά
Πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης Κουτσοχέρας 2026»
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Μια ιδιαίτερα σημαντική πανελλήνια διάκριση απέσπασε μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχώρας Χανίων, στον Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης Κουτσοχέρας 2026», τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2026 από το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.
Συγκεκριμένα, το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του Δημοτικού απονεμήθηκε στην Εμμανουέλα Αρτεμάκη, για το ποίημά της με τίτλο «Εκεί που κλαίει η γη», με το οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Νίκη».
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